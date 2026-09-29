/Rajasthan News Live: तीन साल बाद आज RCA चुनाव, भाजपा समर्थित पैनल के सामने अपनों ने खोला मोर्चा

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए में एडहॉक कमेटी का दौर खत्म होने के बाद करीब तीन साल से चले आ रहे इंतजार पर मंगलवार को विराम लगने जा रहा है. आरसीए के बहुप्रतीक्षित चुनाव मंगलवार सुबह 11.30 बजे से होंगे. हालांकि इस बार क्रिकेट की पिच पर मुकाबला सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है. चुनाव से पहले सियासी रसूख और अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई भी सामने आई है. खास बात यह है कि प्रदेश की भाजपा सरकार समर्थित पैनल के सामने खुद भाजपा के दिग्गज मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के पुत्रों ने मोर्चा खोल दिया है. वहीं उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा आज अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे. इधर, आज शाम 6 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में स्कीमेटिक बजट 2026-27 के खर्च की समीक्षा की जाएगी. वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान में आज कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

