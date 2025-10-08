Rajasthan News Live: सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ. बजरी के डंपर से टकराकर एक निजी स्कूल की बच्चों से भरी बस पलट गई. बस में सवार 40 बच्चों में से लगभग एक दर्जन को चोटें आई हैं.
Rajasthan News Live, 8 October 2025: सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ. बजरी के डंपर से टकराकर एक निजी स्कूल की बच्चों से भरी बस पलट गई. बस में सवार 40 बच्चों में से लगभग एक दर्जन को चोटें आई हैं. ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और बजरी के डंपरों को रोक दिया.
करौली, मामचारी क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीण भयभीत, क्षेत्र में नजर आ रही पैंथर और उसके शावक, ग्रामीणों ने वन अधिकारियों और पुलिस को भी दी सूचना, पैंथर मूवमेंट से ग्रामीण रात में नहीं आ जा रहे अकेले, वन अधिकारियों की ग्रामीणों से सावचेत रहने की अपील, वन विभाग की टीम पैंथर के मूवमेंट पर बनाए हुए है नजर.
जयपुर में आज सोने में +0.7% की मामूली तेजी आई, 24 कैरेट सोना ₹1,31,549 प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं, चांदी के भाव में -1.05% की गिरावट दर्ज की गई, 10 ग्राम चांदी का दाम ₹1,571.81 रहा.
सवाई माधोपुर, शिवाड़-ईसरदा मार्ग पर हादसा, बजरी के डंपर से टकराकर पलटी निजी स्कूल बस की बच्चों से भरी बस, हादसे में स्कूल बस में सवार 40 बच्चों में से करीब एक दर्जन बच्चों को आई चोट, ग्रामीणों की सहायता से बच्चो को बस से निकालकर पहुचाया जा रहा है नज़दीकी अस्पताल, घटना से ग्रामीणों में जबरदस्त रोष व्याप्त, ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम रोके बजरी के डंपर.
जोधपुर लवली कंडारा एनकाउंटर का मामला. सीबीआई पूरे मामले की कर रही है जांच, एक बार फिर से सीबीआई सेनापति भवन के पास कर रही है सीन रीक्रिएशन, 2 दिन पहले भी किया था सीन रीक्रिएशन.
जयपुर: ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ सूरत में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सूरत प्रस्तावित दौरा आज , मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल उद्यमियों से करेंगे मुलाकात, गुजरात और सूरत में प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात कार्यक्रम, प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को ओर मजबूत करना है, सूरत में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से कार्यक्रम, जयपुर में 10 दिसंबर को ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ को लेकर मुलाकात, राज्य सरकार द्वारा राज्य के वैश्विक प्रवासी समुदाय से जुड़ने की पहल पहला मीट कार्यक्रम दो हफ्ते पहले हैदराबाद में आयोजित किया गया, आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना और राज्य के विकास में सहभागी बनाना.
सीकर: बरसात के बाद बदला मौसम. जिले में कई स्थानों पर छाया कोहरा. दो दिन हुई बरसात के बाद छाया कोहरा. तापमान में हुई गिरावट गुनगुनी सर्दी का होने लगा अहसास.
कुचामन सिटी: डीडवाना रमेश रूलानिया हत्याकांड मामला, रमेश रूलानिया के चाचा ने अज्ञात बदमाशों पर करवाया थाने में हत्या का मामला दर्ज, पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर 25 हजार का किया ईनाम घोषित, डीडवाना एसपी रिचा तोमर ने किया बदमाशों की सूचना देने पर 25 हजार का इनाम घोषित,
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर अजमेर हाइवे अग्निकांड पर जताई चिंता उन्होंने कहा. जयपुर ग्रामीण के मोजमाबाद थाना क्षेत्र में जयपुर–अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लगने की दुर्घटना अत्यंत दुखद है. घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड एवं आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार तथा प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस हृदयविदारक घटना से प्रभावित सभी नागरिकों की सुरक्षा और कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं.
अजमेर-जयपुर हाईवे अग्निकांड मामला घटनास्थल पर पूरा हुआ रेस्क्यू. ऑपरेशन हाईवे पर दोनों तरफ शुरू किया गया यातायात हालांकि बेंजीन केमिकल से भरा हुआ टैंकर अभी भी खड़ा है हाईवे किनारे. जिस पर अभी भी रुक-रुक कर दमकल कर्मियों द्वारा किया जा रहा पानी का छिड़काव. मौके पर दमकल की गाड़ियां और एंबुलेंस. अभी भी मौजूद ट्रक में भरे हुए बचे हुए गैस सिलेंडरों को किया गया सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट.
जयपुर: अजमेर-जयपुर हाईवे अग्निकांड मामला. हाईवे किनारे ढाबे पर खड़े गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से आकर भिड़ा बेंजीन केमिकल से भरा टैंकर. टक्कर लगने के बाद टैंकर का केबिन आगे से हो गया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, जिसके चलते चालक फंसा रह गया. केबिन के अंदर इसके कुछ देर बाद ट्रक में लोड गैस सिलेंडरो में होने लगे ब्लास्ट. केबिन में फंसा चालक चिल्लाता रहा- मुझे बचा लो, मुझे बचा लो लेकिन गैस सिलेंडरों में हो रहे ब्लास्ट के चलते किसी की भी नहीं हुई पास जाने की हिम्मत. देखते ही देखते आग में जिंदा जल राख हो गया टैंकर. चालक पुलिस ने मौके से मृत चालक की अस्थियां समेट भेजी एसएमएस अस्पताल.