Rajasthan News Live, 31 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राष्ट्रीय एकता दिवस आज पर सीएम भजनलाल शर्मा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ समेत कई दिग्गज रन फॉर यूनिटी में दौड़ में पहुंचेंगे. दौड़ सुबह 6 बजे गांधी सर्किल से शुरू होगी. पूरा कार्यक्रम ग़ैर राजनीतिक होगा. सरदार पटेल के योगदान से युवा रूबरू होंगे. अनूपगढ़ में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का आज शुक्रवार को दौरा प्रस्तावित है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा चूरू क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
जैसलमेर से बड़ी खबर भारत पाक सीमा स्थित BSF की मुरार पोस्ट के पास एक संदिग्ध युवक को BSF ने पकड़ा, BSF ने पूछताछ के बाद पुलिस के किया हवाले, बीएसएफ ने मुरार बॉर्डर क्षेत्र में गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद इक़बाल आयु लगभग 40 वर्ष निवासी जिला अररिया, बिहार के रूप में हुई, बीएसएफ ने उसे पूछताछ के बाद जैसलमेर के शाहगढ़ पुलिस थाना को किया सुपुर्द, बीएसएफ और पुलिस अधिकारी के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांच कि यह युवक बॉर्डर क्षेत्र तक कैसे पहुँचा.
अलवर- केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के दौरे पर. कस्बे के प्रताप स्टेडियम में चल रहे अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के कार्यक्रम में लेंगे भाग. करीब 10:30 बजे राजगढ़ के प्रताप स्टेडियम पर पहुंचने का है कार्यक्रम. स्टेडियम पर चल रही विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों का करेंगे हौसला अफजाई.
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का एक दिवसीय दौरा. आज ,सीकर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती उपलक्ष में पदयात्रा कार्यक्रम में लेगें भाग. पालवास में सामाजिक कार्यक्रमों भी होंगे, दोपहर एक बजे पहुंचेंगे त्रिवेणी धाम, परम पूज्य गुरुदेव श्री 1008 नारायण दास महाराज की पूण्यतिथि कार्यक्रम में होगें शामिल,त्रिवेणी से राजावास तथा राजावास से सांयकाल चार बजे होगें जयपुर के लिए रवाना.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा चूरू क्षेत्र के दौरे पर, मंत्री सुमित गोदारा आज शुक्रवार को रहेंगे चूरू और बीदासर के दौरे पर, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खाद्य मंत्री गोदारा जयपुर से आज 12 बजे आयेगे चूरू, जिला परिषद सभागार में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ लेंगे समीक्षा बैठक, दोपहर 1बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित, दोपहर 1:30बजे सर्किट हाउस में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद, शाम 5बजे बीदासर में आत्मनिर्भर भारत जीएसटी कार्यशाला में लेंगे भाग.
अनूपगढ़ में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का आज शुक्रवार को दौरा प्रस्तावित, गाँव 3 एनडी में स्थित श्रीकरणी माँ गौसेवा समिति में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग, गौशाला में सुंदरकांड और गौपुजन कार्यक्रम का होगा आयोजन, आज सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक कार्यक्रम का होगा आयोजन, केबिनेट मंत्री के अलावा दिल्ली के भामाशाह अभिमन्यु और संघ प्रचारक स्वरूप दान भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजुद, सीमाजन कल्याण समिति के द्वारा कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन.