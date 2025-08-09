Rajasthan News Live: झुंझुनू के जिला अस्पताल में दो दर्जन बदमाशों ने मचाया आतंक, मरीज और डॉक्टरों से की मारपीट

Rajasthan News Live: जयपुर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. शहर के प्रमुख मंदिरों में भगवान को राखी अर्पित की जा रही है. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश को राखी पहनाई गई, जबकि गोविंददेवजी मंदिर में ठाकुरजी और राधाजी को सुनहरी कलाबूत की राखी पहनाई गई.
Trending Photos
Rajasthan News Live, 9 August 2025: झुंझुनू के खेतड़ी स्थित राजकीय उप जिला अस्पताल में बदमाशों ने रात को आतंक मचा दिया. 20 से 30 युवकों का समूह लाठी-सरियों से लैस होकर अस्पताल पहुंचा और इमरजेंसी कक्ष में घायल मरीज के साथ मारपीट करने लगे. जब डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी बीच-बचाव करने आए, तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की. इस दौरान बदमाशों ने इमरजेंसी कक्ष में तोड़फोड़ भी की और डॉक्टरों व अस्पतालकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी. मारपीट के बाद आरोपी युवकों की गैंग अस्पताल से फरार हो गई. अस्पताल के कर्मचारियों में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है.
कोटा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े में भाई ने अपने ही भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी. यह घटना नान्ता थाना क्षेत्र के पत्थरमंडी रामनगर में हुई, जहां युवक मंगल बावड़ी पर नशे में धुत भाई सन्नी ने अपने भाई पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू सीने में लगा और युवक की मौत हो गई. आरोपी घटना के बाद फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है.
Jaipur News: रक्षा बंधन के पर्व पर हवामहल विधानसभा क्षेत्र की बहनों ने विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज को रक्षा-सूत्र बांधकर अपना स्नेह प्रदान किया. खास बात यह रही कि कार्यक्रम में दलित बहन के साथ मुस्लिम समाज की बहनों ने भी विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य को राखी बांधी.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान समेत कई जिलों में 9 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत शुष्क रहेंगे.
Rajasthan Politics: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें भारत की चुनाव प्रक्रिया और संविधान की व्यवस्थाओं की सामान्य जानकारी होती तो वे ऐसे बयान नहीं देते. शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की पुस्तक जेब में रखते तो हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं हैं. उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे संविधान की पुस्तक पढ़ें और इसकी जानकारी प्राप्त करें.
Alwar Crime: अलवर में ठगी का मामला: प्राइवेट स्कूल संचालक नवीन सैनी से 4 लाख की ठगी, डेढ़ करोड़ की जमीन 25 लाख में बेचने का झांसा दिया गया था. पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.