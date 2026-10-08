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Rajasthan News Live: दीपावली से पहले जयपुर को चमकाने की तैयारी, वार्डवार ‘स्वच्छता उत्सव’ शुरू

Rajasthan News Live: जयपुर में दीपावली से पहले शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए आज से ‘वार्डवार स्वच्छता उत्सव’ की शुरुआत हुई. बड़ी चौपड़ से शुरू हुए विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ महापौर सुनील कोठारी ने किया. स्वच्छता की शपथ के साथ शुरू हुए इस अभियान के तहत शहर के सभी वार्डों में विशेष सफाई पर फोकस रहेगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Oct 08, 2026, 07:19 AM IST | Updated:Oct 08, 2026, 07:21 AM IST
Rajasthan News Live: दीपावली से पहले जयपुर को चमकाने की तैयारी, वार्डवार ‘स्वच्छता उत्सव’ शुरू
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live: दूदू के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल परिसर में शव का दाह संस्कार किए जाने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में नव निर्वाचित निर्दलीय पार्षद कालु बावरिया भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक स्कूल का ताला तोड़कर परिसर में शव का दाह संस्कार किया गया था. मामले में स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत पर करीब 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

07:21:06 Oct 08, 2026, 07:21 AM (IST)

Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज, 8 अक्टूबर को मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहने की उम्मीद है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर द्वारा साझा की गई नवीनतम जानकारी के मुताबिक, राज्य के किसी भी अंचल में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी. मानसून के ढलान के साथ ही अब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप का असर तेज होने लगा है. पूरे राजस्थान में मौसम संबंधी कोई प्रतिकूल चेतावनी नहीं जारी की गई है और सभी जिलों को 'ग्रीन जोन' में रखा गया है.
 

07:20:49 Oct 08, 2026, 07:20 AM (IST)

India Alliance

इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का बिगुल फूंक दिया है. कांग्रेस ने इस आंदोलन को ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ नाम दिया है. राजस्थान में भी कांग्रेस की ओर से व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है. इसके तहत सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. पार्टी ने राज्यभर में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रदर्शन में शामिल होने के निर्देश दिए हैं.
 

07:20:34 Oct 08, 2026, 07:20 AM (IST)

Dholpur News

धौलपुर के बाड़ी में 17 वर्षीय नाबालिग के वाहन चलाने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 कोर्ट ने सख्त आदेश दिए. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(ए) के तहत पिता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, वाहन की RC एक साल के लिए रद्द करने और नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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