Rajasthan News Live: शिक्षक दिवस आज, प्रदेश के 75 शिक्षकों का होगा सम्मान, ईद मिलादुन्नबी को लेकर चाक-चौबंद रहेगी पुलिस व्यवस्था

आज शिक्षक दिवस है. प्रदेश के 75 शिक्षकों का सम्मान होगा. ईद मिलादुन्नबी को लेकर दोपहर में जुलूस निकाला जाएगा. राजस्थान रोडवेज में आज 5 सितंबर को अवकाश नहीं रहेगा.
Rajasthan News Live, 5 September 2025: राजस्थान रोडवेज में आज 5 सितंबर को अवकाश नहीं रहेगा. विधानसभा सत्र के मद्देनजर अवकाश निरस्त किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज शिक्षकों को सम्मानित करेंगे. रींगस से श्रीमाधोपुर तक फोरलेन सड़क बनेगी. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज शिलान्यास करेंगे.
Rajasthan News: राजस्थान में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं. किसानों की फसलें चौपट होने से सियासत भी गर्मा गई है. विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार पर देरी से कदम उठाने और सिर्फ दिखावे के दौरे करने का आरोप लगाया. जवाब में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार पूरी तरह मदद के लिए तत्पर है, जबकि कांग्रेस सिर्फ बखेड़ा और वोट की राजनीति करती है.
शिक्षक दिवस आज. प्रदेश के 75 शिक्षकों का होगा सम्मान. मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री करेंगे शिक्षकों सम्मानित,, उत्कृष्ट परिणाम देने वाले शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित.
विद्याधर नगर स्टेडियम में गौ महाकुंभ आज , उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, सुबह 11 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित,
जयपुर: मंत्री-विधायक करेंगे अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का दौरा *मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- ‘कांग्रेस के विधायक भी जाएं प्रभावित लोगों के बीच’* हमारी सरकार प्रभावितों की हरसंभव सहायता के लिए तत्पर कांग्रेस का काम सिर्फ बखेड़ा करना विधानसभा जनता के मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए होती है. लेकिन कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती है. कांग्रेस ने कभी भी किसान, मजदूर, महिला और युवा के मुद्दे नहीं उठाए. वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में रहते हैं. इसलिए कांग्रेस को देश और प्रदेश की जनता ने नकार दिया है.