Rajasthan News Live, 8 October 2025: सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ. बजरी के डंपर से टकराकर एक निजी स्कूल की बच्चों से भरी बस पलट गई. बस में सवार 40 बच्चों में से लगभग एक दर्जन को चोटें आई हैं. ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और बजरी के डंपरों को रोक दिया.

