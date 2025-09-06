Rajasthan News Live: CM भजनलाल आज 162 बसों को दिखाएंगे हरी झंडी, धौलपुर दौर परे रहेंगे जवाहर सिंह बेढम

Rajasthan News Live, 6 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सीएम भजनलाल शर्मा आज 162 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. 160 एक्सप्रेस और 2 सुपरलग्जरी बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. रोडवेज प्रशासन 2 सुपरलग्जरी बसों को कैंचीधाम के लिए चलाएगा. प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत आज झुंझनू पहुंचेगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

