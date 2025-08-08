Rajasthan News Live: CM भजनलाल विशेष योग्यजन बहनों से बंधवाएंगे राखी, आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी उदयपुर फाइल्स

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. सीएम भजनलाल शर्मा विशेष योग्यजन बहनों से राखी बंधवाएंगे. सीएम विशेष योग्यजन बहनों का सम्मान करेंगे. वासुदेव देवनानी गुजरात दौरे पर ऱहेंगे. 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Udaipur News: उदयपुर की जिंदोली गांव में पति से विवाद के बाद पत्नी ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. बहु को बचाने के लिए गई सास भी इस आग की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई.
Rajsamand News: राजसमंद के कांकरोली थाना इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. बता दे कि प्रज्ञा विहार के कैंपस में खेल रहे बच्चों का कुछ लड़कों द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया गया. वहीं लोगों का कहना है कि चार लड़कों द्वारा प्रज्ञा बिहार के परिसर में खेल रहे छोटे-छोटे बच्चों का अपहरण करने का प्रयास किया, जिसमें से एक बच्चा हाथ छुड़ाकर भागा और परिजनों को सूचित किया.
8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच तेज बारिश की संभावना जताई गई है. इसके चलते जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा संभाग में लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है. बताया जा रहा है कि झमाझम बारिश की वजह से एक बार फिर से व्यस्त होने की आशंका है. लोगों को रहने की जरूरत है.
RLD प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना आज पहुंचेंगे झालावाड़, पिपलोदी गांव स्कूल हादसे में घायल बच्चों से मिलेंगे अवाना. जोगिंदर सिंह अवाना सुबह 11:30 बजे झालावाड़ पहुंचेंगे. मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायल स्कूल के बच्चों का हालचाल जानेंगे. इसके बाद पिपलोदी गांव जाकर बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे. दौरे के अंत में वे झालावाड़ सर्किट हाउस में श्याम 4 बजे मीडिया से रूबरू होंगे.
वासुदेव देवनानी गुजरात दौरे पर आज से. स्पीकर गुजरात में शुरू करेंगे देवदर्शन यात्रा द्वारिका, सोमनाथ समेत गुजरात के प्रमुख तीर्थों के करेंगे दर्शन. अहमदाबाद में वासुदेव देवनानी का होगा नागरिक अभिनंदन. गुजरात की तीन दर्जन संस्थाएं करेंगी देवनानी का सम्मान. प्रवासी राजस्थानी और सिंधी समुदाय भी जुटेगा कार्यक्रम में.
पशुपालन सचिव डॉ. समित शर्मा ने जारी किए आदेश. स्वतंत्रता दिवस पर चलाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान. विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों पर तिरंगा रैली निकाली जाएगी. राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर और गोगामेडी पशु मेला, गोगामेडी में तिरंगा रैली निकाली जाएगी. कार्यालयों पर हर-हर तिरंगा अभियान का प्रचार-प्रसार किया जाएगा. विभागीय अधिकारियों को सेल्फी विद तिरंगा लेने के भी निर्देश. साथ ही सोशल मीडिया पर हर घर तिरंगा हैश टैग के साथ करना होगा पोस्ट. पशुपालकों, किसानों को भी अभियान में जोड़ने के निर्देश.
उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड मामला, पूरे घटनाक्रम पर बनी फ़िल्म उदयपुर फाइल्स आज देश भर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज, शहर के तीन मल्टीप्लेक्स रिलीज होगी फ़िल्म, 11:20 बजे उदयपुर में होगा फिल्म का पहला शो, कन्हैया लाल की पत्नी और बेटे परिवार के साथ दिखेंगे फिल्म को, पुलिस प्रशासन भी है पूरी तरह से है मुस्तैद,
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष योग्यजन बहनों से बंधवाएंगे राखी. सीएम विशेष योग्यजन बहनों का करेंगे सम्मान. आज 11.00 बजे सामाजिक न्याय संकुल परिसर, जामडोली में होगा कार्यक्रम दोप. 01.30 और शाम 05.00 बजे मुख्यमंत्री आवास पर भी होंगे रक्षा बंधन से जुड़े कार्यक्रम.