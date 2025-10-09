Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून, जबरन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को अब माना जाएगा अपराध

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. रमेश रूलानिया हत्याकांड मामल में आज शफीक खान के प्रेरणा टॉवर पर कार्रवाई  होगी. पंचपर्वा दीपावली पर्व पर 5 दिन प्रदेश के मंदिर जगमगाएंगे. सचिन पायलट आज सिरोही दौर पर रहेंगे. पिंडवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे.  राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 09, 2025, 10:12 AM IST | Updated: Oct 09, 2025, 10:17 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Live, 8 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का सिरोही दौरा आज से शुरू होगा. माउंट आबू के दो दिवसीय दौरे पर पायलट रहेंगे. राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून हो गया है. राज्यपाल ने मंजूरी दी है. राजस्थान में जबरन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को अब अपराध माना जाएगा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

10:17:26
Rajasthan News Live

CM भजनलाल शर्मा दिनभर राजकाज में रहेंगे व्यस्त. दिन में सीएमओ में अहम बैठकें लेंगे मुख्यमंत्री. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे पर अधिकारियों से करेंगे चर्चा.

10:17:03
Rajasthan News Live

चित्तौड़गढ़: गायों में फिर फैलने लगा लंपी रोग, प्रशासन और पशुपालन विभाग सतर्क, एसडीएम विकास पंचोली ने ली ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक, दिए सख्त निर्देश, संक्रमित गोवंश को आइसोलेशन सेंटर में रखने के निर्देश, गोशालाओं में सफाई, दवाई और टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश, हर ग्राम पंचायत स्तर पर टीमें सक्रिय रखने के निर्देश, कहा- किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रोग नियंत्रण के लिए सामूहिक प्रयास की अपील की, बैठक में पूर्व विधायक अशोक नवलखा, सहित अधिकारी मौजूद रहे.

10:16:28
Rajasthan News Live

जयपुर: सिलेंडरों से भरा ट्रक लहराते हुए चल रहा था हाईवे पर... लोगों ने रुकवाया तो नशे में धुत मिला ट्रक ड्राइवर. चाकसू बाईपास NH-12 पर दादनपुरा का घटनाक्रम. ट्रक यूनियन अध्यक्ष मुकेश बड़बड़वाल ने की समझाइश. इंडेन गैस कंपनी के ट्रक में भरे हुए हैं गैस सिलेंडर. बड़बड़वाल ने कहा, ट्रक ड्राइवरों की सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी. कल जी मीडिया पर सड़क सुरक्षा डिबेट में भी इस मुद्दे को उठाया गया. परिवहन निरीक्षक मुक्ता वर्मा(सोनी) को दी गई सूचना. नशे में वाहन चलाने पर किया जाएगा चालान.    
 

10:15:52
Rajasthan News Live

Bhilwara: गंगापुर कस्बे के निकट रायपुर रोड पर रक्त रंजित शव मिला. क्षेत्र में फैली सनसनी. सिर पर धारदार हथियार से वार कर की गई युवक की हत्या. मृतक की पहचान अमराराम पिता गोरू बंजारा उम्र 50 वर्ष निवासी चतरपुरा कोशीथल के रूप में की गई. युवक की हत्या की सूचना पर क्षेत्र वासियों की भारी भीड़. गंगापुर पुलिस की टीम पहुंची मौके पर.

10:14:28
Rajasthan News Live

राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून, राज्यपाल ने दी मंजूरी राजस्थान में जबरन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को अब अपराध माना जाएगा. दोषियों को 14 साल तक की सजा और न्यूनतम 5 लाख रुपये भरना होगा जुर्माना राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल, 2025 को मंजूरी दे दी है. यह बिल 9 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से कानून बन गया, जिसके तहत राज्य अब भारत का 12वां ऐसा राज्य बन गया है जहाँ ऐसे कन्वर्जन पर सख्त पाबंदियाँ हैं.    
 

10:13:56
Rajasthan News Live

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का सिरोही दौरा आज से. माउंट आबू के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे पायलट. नगर अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता टोल नाके पर करेंगे स्वागत. दौरे के दौरान पायलट वृक्षारोपण कार्यक्रम में लेंगे भाग संगठन पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद.

