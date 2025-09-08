Rajasthan News Live: उदयपुर के झाडोल में भारी लैंडस्लाइडिंग, हाईवे पर वाहनों की लगी लम्बी कतार

Rajasthan News Live: उदयपुर: NH-58E पर झाड़ोल में भारी लैंडस्लाइड! सुबह 4 बजे से सड़क जाम, परीक्षार्थी फंसे. ग्रामीण मलबा हटाने में जुटे, हाईवे अथॉरिटी नदारद. टोल वसूली पर भी विरोध.
Rajasthan News Live, 8 September 2025: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-58E) पर अंडावेला के पास भारी लैंडस्लाइडिंग के कारण सुबह 4 बजे से झाड़ोल-उदयपुर मार्ग पूरी तरह जाम हो गया. भारी बारिश के बाद हुए इस भूस्खलन से सड़क पर मलबा जमा हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. इस घटना से सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे कई परीक्षार्थी भी फंस गए. स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर पर मलबा हटाने में जुटे हैं, लेकिन हाईवे अथॉरिटी की ओर से कोई सहायता नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है. ग्रामीणों ने अधूरे हाईवे पर टोल वसूली के खिलाफ भी विरोध जताया, जिसमें झाड़ोल-उदयपुर टोल नाके की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए.
जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में दिल्ली-अजमेर हाइवे पर अप्पूघर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही दौलतपुरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.
Bharatpur News: राजस्थान के कामां में जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव डूबोकर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां शमीम मेव का दो मंजिला मकान अचानक भरभराकर ढह गया. यह घटना उस समय हुई जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था. मकान के मलबे में दबने से 5 वर्षीय बालिका जारा मेव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित परिवार के पांच अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
Ajmer News: अजमेर जिले के अरांई क्षेत्र के झाड़ोल गांव में सागर तालाब की पाल टूटने से हड़कंप मच गया. भारी बारिश के कारण तालाब की पाल कमजोर होने से पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया. सूचना मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू की. एसडीएम नीतू मीणा, तहसीलदार हिम्मत सिंह, बीडीओ शिवदान सिंह, सहायक बीडीओ दौलत सिंह और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. सरपंच राजबाला सकलेचा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भी प्रशासन का पूरा साथ दिया.
Jaipur Land Fraud: जयपुर में 150 करोड़ के जमीन घोटाले पर ED की बड़ी कार्रवाई! जमीन कारोबारी ज्ञानचंद अग्रवाल और सहयोगियों के 20 ठिकानों पर 4 दिन की छापेमारी में ठोस सबूत जुटाए. अग्रवाल पर जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की सक्रियता के कारण मौसम विभाग ने राज्य के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.