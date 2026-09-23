/Rajasthan News Live: शुरू हुई आरक्षण की लॉटरी, धीरे-धीरे खुल रहा किस सीट पर किस वर्ग का आरक्षण का पिटारा

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Rajasthan News Live, 23 September: जयपुर के सीतापुरा इलाके में Mercedes कंपनी के वर्कशॉप में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने वर्कशॉप के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के दौरान वर्कशॉप में नई और पुरानी 50 से ज्यादा कारें खड़ी थीं. आग की चपेट में आने से 8 कारें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. इसके अलावा वर्कशॉप में रखा कारों का सामान, एसेसरीज और विभिन्न पार्ट्स भी आग में जल गए.
जयपुर जिला परिषद के 57 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है. जिला कलक्टर संदेश नायक की मौजूदगी में दो स्कूली बच्चियों के हाथों से लॉटरी निकाली जा रही है. जिला परिषद में SC के 10, ST के 8 और OBC के 10 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. इनमें SC के 5, ST के 4 और OBC के 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. वहीं 29 सामान्य वार्डों में 14 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे. SC के लिए वार्ड 34, 36, 42, 32, 23, 40, 29, 24, 27 और 13, जबकि ST के लिए वार्ड 41, 44, 38, 37, 50, 46, 49 और 47 आरक्षित किए गए हैं.
जयपुर में पंचायत राज संस्थाओं के आरक्षण की लॉटरी शुरू हो गई है. आज जिला परिषद के 57 वार्ड, 22 पंचायत समितियों के प्रधान पद और 386 पंचायत समिति सदस्य पदों का आरक्षण तय होगा. कल 597 सरपंच और 5,931 वार्ड पंच पदों की लॉटरी निकलेगी. जिला परिषद के 57 वार्डों में 28 SC-ST-OBC और 29 सामान्य श्रेणी के होंगे. 28 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे. इनमें SC के 10, ST के 8 और OBC के 10 वार्ड शामिल हैं. वहीं सामान्य श्रेणी के 29 वार्डों में 14 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद चुनावी दावेदारियों में तेजी आने की संभावना है.
राजसमंद जिले के पांच निकायों में से तीन में भाजपा के अध्यक्ष-सभापति और उपाध्यक्ष-उपसभापति चुने गए हैं. जीत के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया. राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत को जनता की जीत बताते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी.
सुमेरपुर और तखतगढ़ नगरपालिकाओं में भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज की है. सुमेरपुर में भाजपा का लगातार पांचवीं बार बोर्ड बना, जबकि तखतगढ़ में लगातार तीसरी बार भाजपा का बोर्ड बना है. मंत्री जोराराम कुमावत ने दोनों निकायों में भाजपा की जीत को जनता के विश्वास का परिणाम बताते हुए विकास को प्राथमिकता देने की बात कही.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. यह चेतावनी 22 सितंबर शाम 6:30 बजे जारी की गई थी और अगले तीन घंटे के लिए मान्य थी.
RAS to IAS Promotion: जयपुर में आज RAS अधिकारियों को IAS में प्रमोशन देने के लिए UPSC चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी. 2017 के बाद पहली बार चयन समिति की बैठक जयपुर में आयोजित की जा रही है. बैठक शाम 4 बजे सचिवालय में होगी, जिसमें 18 IAS पदों के लिए पात्र RAS अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा.
Jaipur Fire: जयपुर के सीतापुरा स्थित Mercedes कंपनी के वर्कशॉप में देर रात भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से वर्कशॉप में खड़ी 8 कारें, एसेसरीज और पार्ट्स जलकर खाक हो गए. हादसे के वक्त वर्कशॉप में 50 से ज्यादा नई-पुरानी कारें मौजूद थीं. सूचना पर पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं. करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद 10 दमकलों ने दो दर्जन फेरे लगाकर आग पर काबू पाया. आग फैलने से रोकने के लिए आसपास के इलाकों की बिजली भी काटी गई. प्रथमदृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है.