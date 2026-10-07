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Rajasthan News Live, 7 October: बारां जिले के अंता उप जिला अस्पताल में पिछले करीब तीन महीने से कई जरूरी दवाइयों और चिकित्सा सामग्री की कमी बनी हुई है. उल्टी के इंजेक्शन, एनएस आईवी फ्लूड, एंटीबायोटिक दवाइयां, आईवी सेट, पट्टी, कॉटन, केनुला और प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी सामग्री उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को बाहर से सामान और दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं. अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण उप जिला कलेक्टर हवाई सिंह यादव ने किया और चिकित्सा प्रभारी को जल्द आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
जयपुर में आयोजित ‘विकसित भारत संकल्प सभा, सेवा ज्योति यात्रा’ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें शुभकामनाएं दीं. सीएम ने कहा कि यह सेवा और समर्पण के गौरवशाली 25 साल हैं. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में धारा 370 समाप्त हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. उन्होंने कहा कि आज का दिन गौरवशाली है. पीएम मोदी ने राजस्थान के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम किए और प्रदेश को बड़ी सौगातें दीं. मुख्यमंत्री ने जयपुर में रिंग रोड और मेट्रो फेज-2 समेत कई परियोजनाओं का भी उल्लेख किया.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अक्टूबर के पहले सप्ताह में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. पिलानी में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री, जबकि चूरू और श्रीगंगानगर में 39.7 डिग्री दर्ज किया गया. IMD के अनुसार अगले तीन-चार दिन मौसम शुष्क रहेगा. 10 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग और शेखावाटी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है.
Kota Murder Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा में पत्नी और 6 माह के बेटे की हत्या के मामले में दोषी पिंटू डागर की फांसी की सजा रद्द कर दी है. कोर्ट ने उसे 75 साल की उम्र तक जेल में रखने का आदेश दिया. जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने आरोपी की अपील और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर यह आदेश दिया.
Congress Mission Panchayat: राजस्थान में निकाय चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं होने के बाद कांग्रेस अब पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. पार्टी के वार रूम में वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और सीपी जोशी समेत करीब 20 प्रमुख नेता मंथन करेंगे.
राजस्थान सरकार ने युद्ध, सीमा पर तनाव या बड़ी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी ‘स्टेट वॉर बुक’ को मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के अनुसार अपडेट करने के निर्देश दिए हैं. सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और दक्षिण-पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में सीमा पर ड्रोन से होने वाली तस्करी रोकने के लिए ‘प्रबल 3.0’ काउंटर-ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन किया गया और पुलिस को इसकी ट्रेनिंग देने पर जोर दिया गया.
Bhilwara News: भीलवाड़ा में तीन दिन से लापता दो मासूम बच्चों के शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया. मृतकों की पहचान 10 वर्षीय दिव्यांशु सोनी और 12 वर्षीय रजत जाट के रूप में हुई है. दोनों बच्चे एक ही मोहल्ले के रहने वाले और दोस्त बताए जा रहे हैं. शव मिलने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर हंगामा किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया.
IAF Chief Ashutosh Dixit: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है. उनका राजस्थान से भी खास कनेक्शन रहा है. वे 2012 से 2014 तक बाड़मेर के उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन के स्टेशन कमांडर रह चुके हैं. फाइटर पायलट के तौर पर 3,500 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव रखने वाले दीक्षित मिराज-2000 और मिग-21 जैसे लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं. वे 31 अक्टूबर 2026 को वायुसेना प्रमुख का पद संभालेंगे.