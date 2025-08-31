Rajasthan News Live: सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र के लाडपुरा गांव में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया. एक घर में टीवी देख रहे लोगों पर बिजली गिरने से एक ही परिवार के नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें पांच से छह बच्चे भी शामिल हैं. इस हादसे में 14 वर्षीय क्रांति खारवाल की दुखद मृत्यु हो गई. घटना के बाद घायलों को तुरंत बामनवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पांच घायलों का उपचार चल रहा है. तीन अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों को गंगापुर सिटी अस्पताल रेफर किया गया है. इस त्रासदी ने पूरे गांव को झकझोर दिया है, और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है.