Rajasthan News Live, 5 October 2025: जयपुर में, विधवा और तलाकशुदा शिक्षिकाओं के मानदेय में 12 साल बाद बड़ी बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब इन 131 अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं को ₹4,200 की जगह ₹10,000 प्रतिमाह मिलेंगे. इन शिक्षिकाओं को 2008 में वसुंधरा सरकार ने नियुक्त किया था, लेकिन प्रशिक्षण पूरा न होने के कारण इन्हें कम वेतन मिल रहा था. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए यह बड़ा निर्णय लिया, जिससे इन महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा CMR से हुए रवाना कुछ देर में पहुंचेंगे अमर जवान ज्योति मुख्यमंत्री दिखाएंगे रोडवेज बसों को हरी झंडी.
जयपुर में आज, 5 अक्टूबर 2025 को, सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है. 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,898 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत ₹1,572.49 प्रति 10 ग्राम है.
जयपुर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ देर मे शुरू, आज से 7 अक्टूबर तक जामडोली में होगा अधिवेशन आयोजित, कुछ देर मे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे अधिवेशन का शुभारंभ, जामडोली के केशव विद्यापीठ में आयोजित हो रहा तीन दिवसीय अधिवेशन, 29 राज्यों के शिक्षक प्रतिनिधि लें रहे अधिवेशन में भाग, करीब 3 हजार से ज्यादा शिक्षक अधिवेशन में शामिल, उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी करेंगे अधिवेशन में शिरकत, देश के तीन शिक्षकों को किया जाएगा शिक्षक भूषण सम्मान से अलंकृत.
Jodhpur: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का गुमानपुरा में हुआ स्वागत देर रात्रि को जोधपुर जाते समय भंवर सिंह राठौड़, सरपंच भवानी सिंह राठौड़ के नेतृत्व में किया स्वागत, मंत्री के जन्म दिवस पर केक खिलाकर दी बधाई, मंत्री ने ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं का जताया आभार.
Alwar: पुलिस के तीन पुलिस कर्मियों का रेप और प्रताड़ना के मामले में न्यायालय ने किया गिरफ्तारी वारंट जारी सूत्रों से मिली जानकारी गिरफ्तारी वारंट की जानकारी मिलते ही तीनों ही कांस्टेबल थानों से हुए फरार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की जांच में दोषी पाए गए तीनों ही आरोपी पुलिसकर्मी, रैणी थाना अंतर्गत 16 साल की नाबालिग के साथ हुआ था रेप और प्रताड़ना का मामला, तत्कालीन राजगढ़ डीएसपी और जांच अधिकारी ने तीनों पुलिस कर्मियों का पक्ष लेते हुए अंतरिम रिपोर्ट (एफआर) लगा दी थी, प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करने के बाद अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी, एक कॉन्स्टेबल पर रेप का और दो पर छेड़छाड़ और प्रताड़ित करने का आरोप, रैणी थाने में 23 दिसंबर 2023 पीड़िता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया, विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अदालत नंबर एक जगेंद्र अग्रवाल ने जारी किए आदेश.
Sawai Madhopur
बौंली: निवाई रोड पर रवासा गांव में हुआ सड़क हादसा. तेज गति से बौली की ओर आ रहे डंपर ने ली पशुधन की जान, डंपर की टक्कर से एक भैंस की हुई दर्दनाक मौत, चरवाहे व ग्रामीणों ने की डंपर चालक को पकड़ने की नाकाम कोशिश, पीड़ित पशुधन मलिक ने बौली थाना पर सौंपी रिपोर्ट, डंपर चालक के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की रखी मांग.
Jaipur: प्रदेश में मौसम का हाल उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव, प्रदेश में 8 अक्तूबर तक बारिश आंधी-बारिश का अलर्ट, साथ ही प्रदेश के कई जिलों में गिर सकते हैं ओले, आज दौसा, भरतपुर, करौली और धौलपुर को छोड़कर सभी जिलों के बारिश का अलर्ट, सोमवार को प्रदेश 8 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, अलवर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट.