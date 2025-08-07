Rajasthan News Live: SI भर्ती पेपर लीक से जुड़े मामले में सुनवाई आज, पाक विस्थापित हिंदुओं को मिलेगी नागरिकता

Rajasthan News Live, 7 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़े केस में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. पाक विस्थापित हिंदुओ को नागरिकता प्रदान की जाएगी. प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और कलेक्टर जितेंद्र सोनी की मौजदूगी में भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र दिए जाएंगे. 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

