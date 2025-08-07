Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: SI भर्ती पेपर लीक से जुड़े मामले में सुनवाई आज, पाक विस्थापित हिंदुओं को मिलेगी नागरिकता

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. पाक विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता प्रदान की जाएगी. 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog. 
 

Sandhya Yadav
Published: Aug 07, 2025, 06:26 IST | Updated: Aug 07, 2025, 09:49 IST

Rajasthan News Live: SI भर्ती पेपर लीक से जुड़े मामले में सुनवाई आज, पाक विस्थापित हिंदुओं को मिलेगी नागरिकता
Rajasthan News Live, 7 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़े केस में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. पाक विस्थापित हिंदुओ को नागरिकता प्रदान की जाएगी. प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और कलेक्टर जितेंद्र सोनी की मौजदूगी में भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र दिए जाएंगे. 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

09:49:06
दुनिया भर में फेमस हैं राजस्थान की ये 7 स्वादिष्ट नाश्ते की डिश, खाने वाले नहीं भूलते स्वाद

Rajasthani Famous Food: राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है, जहां पर न केवल घूमने बल्कि खाने-पीने से जुड़े इतने बेहतरीन ऑप्शन मौजदू हैं कि लोग उन्हें खाने के बाद उसका स्वाद नहीं भूल पाते हैं. कुछ इसी तरह के नाश्ते की डिशेज की लिस्ट आज आपके लिए लेकर आए हैं.


पढ़ें पूरी खबर

09:48:14
Rajasthan News Live

Jaipur: आसलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय हुआ हादसा. ट्रेन से उतरते समय गिरने से महिला की हुई दर्दनाक मौत, आसलपुर निवासी पूनम देवी पत्नी मनोज वर्मा के रूप में हुई पहचान, आसलपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में हुआ हादसा, सूचना पर GRP रेलवे पुलिस पहुंची मौके पर, GRP पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को किया सुपुर्द, थाना प्रभारी जोबनेर सुहैल खान ने दी घटना की जानकारी.

09:46:43
Rajasthan News Live

जोधपुर के वीर सपूत हवलदार हरा राम ऑपरेशन स्रो लिओपार्ड के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए. वह उत्तरी कमान न्योमा (लेह) में ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए. उनका निधन कमांड अस्पताल चंडीमंदिर में 5 अगस्त को हुआ. उनकी पार्थिव देह 7 अगस्त को सुबह 10 बजे उनके पैतृक गांव कोनारी पहुंचेगी, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

08:52:03
NCERT किताब विवाद: अशोक गहलोत बोले- RSS का एजेंडा है इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करना

Jaipur News: एनसीईआरटी की किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाए जाने को लेकर उठे विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है कि पूरे इतिहास को तोड़-मरोड़ कर नई पीढ़ी के सामने पेश किया जाए. गहलोत ने कहा, 'अगर इनका बस चले तो ये पूरे पाठ्यक्रम को अपने एजेंडे के अनुसार बदल दें. इनकी मानसिकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे इतिहास हो या अन्य कोई विषय, सबकुछ बदला जाए ताकि नई पीढ़ी भ्रमित हो जाए. 

 

पढ़ें पूरी खबर

07:44:54
Alwar News: बच्चे की गर्दन दबाकर मजबूर मां के साथ किया गैंगरेप, 2 आरोपी हुए अरेस्ट

Alwar News: खेड़ली थाना पुलिस ने एक महिला से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. खेड़ली थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि खेड़ली थाना क्षेत्र के एक गांव में अकेली महिला को घर में घुसकर कर दो जनों ने बच्चे की गर्दन दबाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और किसी को नहीं बताने की धमकी देकर चुप करा दिया.
 

पढ़ें पूरी खबर

07:19:25
राजस्थान में आज से फिर एक्टिव हुआ मानसून, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: मरुधरा में मानसून की रफ्तार पर धीरे-धीरे लगाम लगना शुरू हो चुकी है. मानसून की पकड़ धीरे होने के चलते कई जगहों पर गर्मी और उमस महसूस की जा रही है. पूर्वी राजस्थान में जहां कुछ जगह पर बारिश हो रही है तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है. आमजन से लेकर किसान तक आसमान की तरफ टकटकी लगाकर बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं. 
 

पढ़ें पूरी खबर

06:31:42
Rajasthan News Live

तिरंगा यात्रा और विभाजन की विभीषिका अभियान को लेकर कार्यशाला, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कलसुबह 10 बजे होगी कार्यशाला, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यशाला को संबोधित करेंगे, कार्यशाला में जिला, प्रदेश और अन्य स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे.

06:31:21
Rajasthan News Live

पाक विस्थापित हिंदुओ को नागरिकता प्रदान की जाएगी, प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और कलेक्टर जितेंद्र सोनी की मौजदूगी में भारतीय  नागरिकता प्रमाणपत्र दिए जाएंगे.

06:31:10
Rajasthan News Live

अरुण चतुर्वेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद कई नेताओं की उम्मीदों को लगे पंख।  साल भर से मंत्री के दर्जे की उम्मीद कर रहे बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों का इंतजार हो सकता ख़त्म.

06:30:48
Rajasthan News Live

अध्यक्ष, वित्त आयोग, राजस्थान सरकार  अरूण चतुर्वेदी आज दोपहर 1:45बजे वित्त भवन, अमर जवान ज्योति के पास, जन पथ, जयपुर स्थित कार्यालय में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे.

