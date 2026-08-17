/पंचायतीराज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी को लेकर बड़ी खबर, जिला स्तर की लॉटरी 17 सितंबर, तो उपखंड स्तर की 18 सितंबर को होगी

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. जयपुर में निकाय चुनाव की 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी. वार्डों में वर्गवार आरक्षण के साथ महिला आरक्षण भी तय होगा. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास आज सुबह 11 बजे कैबिनेट सचिवालय के साथ डिरेग्यूलेशन की समीक्षा बैठक लेंगे. दोपहर 12 बजे CM युवा स्वर्ण जयंती योजना की समीक्षा, दोपहर 1 बजे SMS मेडिकल कॉलेज के IPD टावर की समीक्षा बैठक लेंगे. मौसम विभाग जयपुर ने आज कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
राजस्थान में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत परिवहन विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विशेष जांच अभियान चलाया. जांच के दौरान 20 बसों को सीज कर किया गया. वहीं कुल 92 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3.23 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया.
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राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने आज 17 अगस्त को राज्य के 16 जिलों में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- धौलपुर-भरतपुर समेत इन 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को लेकर शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. शिक्षा विभाग के नए दिशा-निर्देश के तहत स्कूल परिसर में बिना पूर्व लिखित अनुमति के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी.
यहां पढ़ें पूरी खबर- सरकारी स्कूलों में फोटो-वीडियो बनाने पर रोक, बिना अनुमति एंट्री बैन, विजिटर के लिए नए नियम लागू
मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास आज विभिन्न बैठक लेंगे. सुबह 11 बजे कैबिनेट सचिवालय के साथ डिरेग्यूलेशन की समीक्षा बैठक लेंगे. दोपहर 12 बजे CM युवा स्वर्ण जयंती योजना की समीक्षा, दोपहर 1 बजे SMS मेडिकल कॉलेज के IPD टावर की समीक्षा बैठक, दोपहर 3 बजे JJM 2.0 राज्य स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक और शाम 4 बजे रोड सेफ्टी कमेटी की समीक्षा बैठक लेंगे.
जयपुर में आज 309 निकायों में 10,245 वार्डों की लॉटरी निकलेगी. निकाय प्रमुख के बाद निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी होगी. 10 नगर निगम के 855 वार्डों, 47 नगर परिषद के 2420 वार्डों और 252 नगरपालिका के 6,960 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लॉटरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई. वार्डों की लॉटरी के बाद स्थानीय चुनावी दावेदारों की तस्वीर साफ होगी. वार्ड आरक्षण के साथ पार्षद पद के दावेदारों का चुनावी गणित बदलेगा. महापौर-सभापति-अध्यक्ष पदों की आरक्षण लॉटरी के बाद अब वार्डों की बारी है.
जयपुर में निकाय चुनाव की 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी. वार्डों में वर्गवार आरक्षण के साथ महिला आरक्षण भी तय होगा. लॉटरी के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहेगी. नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों की लॉटरी सुबह 11 बजे होगी. जयपुर जिले की 19 निकायों के वार्डों का आरक्षण निर्धारण होगा. सबसे पहले जोबनेर के 20 वार्डों की लॉटरी निकलेगी. इसके बाद बगरू, वाटिका, चाकसू समेत अन्य निकायों की लॉटरी होगी. चौमूं के 45, शाहपुरा के 55 वार्डों का भी आरक्षण तय होगा. बस्सी 35, जमवारामगढ़ 35, किशनगढ़ रेनवाल 35 वार्ड की लॉटरी होगी. लॉटरी के साथ वार्डों की चुनावी तस्वीर साफ होगी. आरक्षण तय होते ही दावेदारों की सियासी गणित में बड़ा बदलाव आएगा.