Rajasthan News Live 31 August: धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में पार्वती बांध के चार गेट एक बार फिर खोल दिए गए हैं. बांध के चारों गेटों को 2-2 फीट खोलकर 4493.40 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है. सिंचाई विभाग के अनुसार, बांध का जलस्तर 223.30 मीटर तक पहुंच गया है.
Rajasthan News Live: सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र के लाडपुरा गांव में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया. एक घर में टीवी देख रहे लोगों पर बिजली गिरने से एक ही परिवार के नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें पांच से छह बच्चे भी शामिल हैं. इस हादसे में 14 वर्षीय क्रांति खारवाल की दुखद मृत्यु हो गई. घटना के बाद घायलों को तुरंत बामनवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पांच घायलों का उपचार चल रहा है. तीन अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों को गंगापुर सिटी अस्पताल रेफर किया गया है. इस त्रासदी ने पूरे गांव को झकझोर दिया है, और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है.
Jaipur Weather Update: जयपुर में भयंकर बारिश ने जमकर तांडव मचाया, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया. सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. सीकर से लेकर दौसा तक की सड़कें पानी से लबालब हो गईं, जिसके कारण आवागमन ठप हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस प्राकृतिक आपदा ने शहर में हाहाकार मचा दिया.
Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर तानाशाही शासन चलाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है और विधानसभा के नियमों व प्रक्रियाओं में विपक्ष की भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है. जूली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जिस तरह से सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही शासन चला रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है. विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन यहां तो विपक्ष को पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है."
Hanuman Beniwal: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है. वही नेताओ द्वारा एक दूसरे पर कटाक्ष किये जा रहे है कल नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व किरोडी लाल मीणा के बीच बहस हुई. इसके बाद लगातार नेता इस पर बयान दे रहे है वही आज अशोक गहलोत ने भी हनुमान बेनीवाल और किरोडी लाल मीणा को लेकर बयान दिया.
Rajasthan News: चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन कर तिरंगा लहराया. बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जिसके दौरान उनके प्रत्येक निशाने पर 'भारत माता की जय' के नारे गूंजे.
Khatu Shyam Ji: सीकर, 31 अगस्त 2025: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटूश्यामजी के प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर के पट 6 सितंबर 2025 की रात 10 बजे से 8 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे तक 43 घंटे के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
