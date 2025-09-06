Rajasthan News Live: CM भजनलाल आज 162 बसों को दिखाएंगे हरी झंडी, धौलपुर दौर परे रहेंगे जवाहर सिंह बेढम

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज अति व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है. रोडवेज की नवीन बसों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. गृह राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज धौलपुर के दौरे पर रहेंगे. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 6 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सीएम भजनलाल शर्मा आज 162 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. 160 एक्सप्रेस और 2 सुपरलग्जरी बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. रोडवेज प्रशासन 2 सुपरलग्जरी बसों को कैंचीधाम के लिए चलाएगा. प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत आज झुंझनू पहुंचेगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत आज रहेंगे सुजानगढ़ दौरे पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री है अविनाश गहलोत, सुबह 11बजे सुजानगढ़ पहुंच कर अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, इसके बाद जिला स्तरीय अधिकारियों की लेंगे बैठक, अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के बीच 15दिन बाद पहुंचेगी सरकार, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कल आएंगे प्रभारी मंत्री पीड़ित परिवारों के बीच, 15दिन बाद भी नहीं हुई दुलिया बास,नाथोतालाब एवं भोजलाई बास की पानी निकासी, दर्जनों लोग अपना आशियाना छोड़कर अन्यत्र ले रखी है शरण.
आईएचएचए की 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग और 12वां एनुअल कन्वेंशन,आज और कल जयपुर के कासल कानोता में आयोजित होगा कार्यक्रम , उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा सुबह 10.30 बजे एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में शामिल होंगे शाम 4.45 बजे एग्जीक्यूटिव कमेटी सदस्यों को संबोधित करेंगे, आईएचएचए के प्रेसिडेंट एचएच महाराजा गजसिंह, आईएचएचए के महासचिव कैप्टन गजसिंह अलसीसर, आईएचएचए के उपाध्यक्ष,स्टीव बोर्जिया सहित राजस्थान पर्यटन विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे.
सीएम भजनलाल शर्मा आज 162 बसों को दिखाएंगे हरी झंडी. 160 एक्सप्रेस और 2 सुपरलग्जरी बसों को हरी झंडी. रोडवेज प्रशासन 2 सुपरलग्जरी बसों को कैंचीधाम के लिए चलाएगा. एक दर्जन डिपो के लिए आवंटित की गई हैं 160 बसें. 40 बसें वैशाली नगर डिपो, 22 बसें जयपुर डिपो को दी गई. 20 बसें विद्याधर नगर डिपो, 20 बसें शाहपुरा डिपो को दी गई. 14 बसें अजमेर के दोनों डिपो को आवंटित की गई. 5-5 बसें हिंडौन, धौलपुर, कोटपूतली, सवाईमाधोपुर डिपो को आवंटित. 20 बसें दौसा डिपो और 4 बसें भीलवाड़ा डिपो को दी गई. अमर जवान ज्योति पर सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज अति व्यस्त कार्यक्रम. सुबह 11.00 बजे अमर जवान ज्योति जाएंगे सीएम. रोडवेज की नवीन बसों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में करेंगे शिरकत. 11.30 बजे पंजाब नेशनल बैंक के साथ सरकार का होगा एमओयू. मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होगा कार्यक्रम. 12:00 बजे देवराहा बाबा गौसेवा परिवार के गौ-महाकुंभ में शामिल होंगे सीएम. विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम. 04.00 बजे विप्र फाउण्डेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे CM. श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एण्ड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री. शिप्रा पथ, मानसरोवर में आयोजित होगा समारोह.