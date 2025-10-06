Rajasthan News, SMS Hospital Live Updates: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात 11:50 बजे भीषण आग लग गई. यह आग ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में भड़की, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. आग लगते ही अस्पताल स्टाफ ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और आईसीयू के साथ-साथ आसपास के वार्डों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया. हालांकि, आग के साथ तेजी से फैले धुएं ने पास के वार्डों में भी मरीजों की हालत बिगाड़ दी, जिससे बचाव कार्य में मुश्किलें आईं. इस हादसे में 8 मरीजों की दर्दनाक मौत की पुष्टि अस्पताल प्रशासन ने की है. प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. हादसे ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं.