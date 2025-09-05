Rajasthan News Live: शिक्षक दिवस आज, प्रदेश के 75 शिक्षकों का होगा सम्मान, ईद मिलादुन्नबी को लेकर चाक-चौबंद रहेगी पुलिस व्यवस्था

Rajasthan News Live, 5 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है.राजस्थान रोडवेज में आज 5 सितंबर को अवकाश नहीं रहेगा. विधानसभा सत्र के मद्देनजर अवकाश निरस्त किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज शिक्षकों को सम्मानित करेंगे. रींगस से श्रीमाधोपुर तक फोरलेन सड़क बनेगी. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज शिलान्यास करेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

