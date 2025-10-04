Rajasthan News Live, 4 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है. किसान नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन हो गया है. वह लंबे समय से अस्वस्थ और कोमा में थे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अलवर दौरे पर रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

