Rajasthan News Live: शिक्षक दिवस आज, प्रदेश के 75 शिक्षकों का होगा सम्मान, ईद मिलादुन्नबी को लेकर चाक-चौबंद रहेगी पुलिस व्यवस्था

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज शिक्षक दिवस है. प्रदेश के 75 शिक्षकों का सम्मान होगा. ईद मिलादुन्नबी को लेकर दोपहर में जुलूस निकाला जाएगा. राजस्थान रोडवेज में आज 5 सितंबर को अवकाश नहीं रहेगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 05, 2025, 07:54 AM IST | Updated: Sep 05, 2025, 07:54 AM IST

Rajasthan News Live, 5 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है.राजस्थान रोडवेज में आज 5 सितंबर को अवकाश नहीं रहेगा. विधानसभा सत्र के मद्देनजर अवकाश निरस्त किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज शिक्षकों को सम्मानित करेंगे. रींगस से श्रीमाधोपुर तक फोरलेन सड़क बनेगी. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज शिलान्यास करेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

07:28:02
बारिश-बाढ़ पर राजस्थान में सियासी घमासान, CM भजनलाल बोले- कांग्रेस का काम केवल बखेड़ा खड़ा करना

Rajasthan News: राजस्थान में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं. किसानों की फसलें चौपट होने से सियासत भी गर्मा गई है. विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार पर देरी से कदम उठाने और सिर्फ दिखावे के दौरे करने का आरोप लगाया. जवाब में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार पूरी तरह मदद के लिए तत्पर है, जबकि कांग्रेस सिर्फ बखेड़ा और वोट की राजनीति करती है.


06:36:08
Rajasthan News Live

शिक्षक दिवस  आज. प्रदेश के 75 शिक्षकों का होगा सम्मान. मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री करेंगे शिक्षकों सम्मानित,, उत्कृष्ट परिणाम देने वाले शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित.
 

06:35:20
Rajasthan News Live

विद्याधर नगर स्टेडियम में गौ महाकुंभ आज , उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, सुबह 11 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित,

06:35:01
Rajasthan News Live

जयपुर: मंत्री-विधायक करेंगे अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का दौरा *मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- ‘कांग्रेस के विधायक भी जाएं प्रभावित लोगों के बीच’* हमारी सरकार प्रभावितों की हरसंभव सहायता के लिए तत्पर कांग्रेस का काम सिर्फ बखेड़ा करना विधानसभा जनता के मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए होती है. लेकिन कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती है. कांग्रेस ने कभी भी किसान, मजदूर, महिला और युवा के मुद्दे नहीं उठाए. वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में रहते हैं. इसलिए कांग्रेस को देश और प्रदेश की जनता ने नकार दिया है.    
 

