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Rajasthan News Live, 6 October: राजस्थान में धनतेरस को देखते हुए पंचायत चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण के पंच-सरपंच चुनाव की तारीख 6 नवंबर से बदलकर 5 नवंबर कर दी है. इसके साथ ही पहले, दूसरे और तीसरे चरण की चुनावी प्रक्रिया के कार्यक्रम में भी एक-एक दिन का बदलाव किया गया है. हालांकि, चौथे चरण सहित चुनाव का बाकी कार्यक्रम पहले की तरह ही रहेगा.
Dholpur News: धौलपुर के मनीराम का पुरा गांव में मंदिर के भंडारे का भोजन खाने के बाद 30 से 40 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाकर उपचार किया, जबकि गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
जयपुर - SI/PC भर्ती 2021 निरस्त होने के बाद पूर्व सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत.
त्यागपत्र देकर SI बने अभ्यर्थियों की होगी पुनर्नियुक्ति.
पूर्व पद पर रिक्ति नहीं होने पर छाया पद सृजन की सहमति.
पूर्व पद पर पहली नियुक्ति की तारीख से सेवा और परिवीक्षाकाल की गणना होगी.
पुनर्नियुक्ति से पहले की अवधि के वित्तीय लाभ नोशनल, पुनर्ग्रहण के बाद नकद लाभ मिलेगा.
भर्ती की अनियमितताओं में बर्खास्त अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा लाभ.
बीकानेर नगर निगम में आज सफाई व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला. शहर में जगह-जगह कचरा और सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद सुबह से ही लगातार मुद्दा उठा रहे थे लेकिन समय पर सुनवाई नहीं होने से भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षदों का आक्रोश बढ़ गया. पार्षदों ने निगम प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी जताते हुए कचरा संग्रहण व्यवस्था और वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए.
#Live :- 51वीं सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह, जयपुर https://t.co/uvKqqEZ2kt— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 6, 2026
बारांः सराफा बाजार में हुई चोरी का पुलिस करेगी खुलासा. चोरों को पुलिस ने दबोचा, चोरों ने शहर के मराठा व्यापारी के यहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दिया गया था अंजाम, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे इरानी गिरोह के 3 शातिर चोर गिरफ्तार. कोतवाली पुलिस गिरफ्तार आरोपी से कर रही है पूछताछ. जल्द ही आरोपियों से पूछताछ के बाद होगा खुलासा.
जयपुर- कमजोर मानसून से राजस्थान में सूखे का संकट! सरकार ने इंजीनियर्स से मांगा कंटीजेंसी प्लान, PHED में पानी और बजट संकट पर होगा मंथन, प्रमुख सचिव हेमंत गेरा लेंगे इंजीनियर्स की मीटिंग, प्रदेशभर के इंजीनियर्स जुडेंगे वीसी के जरिए, कमजोर मानसून के कारण कंटीजेंसी प्लान पर चर्चा, जल जीवन मिशन, अमृत, पेयजल योजनाओं पर मंथन, सभी चीफ इंजीनियर्स समेत एसीई,एसई रहेंगे मौजूद.
Bharti Meena: झालावाड़ के अकलेरा में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की 22 वर्षीय बेटी डॉ. भारती मीणा ने जनपद सदस्य पद के लिए मनोहरथाना विधायक गोविंद रानीपुरिया को आवेदन सौंपा है. अकलेरा पंचायत समिति में प्रधान पद ST महिला के लिए आरक्षित होने के कारण उनके संभावित प्रधान पद की दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, फिलहाल उन्होंने केवल जनपद सदस्य के लिए आवेदन किया है और प्रधान पद को लेकर कोई आधिकारिक दावा सामने नहीं आया है.
Tonk Crime News: टोंक के बनेठा थाना क्षेत्र में दूध देने जा रहे किसान राजूलाल गुर्जर की हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से किसान पर हमला किया और उसके कानों की मुर्कियां व नकदी लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 6 अक्टूबर को मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कोई संभावना नहीं है और किसी भी जिले के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है. अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने की संभावना है, जिससे दिन में गर्मी का असर बढ़ सकता है.
Rajasthan Bitumen: राजस्थान सरकार ने बिटूमिन यानी डामर की बढ़ी कीमतों से प्रभावित सड़क परियोजनाओं को राहत देने का फैसला किया है. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के अनुसार केंद्र सरकार की तर्ज पर संवेदकों को बिटूमिन की बढ़ी कीमत का पुनर्भरण किया जाएगा. 28 फरवरी को ₹46,400 प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर मई में कीमत ₹80,150 तक पहुंच गई थी. अब सरकार के फैसले से धीमे पड़े सड़क निर्माण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है.
Russia Drone Attack: भरतपुर के कारोबारी राजीव गुप्ता की यूक्रेन के सूमी शहर स्थित दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर 4 अक्टूबर की सुबह ड्रोन से हमला हुआ. हमले में एक इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. फैक्ट्री की मुख्य इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है. राजीव गुप्ता सुरक्षित हैं और कीव में हैं.
Rajasthan Panchayat Elections: धनतेरस को देखते हुए राजस्थान में पंचायत चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण के पंच-सरपंच चुनाव की तारीख 6 नवंबर से बदलकर 5 नवंबर कर दी है. पहले, दूसरे और तीसरे चरण की चुनावी प्रक्रिया की तारीखों में एक दिन का बदलाव किया गया है, जबकि चौथे चरण समेत बाकी कार्यक्रम यथावत रहेगा.
Online Cyber Fraud: शादी के सीजन में साइबर ठग अब नकली वेडिंग कार्ड, होटल वेन्यू और प्री-वेडिंग फोटो-वीडियो के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग R4C ने चेतावनी दी है कि संदिग्ध APK फाइल या फिशिंग लिंक डाउनलोड करने से मोबाइल का निजी और बैंकिंग डेटा खतरे में पड़ सकता है. पुलिस ने अनजान ऐप इंस्टॉल नहीं करने और संदिग्ध मैसेज की पहले पुष्टि करने की सलाह दी है.