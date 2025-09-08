Rajasthan News Live: उदयपुर के झाडोल में भारी लैंडस्लाइडिंग, हाईवे पर वाहनों की लगी लम्बी कतार

Rajasthan News Live, 8 September 2025: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-58E) पर अंडावेला के पास भारी लैंडस्लाइडिंग के कारण सुबह 4 बजे से झाड़ोल-उदयपुर मार्ग पूरी तरह जाम हो गया. भारी बारिश के बाद हुए इस भूस्खलन से सड़क पर मलबा जमा हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. इस घटना से सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे कई परीक्षार्थी भी फंस गए. स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर पर मलबा हटाने में जुटे हैं, लेकिन हाईवे अथॉरिटी की ओर से कोई सहायता नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है. ग्रामीणों ने अधूरे हाईवे पर टोल वसूली के खिलाफ भी विरोध जताया, जिसमें झाड़ोल-उदयपुर टोल नाके की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए.