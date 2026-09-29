/Rajasthan News Live: तीन साल बाद आज RCA चुनाव, भाजपा समर्थित पैनल के सामने अपनों ने खोला मोर्चा

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए में एडहॉक कमेटी का दौर खत्म होने के बाद करीब तीन साल से चले आ रहे इंतजार पर मंगलवार को विराम लगने जा रहा है. आरसीए के बहुप्रतीक्षित चुनाव मंगलवार सुबह 11.30 बजे से होंगे. हालांकि इस बार क्रिकेट की पिच पर मुकाबला सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है. चुनाव से पहले सियासी रसूख और अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई भी सामने आई है. खास बात यह है कि प्रदेश की भाजपा सरकार समर्थित पैनल के सामने खुद भाजपा के दिग्गज मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के पुत्रों ने मोर्चा खोल दिया है. वहीं उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा आज अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे. इधर, आज शाम 6 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में स्कीमेटिक बजट 2026-27 के खर्च की समीक्षा की जाएगी. वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान में आज कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
राजस्थान के टाइगर रिजर्व में तीन महीने के मानसून ब्रेक के बाद 1 अक्टूबर से एक बार फिर सफारी का रोमांच शुरू होने जा रहा है. इस दौरान जंगल में इंसानी आवाजाही और जिप्सियों की आवाजाही कम रहने से वन्यजीवों को अपने प्राकृतिक आवास में सहज रहने का मौका मिलता है. अब सफारी शुरू होने से पहले ही पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह है. खासतौर पर रणथंभौर में अक्टूबर की सफारी के लिए बुकिंग 1 अगस्त से ही शुरू हो जाती है और खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में स्लॉट बुक हो चुके हैं.
जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति 2026 अभ्यास के दौरान भारत और फ्रांस के पायलटों ने एक-दूसरे के रफाल लड़ाकू विमान उड़ाकर उनकी क्षमताओं को परखा. जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर पहली बार अभ्यास में शामिल देशों के पायलटों ने एक-दूसरे के लड़ाकू विमानों की क्षमता का अनुभव किया. इस दौरान 6 एफ-35 लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी. तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस और जर्मनी सहित कई देशों की वायु सेनाओं के एयरक्राफ्ट और सैनिक शामिल हैं. यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा.
बीकानेर से सियासी खबर सामने आई है. मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से पैदल मार्च और पुतला दहन किया जाएगा. यह पैदल मार्च कोटगेट से जिला कलेक्टर कार्यालय तक निकाला जाएगा. बीकानेर शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है. राजस्थान कांग्रेस के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है. बीकानेर में होने वाले इस प्रदर्शन में राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी और AICC सचिव चिरंजीव राव सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे. प्रदर्शन शहर अध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल और देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग के नेतृत्व में किया जाएगा. कांग्रेस कार्यकर्ता कोटगेट से पैदल मार्च निकालते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे. इसके बाद जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे पुतला दहन किया जाएगा. कांग्रेस की ओर से इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी.
जयपुर - आज राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) में नई कार्यकारिणी की ताजपोशी होगी. चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत सुबह 11 बजे AGM (एनुअल जनरल मीटिंग) से होगी, जिसके बाद सुबह 11:30 बजे से मतदान शुरू होगा. करीब तीन साल बाद हो रहे RCA चुनाव में 6 पदों पर मुकाबला है. मतदान में 36 जिलों के क्रिकेट संघ सचिव और 2 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों समेत कुल 38 मतदाता हिस्सा लेंगे. अध्यक्ष पद के लिए धनंजय सिंह खींवसर और बृज किशोर उपाध्याय के बीच मुकाबला है. उपाध्यक्ष पद पर मोहित यादव और रतन सिंह शेखावत आमने-सामने हैं. सचिव पद के लिए मोहित यादव और पिंकेश कुमार जैन के बीच चुनाव होगा. संयुक्त सचिव पद पर विनोद सहारण और राजेश सारस्वत के बीच मुकाबला है. कोषाध्यक्ष पद के लिए आशीष तिवारी और विष्णु प्रकाश अग्रवाल मैदान में हैं. वहीं, एग्जीक्यूटिव मेंबर पद पर अरिष्ट सिंघवी और धर्मवीर सिंह शेखावत के बीच मुकाबला होगा. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोपहर 1:30 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.
