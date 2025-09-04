Rajasthan News Live: जयपुर में निगम हेरिटेज के वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस की भानु सैनी ने 59 वोटों से जीत हासिल की है. इस सीट पर भाजपा दूसरी बार भी अपना खाता खोलने में नाकाम रही. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Trending Photos
Rajasthan News Live, 4 September 2025: जयपुर में निगम हेरिटेज के वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस की भानु सैनी ने 59 वोटों से जीत हासिल की है. इस सीट पर भाजपा दूसरी बार भी अपना खाता खोलने में नाकाम रही. यह सीट पूर्व पार्षद सुशीला देवी के निधन के बाद खाली हुई थी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
जयपुर, निगम हेरिटेज के वार्ड 63 से कांग्रेस की जीत, 59 वोट से कांग्रेस की भानु सैनी की जीत, भाजपा दूसरी बार भी इस वार्ड में नही खोल पाई खाता, 8130 में से 3745 वोटर्स ने की थी वोटिंग, दो राउंड में काउंटिंग हुई पूरी, कांग्रेस से भानु सैनी, बीजेपी से रितु नंदवाना और पूर्व पार्षद की पुत्रवधू सीमा मीणा थे चुनावी मैदान में, सुशीला देवी के निधन के बाद सीट हुई थी खाली.
Bundi: बारिश के चलते छात्राओं का BA सेकंड ईयर का पेपर हुआ मिस. बारिश से लेट हुई छात्राएं, 10 मिनट देरी से पहुंची तो परीक्षा केंद्र में नहीं मिला प्रवेश, अच्छी बारिश की वजह से नदी-नाले उफान पर, करीब एक दर्जन छात्राएं परीक्षा देने से रही वंचित। पेपर का समय का सुबह 7:00 से 8:30 तक। एक साल की मेहनत पर फिरा पानी, कलेक्टर आवास पर पहुचीं छात्राएं.
Alwar News: अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में गोलेटा गांव में चल रहे एक हॉस्टल में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. यह धर्म परिवर्तन विगत 16 साल से यहां किया जा रहा था लेकिन खुलासा अभी हुआ है. खुफिया इनपुट के बाद उद्योग नगर थाना प्रभारी अजीत बड़सरा ने इस पर कार्रवाई की है. मुकदमा दर्ज कराया है. इसमें दो जनों को हिरासत में लिया गया है और इस हॉस्टल में करीब 50 बच्चे पढ़ाई करते हैं.
राजस्थान में आज, 4 सितंबर 2025 को पूरे दिन भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों, विशेष रूप से भरतपुर, जयपुर, कोटा और शेखावाटी क्षेत्रों में तीव्र वर्षा का अलर्ट दिया है.
विधानसभा में आज लगाईं जाएगी याचिकाएं. विधायक केसाराम चौधरी लगाएंगे एक याचिका. पाली के ग्राम कंटालिया में कॉलेज खुलवाने की याचिका . विधायक मनोज कुमार लगाएंगे एक याचिका. सादुलपुर में नवीन ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय खुलवाने के संबंध में . विधायक चेतन पटेल लगाएंगे एक याचिका . पीपल्दा से गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के अंडरपास में पानी भरने से किसानों को हो रही समस्या से संबंधित याचिका.
Alwar: उद्योग नगर थाना पुलिस की कार्रवाई धर्मांतरण मामले में दो लोगों को किया गिरफ्तार. गोलेटा गांव में चल रहे एक हॉस्टल में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने. विगत 16 सालों से कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन. इस हॉस्टल में करीब 50 बच्चे करते है पढ़ाई. 10 से 12 फीट ऊंची दीवारों के घिरा है हॉस्टल. हॉस्टल के बच्चे करते है शिकायत. हमें हमारे देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जाता है. धार्मिक शिक्षा के नाम पर की जाती है हिंदू देवी-देवताओं की बुरा.ई धर्म परिवर्तन करने को किया जाता है मजबूर. हॉस्टल की तरफ से दिए जाने वाले बैग मे दी जाती है बाइबल की बुक. स्कूल संचालक सिल्वा चरण की भी जानकारी मालूम की जा रही है.. पुलिस ने धारा 196 (2), 299, भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर शुरू की जांच.