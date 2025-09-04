Rajasthan News Live, 4 September 2025: जयपुर में निगम हेरिटेज के वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस की भानु सैनी ने 59 वोटों से जीत हासिल की है. इस सीट पर भाजपा दूसरी बार भी अपना खाता खोलने में नाकाम रही. यह सीट पूर्व पार्षद सुशीला देवी के निधन के बाद खाली हुई थी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

