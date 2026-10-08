/Rajasthan News Live: दीपावली से पहले जयपुर को चमकाने की तैयारी, वार्डवार ‘स्वच्छता उत्सव’ शुरू

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Rajasthan News Live: दूदू के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल परिसर में शव का दाह संस्कार किए जाने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में नव निर्वाचित निर्दलीय पार्षद कालु बावरिया भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक स्कूल का ताला तोड़कर परिसर में शव का दाह संस्कार किया गया था. मामले में स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत पर करीब 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
राजस्थान में आज, 8 अक्टूबर को मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहने की उम्मीद है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर द्वारा साझा की गई नवीनतम जानकारी के मुताबिक, राज्य के किसी भी अंचल में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी. मानसून के ढलान के साथ ही अब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप का असर तेज होने लगा है. पूरे राजस्थान में मौसम संबंधी कोई प्रतिकूल चेतावनी नहीं जारी की गई है और सभी जिलों को 'ग्रीन जोन' में रखा गया है.
इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का बिगुल फूंक दिया है. कांग्रेस ने इस आंदोलन को ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ नाम दिया है. राजस्थान में भी कांग्रेस की ओर से व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है. इसके तहत सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. पार्टी ने राज्यभर में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रदर्शन में शामिल होने के निर्देश दिए हैं.
धौलपुर के बाड़ी में 17 वर्षीय नाबालिग के वाहन चलाने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 कोर्ट ने सख्त आदेश दिए. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(ए) के तहत पिता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, वाहन की RC एक साल के लिए रद्द करने और नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए.