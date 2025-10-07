Rajasthan News Live: झालावाड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देश पर श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा की 28.14 बीघा खातेदारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है.
Rajasthan News Live, 7 October 2025: झालावाड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देश पर श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा की 28.14 बीघा खातेदारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है. यह कार्रवाई श्रीनाथजी मंदिर मंडल के पत्र पर SDM अभिषेक चरण के नेतृत्व में हुई. यह जमीन अब्दुल हफीज, अरबाज उर्फ शब्बीर सहित पांच शातिर बदमाशों ने घेर रखी थी, जिन्होंने इस क्षेत्र को हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और एनडीपीएस एक्ट जैसे संगीन मामलों से जुड़ी अपराध स्थली बना रखा था. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जिला प्रशासन के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा.
जयपुर में आज सोना ₹1,30,629 प्रति 10 ग्राम (24 कैरेट) पर +1.65% के बड़े उछाल के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी की कीमत भी +0.62% बढ़कर ₹1,588.46 प्रति 10 ग्राम हो गई है. यह उछाल निवेशकों की मजबूत मांग को दर्शाता है.
जयपुर, बीती रात अटक गई थी इंडिगो फ्लाइट के यात्रियों की जान! इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-114 का मामला, कोलकाता से जयपुर आ रही थी यह फ्लाइट, रात 9:15 बजे फ्लाइट ने किया था लैंडिंग के लिए अप्रोच, लेकिन खराब मौसम के चलते फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो सकी, बाद में टचडाउन होने से पायलट ने दोबारा किया टेक ऑफ, इसके बाद करीब आधे घंटे तक होल्ड पर रही फ्लाइट, दूसरे प्रयास में रात 9:50 बजे फ्लाइट हो सकी सुरक्षित लैंड, इस दौरान यात्रियों में फैल गया था डर.
अजमेर, आपसी झगड़े में मारपीट के बाद दो महिलाओं की हत्या , सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कायड़ चौराहा पर देर रात की घटना , झोपड़ी में रहने वाले ग्यारसिया समाज के दो पक्ष भिड़े आपस में, दोनों के शव रखना गए जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में, नाता प्रथा विभाग के बाद नहीं जाने पर वह दो पक्ष में झगड़ा, सिविल लाइन थाना पुलिस जुटी मामले की जांच में, झगड़े के पास घायल दोनों महिलाओं को अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम.
राजधानी जयपुर का मौसम खुला, निकली धूप, बारिश के बाद धूप खिलने से खुशनुमा हुआ मौसम का मिजाज, दोपहर बाद फिर से बारिश की संभावना, जयपुर सहित आसपास के कई जिलों में बारिश की संभावना, जयपुर दौसा अजमेर झुंझुनू नागौर करौली जिले में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, पुराने भवनों बिजली के ट्रांसफार्मर से दूर रहने की दी चेतावनी, विभाग ने जताई हल्की से मध्यम बारिश के दौरान बिजली गिरने की संभावना.
झालावाड़: शातिर बदमाशों द्वारा 28.14 बीघा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देशन में की गई कार्रवाई. श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा की ग्राम झालावाड़ में स्थित खातेदारी भूमि पर किया गया था अतिक्रमण. श्रीनाथजी मंदिर मंडल नाथद्वारा के मुख्य निष्पादन. अधिकारी के पत्र पर लिया गया एक्शन. SDM अभिषेक चरण के नेतृत्व में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नरेंद्र मीणा सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया अतिक्रमण. कार्रवाई में जिला प्रशासन के साथ भारी पुलिस बल रहा मौजूद. ASP चिरंजीलाल मीणा, CO झालावाड़ हर्षराज खरेडा, CO साइबर मनोज सोनी, CO ट्रैफिक सुरेश कुड़ी सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद. मंदिर की जमीन पर अब्दुल हफीज, अरबाज उर्फ शब्बीर, मेहरुद्दीन उर्फ अमन, सलमान और अब्दुल रशीद ने कर रखा था अतिक्रमण. अतिक्रमण कर पूरे क्षेत्र को बना रखा था अपराध स्थली. आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट. मारपीट, एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य संगीन प्रकरण हैं दर्ज
जयपुर: कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वालों को मिलेगा अनुदान. राजस्थान सरकार देगी एक लाख रुपए का अनुदान. 100 तीर्थयात्रियों को मिलेगा प्रति व्यक्ति एक लाख रुपए का अनुदान. यात्रा पूर्ण होने के बाद दी जाएगी सहायता राशि. देवस्थान विभाग ने जारी की अनुदान योजना. योजना केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों के लिए लागू. आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय. विदेश मंत्रालय के माध्यम से संपन्न यात्रा का प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य.
दौसा हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला. डिवाइडर से टकराने के बाद उठी कार से चिंगारी. सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर पुलिस और राहगीरों की तत्परता से बची चालक की जान. जयपुर के जयसिंह खोर निवासी रोहित सिंह राजपूत चालक पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को किया सूचित. सवाई माधोपुर सवारी छोड़कर आ रहा था वापस. उस दौरान लालसोट बाईपास पुलिया पर हो गया हादसा. कोतवाली थाना क्षेत्र का है घटनाक्रम.
जयपुर: पूर्व मंत्री भरत सिंह का निधन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जताया दुःख. ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा - जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में ईलाज के दौरान निधन होने का समाचार प्राप्त हुआ है. उनके यूं चले जाने से मन व्यथित है. कुछ समय पूर्व ही कोटा अस्पताल में उनकी कुशलक्षेम जानी थी. उस समय उनके साथ किए संवाद के पल कानों में गूंज रहे हैं. उस समय उनके द्वारा दी गई जनसेवा एवं विकास की सीख सदैव अनुकरणीय रहेगी. भरत सिंह जनप्रिय नेता थे. देश की राजनीति में उनके द्वारा दिए गए योगदान को प्रदेश की जनता और क्षैत्र के लोग हमेशा याद रखेंगे. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें एवं परिवारजनों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करें.
सांगोद (कोटा): वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व केबिनेट मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर का निधन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया गहरा शोक, भरत सिंह कुंदनपुर का संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा, वे सिद्धांतनिष्ठ, सरल और जनहित के प्रति समर्पित नेता थे-बिरला उनका निधन हाड़ौती और राजस्थान की राजनीति के लिए बड़ी क्षति, ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं- बिरला उर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी कल अंतिम यात्रा में होंगे शामिल.
कुचामन सिटी, डीडवाना: फिरौती के लिए मिली धमकी के बाद व्यापारी पर फायरिंग, हुई मौत करीब 1 साल पहले रोहित गोदारा के नाम से मिली धमकी के बाद आज हुई फायरिंग कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया जिम में कर रहे थे कसरत, आरोपी ने की फायरिंग घायल को लाया गया कुचामन अस्पताल, डॉक्टर ने जाँच के बाद किया मृत घोषित.