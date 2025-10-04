Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. किसान नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन हो गया है. डूडी लंबे समय से अस्वस्थ और कोमा में थे. उन्होंने 62 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 4 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है. किसान नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन हो गया है. वह लंबे समय से अस्वस्थ और कोमा में थे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अलवर दौरे पर रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहेंगे अलवर दौरे पर. गहलोत आज अलवर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस. 12.15 बजे खैरथल जाने का कार्यक्रम. खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलने के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन में लेंगे भाग. 03.15 बजे जायेंगे बहरोड़,सावित्री बाई फुले की मूर्ति का करेंगे अनावरण
प्रदेश में दिखेगा नए पश्चिमी विक्षोभ का असर. 05-6 अक्टूबर के दौरान होगी तेज बारिश मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी. जयपुर सहित 5 संभागों में जताई बारिश की संभावना जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व जयपुर संभाग के कुछ भागों में होगी बारिश.ो