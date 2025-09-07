Rajasthan News Live, 2 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज सचिन पायलट चित्तौड़गढ़ जिले में अपना जन्मदिन मनाएंगे. इसको लेकर राजनीति में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज 7 सितंबर से 12 सितंबर तक होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

