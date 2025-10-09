Rajasthan News Live: राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून, जबरन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को अब माना जाएगा अपराध

Rajasthan News Live, 8 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का सिरोही दौरा आज से शुरू होगा. माउंट आबू के दो दिवसीय दौरे पर पायलट रहेंगे. राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून हो गया है. राज्यपाल ने मंजूरी दी है. राजस्थान में जबरन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को अब अपराध माना जाएगा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