सोजत: EWS सरलीकरण को लेकर रविंद्र सिंह भाटी की यात्रा देर रात सोजत पहुंची. उपखंड कार्यालय के पास जेसीबी से पुष्प वर्षा कर यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया. शहरवासियों और समर्थकों ने फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया. आधी रात को हुए स्वागत के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला. मारवाड़ राजपूत सभा भवन में यात्रा के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया.
कोटा: उपखंड के मंडीता गांव में बीते 4-5 दिनों से घूम रहा बिज्जू सोमवार देर रात एक रिहायशी मकान में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. भाजपा नेता दीपक नागर की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वनकर्मी हितेश शर्मा और प्रताप सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद बिज्जू पर काबू पाया. रेस्क्यू के दौरान बिज्जू ने एक वनकर्मी के हाथ पर काट लिया. कर्मचारी ने बमुश्किल हाथ छुड़ाया, जिसके बाद टीम ने बिज्जू को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.
सीकर: जिले के खाटूश्यामजी में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जोरावर सिंह उर्फ कृष्ण सिंह पुत्र दयाल सिंह शेखावत तथा अश्विनी सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र मनोहर सिंह शेखावत, दोनों निवासी मऊ, को गिरफ्तार किया है.
जयपुर: आज शाम 6 बजे मुख्य सचिव की बैठक होगी, जिसमें स्कीमेटिक बजट 2026-27 के खर्च की समीक्षा की जाएगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में यह बैठक सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में शाम 6 बजे आयोजित होगी. बैठक में विभागवार बजट खर्च की ताजा प्रगति पर मंथन होगा. संबंधित विभागों के सचिव-इन-चार्ज बैठक में शामिल होंगे. योजनाओं और कार्यक्रमों में अब तक हुए खर्च की समीक्षा की जाएगी. साथ ही IFMS पोर्टल पर योजनाओं की लेटेस्ट प्रोग्रेस तत्काल अपडेट करने को कहा गया है.
जयपुर: स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली फ्लाइट लेट हो गई है. फ्लाइट संख्या SG-5157 करीब 1 घंटे लेट है. जयपुर से सुबह 7:55 बजे फ्लाइट दुबई के लिए जाती है. आज सुबह 9 बजे तक फ्लाइट के दुबई के लिए रवाना होने की संभावना है.
बूंदी: डीएसटी और नैनवां पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत ताकला गांव में पुलिस ने दबिश देकर गांजे के 16 पौधे बरामद किए हैं. इन पौधों का तना सहित वजन करीब 17 किलो बताया गया है. गांजे के पौधे घर के पीछे खेत में लगा रखे थे. नैनवां थाना अधिकारी सहदेव सिंह मीणा की टीम भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रही. पुलिस ने आरोपी गोपी पुत्र छोटूलाल माली को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एसपी अवनीश कुमार शर्मा के निर्देशन में की गई.
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा आज विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे. वे सुबह साढ़े दस बजे जयपुर से प्रस्थान करेंगे. इसके बाद साढ़े ग्यारह बजे फागी पहुंचकर बाइक यात्रा का स्वागत करेंगे. यह बाइक यात्रा जन सेवा संकल्प अभियान के तहत निकाली जाएगी. दोपहर बारह बजे उप-जिला चिकित्सालय फागी में मरीजों को फल वितरण करेंगे. इसके बाद साढ़े बारह बजे कारगिल डिफेंस एकेडमी नीमेडा रोड पहुंचेंगे. एकेडमी में यात्रियों संग सहभोज और स्वच्छता अभियान होगा. इसके बाद नीमेडा रोड फागी में लाभार्थियों से संवाद करेंगे.