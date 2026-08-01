/Rajasthan News Live: खरीफ 2026-27 का डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा, मकराना रेप केस को लेकर धरना आज

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है. 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर 192 रुपये सस्ता हो गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से दो दिवसीय उदयपुर दौरे पर रहेंगे. प्रदेश में 1 अगस्त से खरीफ 2026-27 का डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा. 41 जिलों की 424 ऑनलाइन तहसीलों और 50,456 राजस्व गांवों में 4.62 करोड़ से अधिक खसरों की डिजिटल गिरदावरी की जाएगी.
मकराना के कान्वेंट स्कूल में अबोध बच्ची से दुष्कर्म के मामले को लेकर मकराना में आज सुबह 8 बजे से एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा. प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए भजनलाल सरकार अनुसूचित जाति के समुदाय को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. अमृत योजना में कथित फर्जीवाड़े को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने से पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैंराजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
बीकानेर से खबर थार और बाइक की भिड़ंत, एक की मौत नापासर थाना क्षेत्र के नोरंगदेसर के पास NH-11 पर हुआ हादसा बाइक सवार की मौके पर मौत, थार चालक वाहन छोड़कर फरार पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहन हटाकर यातायात कराया सुचारू वाहन जब्त कर मामला दर्ज, फरार चालक की तलाश और हादसे के कारणों की जांच जारी.
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि के लिए शिक्षा विभाग नए-नए प्रयोग कर रहा है,नामांकन वृद्धि के लिए अब शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है,अब शिक्षक दिवस व गणतंत्र दिवस पर स्कूलों में नामांकन वृद्धि करवाने वाले शिक्षकों व संस्था प्रधानों को भी सम्मानित किया जाएगा.
राजस्थान में सड़कों पर दौड़ रहे हैं यमदूत, बिना फिटनेस कराए वाहनाें के 50 से 100 तक चालान हो चुके, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन मालिक नहीं करवा रहे वाहनों की फिटनेस, सड़कों पर दौड़ रहे हैं खटारा वाहन, हालांकि अब परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की आरसी निलंबित करने की योजना पर कर रहा कार्य, साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा.
अमृत योजना में कथित फर्जीवाड़े को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने से पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दस्तावेजों और शिकायतों के सामने आने के बावजूद जांच की रफ्तार धीमी है, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि अनियमितताओं के पर्याप्त संकेत हैं, तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है और जिम्मेदार अधिकारियों,संबंधित पक्षों पर अब तक कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया गया?
राजधानी में साइबर ठग लगातार नए- नए तरीके अपना रहा है. पिछले कुछ महीनों में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई में सामने आए मामलों ने यह साफ कर दिया है कि अब साइबर ठग अपने गिरोह को भरोसेमंद दिखाने के लिए बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं को कॉल सेंटरों में रोजगार देकर उन्हें फ्रंट फेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. शहर के मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रिहायशी अपार्टमेंट ऐसे फर्जी कॉल सेंटरों का नया ठिकाना बनते जा रहे हैं.
प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए भजनलाल सरकार दलित समुदाय को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. संत रविदास के नाम पर कई नई योजनाओं और पहल की तैयारी है. सरकार इन घोषणाओं के जरिए दलित समाज तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश करेगी.
कान्वेंट स्कूल में अबोध बच्ची से दुष्कर्म के मामले को लेकर मकराना में आज सुबह 8 बजे से एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा. धरने में मकराना विधायक जाकिर गेसावत भी शामिल रहेंगे. मामले को लेकर आगे की रणनीति और मांगों पर चर्चा होने की संभावना है.
प्रदेश में 1 अगस्त से खरीफ 2026-27 का डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा. 41 जिलों की 424 ऑनलाइन तहसीलों और 50,456 राजस्व गांवों में 4.62 करोड़ से अधिक खसरों की डिजिटल गिरदावरी की जाएगी. पहली बार AI आधारित गुणवत्ता परीक्षण और Centroid Detection तकनीक का उपयोग होगा. किसान भी राजकिसान गिरदावरी ऐप के जरिए 25% लक्षित खसरों की स्वयं गिरदावरी कर सकेंगे. सर्वे का डेटा फसल उत्पादन, बीमा और आपदा राहत योजनाओं में उपयोग होगा.
सीएम भजन लाल दोपहर 3 बजे विशेष विमान से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पहुंचेंगे. वहां से सड़क मार्ग द्वारा 3.30 बजे दूध तलाई वन परिक्षेत्र पहुंच कर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ कर चंदन वन में पौधरोपण करेंगे, इसके बाद राजस्थान कृषि महाविद्यालय में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. शाम को वे हेलीकॉप्टर से झाड़ोल तहसील के ग्राम बीड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे. जहा वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम विकास चैपाल में आमजन से संवाद करेंगे तथा रात्रि विश्राम ग्राम बीड़ा में करेंगे.