Rajasthan News Live: सचिन पायलट का जन्मदिन आज, अशोक गहलोत ने दी हार्दिक शुभकामनाएं

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है.  जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल बैठक लेंगे. आज चंद्रग्रहण से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published: Sep 07, 2025, 08:40 AM IST | Updated: Sep 07, 2025, 08:40 AM IST

Rajasthan News Live: सचिन पायलट का जन्मदिन आज, अशोक गहलोत ने दी हार्दिक शुभकामनाएं
Rajasthan News Live, 2 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज सचिन पायलट चित्तौड़गढ़ जिले में अपना जन्मदिन मनाएंगे. इसको लेकर राजनीति में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज 7 सितंबर से 12 सितंबर तक होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:38:28
Bhilwara News: बैंक फाइनेंसर को गला रेतकर उतारा मौत के घाट, हत्या से पहले फेसबुक पर दी थी धमकियां, मां के कहने पर दिया वारदात को अंजाम!

Bhilwara News: भीलवाड़ा में दिल दहलाने वाला हत्याकांड! कमलेश सुथार की गला रेतकर निर्मम हत्या, रणवीर उर्फ बबलू सिसोदिया पर आरोप. आक्रोशित लोगों ने किया एमजी हॉस्पिटल के बाहर हंगामा, रविवार को भीलवाड़ा बंद का आह्वान.
 

पढ़ें पूरी खबर

08:37:57
Naresh Meena: 42 दिन बाद जेल से रिहा हुए नरेश मीणा, बोले- 'जिसने जेल भेजा, उससे गिन-गिनकर हिसाब लूंगा'

Naresh Meena: नरेश मीणा 42 दिन बाद झालावाड़ जेल से रिहा! बोले, "जिस नेता ने मुझे जेल भेजा, उससे गिन-गिनकर हिसाब लूंगा." समर्थकों ने की नारेबाजी.


पढ़ें पूरी खबर

08:01:03
प्रतापगढ़ में लगातार बारिश मचा रही हाहाकार, तेलियां की गली में 150 साल पुराना मकान ढहा

Pratapgarh News: राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश हादसों का सबब बन रही है. कहीं लोग बहाव में फंस रहे हैं तो कहीं जर्जर मकान मौत का खतरा बने हुए हैं. आज सुबह करीब 6:30 बजे शहर की तेलियां की गली में 150 साल पुराना खंडहरनुमा मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा.


पढ़ें पूरी खबर

07:31:59
Rajasthan News Live

कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का जमवारामगढ़़ दौरा आज . कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा सुबह 6 बजे पहुंचेंगे रामगढ़ बांध,  क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा के कार्यक्रम में होंगे शामिल,  सुबह रामगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग का चौथा ऑपरेशन होगा शुरू.

07:31:37
Rajasthan News Live

 श्राद्ध पक्ष की शुरुआत  आज  चंद्रग्रहण से। इस बार श्राद्ध पक्ष पर विशेष संयोग बन रहा. चंद्रग्रहण के साथ श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे. चंद्रग्रहण रात 9:57 बजे से शुरू होगा, समापन रात 1:27 बजे होगा. इसका सूतक 9 घंटे पहले यानी दोपहर 12:57 बजे लग जाएगा और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का सूर्यग्रहण से समापन होगा. हालांकि सूर्यग्रहण ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इस बार तृतीया व चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन. 10 सितंबर को होने से एक श्राद्ध का क्षय हुआ.

07:30:57
Rajasthan News Live

एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ  आज   करेगी मामले पर सुनवाई. विक्रम पंवार और पायल शर्मा की याचिकाओं पर करेगी सुनवाई. एकलपीठ ने गत दिनों राज्य सरकार को मामले में दिए थे आदेश राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आरपीएससी को देने और आयोग को भर्ती रद्द के संबंध में दिए थे आदेश. साथ ही आयोग की कार्यप्रणाली पर लिया था स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान.

07:30:31
Rajasthan News Live

प्रदेश भर में 3 लाख 81 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा. राजधानी जयपुर में 165 परीक्षा केंद्र पर होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा. परीक्षा प्रतिदिन दो पारी में होगी. इसके लिए 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा सुबह 10 से 12 व दोपहर 3 से 5:00 बजे तक होगी.

