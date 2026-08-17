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पंचायतीराज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी को लेकर बड़ी खबर, जिला स्तर की लॉटरी 17 सितंबर, तो उपखंड स्तर की 18 सितंबर को होगी

Rajasthan News Live Today: आज राजस्थान में कई बड़े घटनाक्रम हुए. जयपुर में निकाय चुनाव की 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज होगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास आज सुबह 11 बजे कैबिनेट सचिवालय के साथ डिरेग्यूलेशन की समीक्षा बैठक लेंगे. राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है. सभी बड़े अपडेट्स एक जगह चाहिए, तो पढ़ते रहिए लाइव Blog.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Aug 17, 2026, 07:09 AM IST | Updated:Aug 17, 2026, 08:00 AM IST
पंचायतीराज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी को लेकर बड़ी खबर, जिला स्तर की लॉटरी 17 सितंबर, तो उपखंड स्तर की 18 सितंबर को होगी
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. जयपुर में निकाय चुनाव की 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी. वार्डों में वर्गवार आरक्षण के साथ महिला आरक्षण भी तय होगा. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास आज सुबह 11 बजे कैबिनेट सचिवालय के साथ डिरेग्यूलेशन की समीक्षा बैठक लेंगे. दोपहर 12 बजे CM युवा स्वर्ण जयंती योजना की समीक्षा, दोपहर 1 बजे SMS मेडिकल कॉलेज के IPD टावर की समीक्षा बैठक लेंगे. मौसम विभाग जयपुर ने आज कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

08:00:32 Aug 17, 2026, 08:00 AM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत परिवहन विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विशेष जांच अभियान चलाया.  जांच के दौरान 20 बसों को सीज कर किया गया. वहीं कुल 92 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3.23 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया.

यहां पढ़ें पूरी खबर- सड़क सुरक्षा अभियान में 20 बसें सीज, 92 वाहनों पर कार्रवाई, 3.23 लाख का जुर्माना

07:15:38 Aug 17, 2026, 07:15 AM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने आज 17 अगस्त को राज्य के 16 जिलों में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- धौलपुर-भरतपुर समेत इन 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट

07:15:14 Aug 17, 2026, 07:15 AM (IST)

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राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को लेकर शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. शिक्षा विभाग के नए दिशा-निर्देश के तहत स्कूल परिसर में बिना पूर्व लिखित अनुमति के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी.

यहां पढ़ें पूरी खबर- सरकारी स्कूलों में फोटो-वीडियो बनाने पर रोक, बिना अनुमति एंट्री बैन, विजिटर के लिए नए नियम लागू

07:14:39 Aug 17, 2026, 07:14 AM (IST)

Rajasthan Live News

मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास आज विभिन्न बैठक लेंगे. सुबह 11 बजे कैबिनेट सचिवालय के साथ डिरेग्यूलेशन की समीक्षा बैठक लेंगे. दोपहर 12 बजे CM युवा स्वर्ण जयंती योजना की समीक्षा, दोपहर 1 बजे SMS मेडिकल कॉलेज के IPD टावर की समीक्षा बैठक, दोपहर 3 बजे JJM 2.0 राज्य स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक और शाम 4 बजे रोड सेफ्टी कमेटी की समीक्षा बैठक लेंगे.

07:13:15 Aug 17, 2026, 07:13 AM (IST)

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जयपुर में आज 309 निकायों में 10,245 वार्डों की लॉटरी निकलेगी. निकाय प्रमुख के बाद निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी होगी. 10 नगर निगम के 855 वार्डों, 47 नगर परिषद के 2420 वार्डों और 252 नगरपालिका के 6,960 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लॉटरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई. वार्डों की लॉटरी के बाद स्थानीय चुनावी दावेदारों की तस्वीर साफ होगी. वार्ड आरक्षण के साथ पार्षद पद के दावेदारों का चुनावी गणित बदलेगा. महापौर-सभापति-अध्यक्ष पदों की आरक्षण लॉटरी के बाद अब वार्डों की बारी है.

07:10:32 Aug 17, 2026, 07:10 AM (IST)

Rajasthan Live News

जयपुर में निकाय चुनाव की 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी. वार्डों में वर्गवार आरक्षण के साथ महिला आरक्षण भी तय होगा. लॉटरी के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहेगी. नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों की लॉटरी सुबह 11 बजे होगी. जयपुर जिले की 19 निकायों के वार्डों का आरक्षण निर्धारण होगा. सबसे पहले जोबनेर के 20 वार्डों की लॉटरी निकलेगी. इसके बाद बगरू, वाटिका, चाकसू समेत अन्य निकायों की लॉटरी होगी. चौमूं के 45, शाहपुरा के 55 वार्डों का भी आरक्षण तय होगा. बस्सी 35, जमवारामगढ़ 35, किशनगढ़ रेनवाल 35 वार्ड की लॉटरी होगी. लॉटरी के साथ वार्डों की चुनावी तस्वीर साफ होगी. आरक्षण तय होते ही दावेदारों की सियासी गणित में बड़ा बदलाव आएगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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