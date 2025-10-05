Rajasthan News Live, 5 October 2025: जयपुर में, विधवा और तलाकशुदा शिक्षिकाओं के मानदेय में 12 साल बाद बड़ी बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब इन 131 अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं को ₹4,200 की जगह ₹10,000 प्रतिमाह मिलेंगे. इन शिक्षिकाओं को 2008 में वसुंधरा सरकार ने नियुक्त किया था, लेकिन प्रशिक्षण पूरा न होने के कारण इन्हें कम वेतन मिल रहा था. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए यह बड़ा निर्णय लिया, जिससे इन महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी.