/Rajasthan News Live: SI भर्ती-2021 रद्द होने के बाद बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग के 38 कार्मिकों को राहत

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Rajasthan News Live, 4 October: जयपुर में JCTSL की PM-E बसों का संचालन आज भी प्रभावित रहने की संभावना है. बगराना आगार की 44 इलेक्ट्रिक बसें चार्जिंग के अभाव में संचालित नहीं हो सकीं. बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण दोपहर बाद केवल 2 बसें ही सड़क पर चल सकीं. इसका असर रूट 3, 1A, 4A, 32 और AC-6 समेत करीब 6 मार्गों पर पड़ सकता है. बस सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, टोडी डिपो में करीब एक साल बाद भी चार्जिंग स्टेशन शुरू नहीं हो सका है.
Jaipur Panchayat Election: जयपुर जिले में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. जिला परिषद, 22 पंचायत समितियों और 597 ग्राम पंचायतों के चुनाव चार चरणों में होंगे. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 23 अक्टूबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक चलेगा, जबकि पंच-सरपंच के चुनाव 25 अक्टूबर से 16 नवंबर तक होंगे. जिले के 18,99,794 मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे.
राडो घड़ियों के शोरूम में नकबजनी के मामले में चौथे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं. पुलिस सड़कों पर लगे CCTV कैमरों की मदद से बदमाशों के रूट का पता लगा रही है. अब तक सामने आए फुटेज के मुताबिक, पुलिस को गुमराह करने के लिए गैंग वारदात के बाद अलग-अलग हो गया. कुछ बदमाश ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुंचे, जबकि चार बदमाश सिंधी कैंप गए और वहां से हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होकर रवाना हुए. बस में चढ़ने से पहले कुछ बदमाश एक होटल के बाहर खाना खाते भी नजर आए. फुटेज में गैंग के एक सदस्य के पैर में चोट लगने और उसके साथी द्वारा उसे सहारा देने की बात भी सामने आई है. पुलिस की टीमें बिहार और यूपी में घोड़ासन गैंग से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं. पुलिस को चार-पांच संदिग्ध बदमाशों के बारे में अहम इनपुट मिले हैं और नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है.
राजसमंद के भीम क्षेत्र स्थित पाटिया के शहीद रामलाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पेयजल व्यवस्था बदहाल है. स्कूल का हैंडपंप लंबे समय से टूटकर दो हिस्सों में बिखरा पड़ा है. आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक इसकी मरम्मत नहीं हुई. ऐसे में स्कूली बच्चे टूटे हैंडपंप को कपड़े से बांधकर किसी तरह पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं. बच्चों का पानी के लिए जूझते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
JJM, Sparsh Portal: राजस्थान में जल जीवन मिशन (JJM) से जुड़े करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स पर ‘स्पर्श’ पोर्टल के कारण पेच फंसता नजर आ रहा है. पुरानी योजनाओं का लेखा-जोखा उपलब्ध कराने की शर्त के चलते PHED के इंजीनियर्स को पुराने रिकॉर्ड और आंकड़ों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका असर गांव-ढाणियों तक हर घर नल योजना के तहत पहुंचने वाले प्रोजेक्ट्स पर पड़ रहा है.
Jaipur Coaching: जयपुर में एक निजी कोचिंग संस्थान में मारपीट का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ मारपीट किए जाने का दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो को कलाम कोचिंग का बताया जा रहा है.
SI भर्ती-2021 रद्द होने के बाद राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग के 38 चयनित कार्मिकों को राहत दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उन्हें उनके मूल पद पर वापस लौटने के आदेश जारी किए हैं। ये कार्मिक वर्तमान में उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पद पर कार्यरत थे। राजस्थान हाईकोर्ट के 28 अगस्त 2025 और 4 अप्रैल 2026 के फैसलों की पालना में यह कार्रवाई की गई है। संबंधित अधिकारियों को कार्मिकों का तत्काल कार्यग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं। मूल पद पर ग्रहणाधिकार रखने वाले कार्मिकों के आवेदन के आधार पर पुनः नियुक्ति की कार्रवाई होगी।
जयपुर में JCTSL की PM-E बस सेवा आज भी प्रभावित रहने की संभावना है. बगराना आगार की 44 इलेक्ट्रिक बसें चार्जिंग के अभाव में नहीं चल सकीं, जबकि बिजली आपूर्ति नहीं होने से दोपहर बाद सिर्फ 2 बसें ही संचालित हुईं. रूट 3, 1A, 4A, 32 और AC-6 समेत 6 मार्गों पर बस सेवा प्रभावित हो सकती है. वहीं, टोडी डिपो में करीब एक साल बाद भी चार्जिंग स्टेशन शुरू नहीं हुआ है.
राजस्थान से मानसून की विदाई का दौर अंतिम चरण में पहुंच गया है और 4 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले के लिए बारिश या मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की है.
Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में सरपंच या पंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए नामांकन से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच करना अहम है.
Kota Crime News: कोटा शहर में चाकूबाजी और अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन हॉक (H.A.W.K) अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. अभियान के पहले ही दिन पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चाकू बरामद कर उन्हें जब्त किया और संबंधित मामलों में प्रकरण दर्ज किए.