Rajasthan News Live: विधानसभा में आज पारित होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक

Rajasthan News Live, September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. गलत सूचना, बल पूर्वक, धमका कर, प्रलोभन या आनलाईन चैटिंग या किसी कपटपूर्ण साधन विवाह झांसा देकर धर्मांतरण करने पर रोक लगेगी. इसके लिए विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी कानून पारित होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

