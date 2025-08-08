Rajasthan News Live: CM भजनलाल विशेष योग्यजन बहनों से बंधवाएंगे राखी, आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी उदयपुर फाइल्स

Rajasthan News Live, 8 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष योग्यजन बहनों से राखी बंधवाएंगे और उनका सम्मान करेंगे. उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के पूरे घटनाक्रम पर बनी फ़िल्म उदयपुर फाइल्स आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 13 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

