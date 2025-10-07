Rajasthan News Live, 7 October 2025: झालावाड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देश पर श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा की 28.14 बीघा खातेदारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है. यह कार्रवाई श्रीनाथजी मंदिर मंडल के पत्र पर SDM अभिषेक चरण के नेतृत्व में हुई. यह जमीन अब्दुल हफीज, अरबाज उर्फ शब्बीर सहित पांच शातिर बदमाशों ने घेर रखी थी, जिन्होंने इस क्षेत्र को हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और एनडीपीएस एक्ट जैसे संगीन मामलों से जुड़ी अपराध स्थली बना रखा था. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जिला प्रशासन के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा.

