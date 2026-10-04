/Rajasthan News Live: SI भर्ती-2021 रद्द होने के बाद बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग के 38 कार्मिकों को राहत

राडो घड़ियों के शोरूम में नकबजनी के मामले में चौथे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं. पुलिस सड़कों पर लगे CCTV कैमरों की मदद से बदमाशों के रूट का पता लगा रही है. अब तक सामने आए फुटेज के मुताबिक, पुलिस को गुमराह करने के लिए गैंग वारदात के बाद अलग-अलग हो गया. कुछ बदमाश ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुंचे, जबकि चार बदमाश सिंधी कैंप गए और वहां से हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होकर रवाना हुए. बस में चढ़ने से पहले कुछ बदमाश एक होटल के बाहर खाना खाते भी नजर आए. फुटेज में गैंग के एक सदस्य के पैर में चोट लगने और उसके साथी द्वारा उसे सहारा देने की बात भी सामने आई है. पुलिस की टीमें बिहार और यूपी में घोड़ासन गैंग से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं. पुलिस को चार-पांच संदिग्ध बदमाशों के बारे में अहम इनपुट मिले हैं और नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है.