Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News Live: देशी शराब में RML का नया अनुपात तय, डिप्टी CM बैरवा फागी दौरे पर, राजस्थान में बारिश के आसार
Live Now

Rajasthan News Live: देशी शराब में RML का नया अनुपात तय, डिप्टी CM बैरवा फागी दौरे पर, राजस्थान में बारिश के आसार

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज आबकारी विभाग ने देशी मदिरा में RML की मात्रा 25% तय की है. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा फागी दौरे पर रहेंगे. वहीं, मौसम विभाग ने कई संभागों में बारिश की संभावना जताई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 29, 2026, 06:35 AM IST | Updated:Sep 29, 2026, 06:35 AM IST
Rajasthan News Live: देशी शराब में RML का नया अनुपात तय, डिप्टी CM बैरवा फागी दौरे पर, राजस्थान में बारिश के आसार
Image Credit: Rajasthan News Live Today

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आबकारी विभाग ने आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 के तहत देशी मदिरा में निर्धारित अनुपात तय किया है. वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा में RML की मात्रा 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है. उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण देशी मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है. शेष देशी शराब की गारंटी में 50 और 60 यूपी मदिरा की मात्रा तय की गई है, जबकि न्यूनतम 40 प्रतिशत उठाव की मात्रा निर्धारित की गई है. वहीं, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा आज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे. वे सुबह साढ़े दस बजे जयपुर से रवाना होकर साढ़े ग्यारह बजे फागी पहुंचेंगे और जन सेवा संकल्प अभियान के तहत निकाली जाने वाली बाइक यात्रा का स्वागत करेंगे. दोपहर 12 बजे उप-जिला चिकित्सालय फागी में मरीजों को फल वितरित करेंगे. इसके बाद साढ़े 12 बजे कारगिल डिफेंस एकेडमी नीमेडा रोड पहुंचकर यात्रियों के साथ सहभोज, स्वच्छता अभियान और लाभार्थियों से संवाद करेंगे. उधर, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने कई संभागों में बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

(IST)

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेंडिंग न्यूज़

CHC में दो डॉक्टरों में घमासान! वरिष्ठ डॉक्टर बोले- 'पूरा एक बोतल पीकर आया हूं'

जयपुर-जोधपुर के बाद श्रीगंगानगर की टांटिया यूनिवर्सिटी में खुला Gen Z पोस्ट ऑफिस, युवाओं को मिलेंगी डिजिटल डाक सेवाएं, जानें क्या-क्या होंगी सुविधाएं

जयपुर में न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण पर बवाल, 200 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित, डिमार्केशन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध

TAGS:
Rajasthan News Live

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CHC में दो डॉक्टरों में घमासान! वरिष्ठ डॉक्टर बोले- 'पूरा एक बोतल पीकर आया हूं'
2
3
4
5