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Rajasthan News Live: शुरू हुई आरक्षण की लॉटरी, धीरे-धीरे खुल रहा किस सीट पर किस वर्ग का आरक्षण का पिटारा

Rajasthan News Live: राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आज आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. इस दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीटों पर किस वर्ग के लिए आरक्षण होगा, यह तय होगा. आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही चुनावी तैयारियों और दावेदारों की सक्रियता भी तेज होने की संभावना है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 23, 2026, 10:26 AM IST | Updated:Sep 23, 2026, 10:49 AM IST
Rajasthan News Live: शुरू हुई आरक्षण की लॉटरी, धीरे-धीरे खुल रहा किस सीट पर किस वर्ग का आरक्षण का पिटारा
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live, 23 September: जयपुर के सीतापुरा इलाके में Mercedes कंपनी के वर्कशॉप में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने वर्कशॉप के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के दौरान वर्कशॉप में नई और पुरानी 50 से ज्यादा कारें खड़ी थीं. आग की चपेट में आने से 8 कारें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. इसके अलावा वर्कशॉप में रखा कारों का सामान, एसेसरीज और विभिन्न पार्ट्स भी आग में जल गए.

10:49:06 Sep 23, 2026, 10:49 AM (IST)

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जयपुर जिला परिषद के 57 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है. जिला कलक्टर संदेश नायक की मौजूदगी में दो स्कूली बच्चियों के हाथों से लॉटरी निकाली जा रही है. जिला परिषद में SC के 10, ST के 8 और OBC के 10 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. इनमें SC के 5, ST के 4 और OBC के 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. वहीं 29 सामान्य वार्डों में 14 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे. SC के लिए वार्ड 34, 36, 42, 32, 23, 40, 29, 24, 27 और 13, जबकि ST के लिए वार्ड 41, 44, 38, 37, 50, 46, 49 और 47 आरक्षित किए गए हैं.

10:24:50 Sep 23, 2026, 10:24 AM (IST)

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जयपुर में पंचायत राज संस्थाओं के आरक्षण की लॉटरी शुरू हो गई है. आज जिला परिषद के 57 वार्ड, 22 पंचायत समितियों के प्रधान पद और 386 पंचायत समिति सदस्य पदों का आरक्षण तय होगा. कल 597 सरपंच और 5,931 वार्ड पंच पदों की लॉटरी निकलेगी. जिला परिषद के 57 वार्डों में 28 SC-ST-OBC और 29 सामान्य श्रेणी के होंगे. 28 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे. इनमें SC के 10, ST के 8 और OBC के 10 वार्ड शामिल हैं. वहीं सामान्य श्रेणी के 29 वार्डों में 14 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद चुनावी दावेदारियों में तेजी आने की संभावना है.

08:27:06 Sep 23, 2026, 08:27 AM (IST)

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राजसमंद जिले के पांच निकायों में से तीन में भाजपा के अध्यक्ष-सभापति और उपाध्यक्ष-उपसभापति चुने गए हैं. जीत के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया. राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत को जनता की जीत बताते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी.

08:27:01 Sep 23, 2026, 08:27 AM (IST)

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सुमेरपुर और तखतगढ़ नगरपालिकाओं में भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज की है. सुमेरपुर में भाजपा का लगातार पांचवीं बार बोर्ड बना, जबकि तखतगढ़ में लगातार तीसरी बार भाजपा का बोर्ड बना है. मंत्री जोराराम कुमावत ने दोनों निकायों में भाजपा की जीत को जनता के विश्वास का परिणाम बताते हुए विकास को प्राथमिकता देने की बात कही.
 

08:18:48 Sep 23, 2026, 08:18 AM (IST)

राजस्थान के 4 जिलों में बदलेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ इन शहरों में बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. यह चेतावनी 22 सितंबर शाम 6:30 बजे जारी की गई थी और अगले तीन घंटे के लिए मान्य थी.
 

08:18:38 Sep 23, 2026, 08:18 AM (IST)

RAS to IAS Promotion: RAS अफसरों के IAS बनने का रास्ता होगा साफ? आज 18 पदों पर होगा मंथन

RAS to IAS Promotion: जयपुर में आज RAS अधिकारियों को IAS में प्रमोशन देने के लिए UPSC चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी. 2017 के बाद पहली बार चयन समिति की बैठक जयपुर में आयोजित की जा रही है. बैठक शाम 4 बजे सचिवालय में होगी, जिसमें 18 IAS पदों के लिए पात्र RAS अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा. 
 

08:18:25 Sep 23, 2026, 08:18 AM (IST)

जयपुर में गाड़ी की वर्कशॉप में लगी आग: 8 Mercedes जलकर खाक

Jaipur Fire: जयपुर के सीतापुरा स्थित Mercedes कंपनी के वर्कशॉप में देर रात भीषण आग लग गई. आग की चपेट में आने से वर्कशॉप में खड़ी 8 कारें, एसेसरीज और पार्ट्स जलकर खाक हो गए. हादसे के वक्त वर्कशॉप में 50 से ज्यादा नई-पुरानी कारें मौजूद थीं. सूचना पर पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं. करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद 10 दमकलों ने दो दर्जन फेरे लगाकर आग पर काबू पाया. आग फैलने से रोकने के लिए आसपास के इलाकों की बिजली भी काटी गई. प्रथमदृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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