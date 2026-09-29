/Rajasthan News Live: देशी शराब में RML का नया अनुपात तय, डिप्टी CM बैरवा फागी दौरे पर, राजस्थान में बारिश के आसार

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आबकारी विभाग ने आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 के तहत देशी मदिरा में निर्धारित अनुपात तय किया है. वार्षिक गारंटी राशि में देशी मदिरा में RML की मात्रा 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है. उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण देशी मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है. शेष देशी शराब की गारंटी में 50 और 60 यूपी मदिरा की मात्रा तय की गई है, जबकि न्यूनतम 40 प्रतिशत उठाव की मात्रा निर्धारित की गई है. वहीं, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा आज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे. वे सुबह साढ़े दस बजे जयपुर से रवाना होकर साढ़े ग्यारह बजे फागी पहुंचेंगे और जन सेवा संकल्प अभियान के तहत निकाली जाने वाली बाइक यात्रा का स्वागत करेंगे. दोपहर 12 बजे उप-जिला चिकित्सालय फागी में मरीजों को फल वितरित करेंगे. इसके बाद साढ़े 12 बजे कारगिल डिफेंस एकेडमी नीमेडा रोड पहुंचकर यात्रियों के साथ सहभोज, स्वच्छता अभियान और लाभार्थियों से संवाद करेंगे. उधर, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने कई संभागों में बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

