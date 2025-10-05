Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: राजस्थान में शिक्षिकाओं के लिए खुशखबरी, 12 साल बाद वेतन में हुई बड़ी बढ़ोतरी

Rajasthan News Live: जयपुर में, विधवा और तलाकशुदा शिक्षिकाओं के मानदेय में 12 साल बाद बड़ी बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब इन 131 अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं को ₹4,200 की जगह ₹10,000 प्रतिमाह मिलेंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 05, 2025, 11:11 AM IST | Updated: Oct 05, 2025, 11:11 AM IST

Trending Photos

रेगिस्तान के बीचों-बीच छिपा है ये खूबसूरत गांव! इसे देखकर भूल जाएंगे शिमला-मनाली, आज ही कर लें ट्रिप का प्लान
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

रेगिस्तान के बीचों-बीच छिपा है ये खूबसूरत गांव! इसे देखकर भूल जाएंगे शिमला-मनाली, आज ही कर लें ट्रिप का प्लान

लोगों के दिलों में तबाही मचाती हैं 'राजस्थान की शकीरा' गोरी नागोरी की ये तस्वीरें, पांचवी पर कहेंगे- अप्सरा से कम नहीं
7 Photos
rajasthan entertainment

लोगों के दिलों में तबाही मचाती हैं 'राजस्थान की शकीरा' गोरी नागोरी की ये तस्वीरें, पांचवी पर कहेंगे- अप्सरा से कम नहीं

राजस्थान में भाभी को क्या कहते हैं? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप
6 Photos
trending news

राजस्थान में भाभी को क्या कहते हैं? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप

इस अक्टूबर राजस्थान घूमने का बना रहे हैं प्लान? ये जगहें भूल से भी छोड़ना मत!
9 Photos
Travel Story

इस अक्टूबर राजस्थान घूमने का बना रहे हैं प्लान? ये जगहें भूल से भी छोड़ना मत!

Rajasthan News Live: राजस्थान में शिक्षिकाओं के लिए खुशखबरी, 12 साल बाद वेतन में हुई बड़ी बढ़ोतरी
Live Blog

Rajasthan News Live, 5 October 2025: जयपुर में, विधवा और तलाकशुदा शिक्षिकाओं के मानदेय में 12 साल बाद बड़ी बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब इन 131 अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं को ₹4,200 की जगह ₹10,000 प्रतिमाह मिलेंगे. इन शिक्षिकाओं को 2008 में वसुंधरा सरकार ने नियुक्त किया था, लेकिन प्रशिक्षण पूरा न होने के कारण इन्हें कम वेतन मिल रहा था. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए यह बड़ा निर्णय लिया, जिससे इन महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी.

11:08:30
Rajasthan News Live

जयपुर 12 साल बाद शिक्षिकाओं के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी, 4200 से बढ़ाकर ₹10,000 किया गया वेतनमान, मुख्यमंत्री की पहल से विधवा व तलाकशुदा शिक्षिकाओं को राहत,  2008 में वसुंधरा सरकार ने दी थी इन शिक्षिकाओं को नियुक्ति, प्रशिक्षण अधूरा रहने पर मिल रहा था केवल ₹4200 मानदेय. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की लंबे समय से थी मांग. बजट पूर्व संवाद में संघ अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने उठाया था मुद्दा, मुख्यमंत्री ने समझी महिलाओं की स्थिति, किया बड़ा निर्णय। अब 131 अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं को मिलेगा ₹10,000 प्रतिमाह मानदेय.

11:06:30
Rajasthan News Live

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा CMR से हुए रवाना कुछ देर में पहुंचेंगे अमर जवान ज्योति मुख्यमंत्री दिखाएंगे रोडवेज बसों को हरी झंडी.

11:05:14
Jaipur Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज 24 कैरेट सोना ₹1.27 लाख के पार, जानें क्या है चांदी के भाव

जयपुर में आज, 5 अक्टूबर 2025 को, सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है. 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,898 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत ₹1,572.49 प्रति 10 ग्राम है.

पढ़ें पूरी खबर…

11:03:45
Rajasthan News Live

जयपुर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ देर मे शुरू, आज से 7 अक्टूबर तक जामडोली में होगा अधिवेशन आयोजित, कुछ देर मे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे अधिवेशन का शुभारंभ, जामडोली के केशव विद्यापीठ में आयोजित हो रहा तीन दिवसीय अधिवेशन, 29 राज्यों के शिक्षक प्रतिनिधि लें रहे अधिवेशन में भाग, करीब 3 हजार से ज्यादा शिक्षक अधिवेशन में शामिल, उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी करेंगे अधिवेशन में शिरकत, देश के तीन शिक्षकों को किया जाएगा शिक्षक भूषण सम्मान से अलंकृत.

09:55:00
Rajasthan News Live

Jodhpur: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का गुमानपुरा में हुआ स्वागत देर रात्रि को जोधपुर जाते समय भंवर सिंह राठौड़, सरपंच भवानी सिंह राठौड़ के नेतृत्व में किया स्वागत, मंत्री के जन्म दिवस पर केक खिलाकर दी बधाई, मंत्री ने ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं का जताया आभार.

09:54:35
Rajasthan News Live

Alwar: पुलिस के तीन पुलिस कर्मियों का रेप और प्रताड़ना के मामले में न्यायालय ने किया गिरफ्तारी वारंट जारी सूत्रों से मिली जानकारी गिरफ्तारी वारंट की जानकारी मिलते ही तीनों ही कांस्टेबल थानों से हुए फरार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की जांच में दोषी पाए गए तीनों ही आरोपी पुलिसकर्मी, रैणी थाना अंतर्गत 16 साल की नाबालिग के साथ हुआ था रेप और प्रताड़ना का मामला, तत्कालीन राजगढ़ डीएसपी और जांच अधिकारी ने तीनों पुलिस कर्मियों का पक्ष लेते हुए अंतरिम रिपोर्ट (एफआर) लगा दी थी, प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करने के बाद अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी, एक कॉन्स्टेबल पर रेप का और दो पर छेड़छाड़ और प्रताड़ित करने का आरोप, रैणी थाने में 23 दिसंबर 2023 पीड़िता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया, विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अदालत नंबर एक जगेंद्र अग्रवाल ने जारी किए आदेश.

09:53:51
Rajasthan News Live

Sawai Madhopur 
बौंली: निवाई रोड पर रवासा गांव में हुआ सड़क हादसा. तेज गति से बौली की ओर आ रहे डंपर ने ली पशुधन की जान, डंपर की टक्कर से एक भैंस की हुई दर्दनाक मौत, चरवाहे व ग्रामीणों ने की डंपर चालक को पकड़ने की नाकाम कोशिश, पीड़ित पशुधन मलिक ने बौली थाना पर सौंपी रिपोर्ट, डंपर चालक के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की रखी मांग.

09:53:10
Rajasthan News Live

Jaipur: प्रदेश में मौसम का हाल उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव, प्रदेश में 8 अक्तूबर तक बारिश आंधी-बारिश का अलर्ट, साथ ही प्रदेश के कई जिलों में गिर सकते हैं ओले, आज दौसा, भरतपुर, करौली और धौलपुर को छोड़कर सभी जिलों के बारिश का अलर्ट, सोमवार को प्रदेश 8 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, अलवर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news