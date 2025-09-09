Rajasthan News Live: विधानसभा में आज पारित होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी कानून पारित होगा. राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित कराया जाएगा. डीडवाना मकराना क्षेत्र में गुलाबी रेंज की कई मार्बल खदानें अचानक ढही. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. गलत सूचना, बल पूर्वक, धमका कर, प्रलोभन या आनलाईन चैटिंग या किसी कपटपूर्ण साधन विवाह झांसा देकर धर्मांतरण करने पर रोक लगेगी. इसके लिए विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी कानून पारित होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
बिलाड़ा नदी पार करना युवकों को पड़ा भारी, सड़क पार करते समय बाइक सहित तीन युवक नदी में गिरे, सड़क मार्ग पर पुलिया के ऊपर चल रही नदी, नदी में बाइक असंतुलित होकर नदी के वेग में बही, तीनों युवकों ने पेड़ के टहनियों को पकड़ कर खड़े हुए, ग्रामीणों की लगी भीड़, ग्रामीणो ने सुरक्षित निकाला बाहर, बिलाड़ा के निकटवर्ती झाक नदी का मामला.
जयपुर, स्पाइसजेट की इंटरनेशनल फ्लाइट के यात्री परेशान, फ्लाइट SG-57 के अत्यधिक लेट होने से यात्री हो रहे परेशान. जयपुर से सुबह 9:30 बजे फ्लाइट जाती है दुबई. आज इनकमिंग फ्लाइट अभी तक नहीं पहुंच सकी है जयपुर. बताया जा रहा, दोपहर 1:10 बजे फ्लाइट हो सकेगी दुबई के लिए रवाना.
विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, पंचायत और निकाय चुनाव जल्द कराने की माँग, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विपक्ष की नारेबाजी, आज इस मुद्दे पर सदन में विपक्ष रहेगा सरकार पर हमलावर.
रींगस में दिनदहाड़े हुई चैन स्नैचिंग की घटना, महिला के गले की चेन तोड़ ले गए बाइक सवार 3 युवक, चंदा देवी के गले से तोड़ी एक तोला वजनी सोने की चेन, गाय को रोटी खिलाकर घर जा रही थी महिला, घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल, रींगस-खाटू मार्ग पर स्थित श्रीराम कॉलोनी में हुई घटना, पीड़ित महिला के बेटे सतीश सोनी ने दी जानकारी.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित गोठड़ी गुरु गांव में अवैध खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. खनन के लिए किए गए विस्फोट के बाद पहाड़ी का मलबा गिरने से एक जेसीबी मशीन नीचे खड़ी ट्रॉली पर जा गिरी. इस हादसे में तीन लोग, जिनमें पिता-पुत्र और जेसीबी ड्राइवर शामिल हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए.
विधानसभा में आज समिति के प्रतिवेदन रखे जाएंगे पटल पर. गृह - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति का रखा जाएगा प्रतिवेदन. सभापति जितेंद्र गोठवाल रखेंगे 10 प्रतिवेदन.
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में राज्य बजट-2024-25 के कियान्वयन को लेकर बैठक आज. पुष्कर-अजमेर में ब्रह्मा मंदिर कोरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग की अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार डीपीआर का प्रस्तुतिकरण होगा. बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष,प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण समेत पर्यटन विभाग के आलाधिकारी मौजूद रहेंगे. राजस्थान पर्यटन विभाग में दोपहर 2 बजे बैठक होगी.
विधानसभा की कार्यवाही. आज विधानसभा में धर्मांतरण को लेकर विधेयक पारित करवाया जाएगा. धर्मांतरण कानून के तहत कठोर प्रावधान किए गए हैं. कांग्रेस भी विशेष रणनीति के साथ सदन आएगी.
पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई सीट पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आज होने जा रहे हैं. उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सांसद सुबह 10:00 से लेकर शाम 5:00 तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. 5 बजे मतदान खत्म होने के 1 घंटे बाद शाम 6 बजे से मतगणना शुरू होगी. इसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे. उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है. दोनों सदनों में दलीय स्थिति देखें तो एनडीए के पास बहुमत से 48 सांसद ज्यादा है. ऐसे में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है.