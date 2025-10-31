Rajasthan News Live, 31 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राष्ट्रीय एकता दिवस आज पर सीएम भजनलाल शर्मा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ समेत कई दिग्गज रन फॉर यूनिटी में दौड़ में पहुंचेंगे. दौड़ सुबह 6 बजे गांधी सर्किल से शुरू होगी. पूरा कार्यक्रम ग़ैर राजनीतिक होगा. सरदार पटेल के योगदान से युवा रूबरू होंगे. अनूपगढ़ में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का आज शुक्रवार को दौरा प्रस्तावित है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा चूरू क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

