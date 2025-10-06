SMS Hospital Live, 6 October: सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात 11:50 बजे आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई. आग और धुएं से अस्पताल में अफरातफरी मच गई. स्टाफ ने मरीजों को निकालने की कोशिश की, लेकिन 8 मरीजों की मौत हो गई. धुआं आसपास के वार्डों में फैलने से अन्य मरीजों को भी परेशानी हुई. अस्पताल प्रशासन ने मौतों की पुष्टि की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटनास्थल का दौरा कर जांच के आदेश दिए. हादसे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
Rajasthan News, SMS Hospital Live Updates: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात 11:50 बजे भीषण आग लग गई. यह आग ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में भड़की, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. आग लगते ही अस्पताल स्टाफ ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और आईसीयू के साथ-साथ आसपास के वार्डों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया. हालांकि, आग के साथ तेजी से फैले धुएं ने पास के वार्डों में भी मरीजों की हालत बिगाड़ दी, जिससे बचाव कार्य में मुश्किलें आईं. इस हादसे में 8 मरीजों की दर्दनाक मौत की पुष्टि अस्पताल प्रशासन ने की है. प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. हादसे ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं.
काशीराम जयपुर: SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना . डिप्टी CM डॉ प्रेमचंद बैरवा ने घटना को दुखद बताया . कहा, जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ लिया जायजा . राहत-बचाव कार्यों की अस्पताल प्रशासन व चिकित्सकों से समीक्षा की . अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मिला . सभी से मिलकर उनके हालचाल की जानकारी ली . मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए... हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही . SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना . डिप्टी CM डॉ प्रेमचंद बैरवा ने घटना को दुखद बताया . ..... दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं . ईश्वर शोकग्रस्त परिवारों को इस दुःख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें .
सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में रविवार देर रात लगी भीषण आग की घटना को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अत्यंत दुखद बताया है . हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री रात 2:30 बजे तुरंत अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया . इस दौरान अस्पताल में प्रशासन, चिकित्सा विभाग और अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे . मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए . साथ ही, उन्होंने इस हादसे की विस्तृत जांच के आदेश जारी किए . जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा विभाग के आयुक्त इकबाल खान करेंगे . कमेटी में मुकेश कुमार मीणा (अतिरिक्त निदेशक, अस्पताल प्रशासन, राजमेस), चंदन सिंह मीणा (मुख्य अभियंता, राजमेस), अजय माथुर (मुख्य अभियंता, विद्युत, पीडब्ल्यूडी), आरके जैन (अतिरिक्त प्रधानाचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज) और जयपुर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया गया है . यह कमेटी आग लगने के कारणों की गहन जांच करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देगी . मुख्यमंत्री ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
