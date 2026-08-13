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Rajasthan News Live: विमुक्त-घुमन्तु परिवारों को CM देंगे आशियाना, नगरीय निकायों के प्रमुख पदों का आरक्षण तय होगा आज

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम होंगे. विमुक्त-घुमन्तु परिवारों को आशियाना मिलेगा, 309 नगरीय निकायों के प्रमुख पदों का आरक्षण तय होगा. जयपुर में रेलवे टेक्निकल स्टाफ कांग्रेस और कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट भी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 13, 2026, 07:04 AM IST | Updated:Aug 13, 2026, 07:04 AM IST
Rajasthan News Live: विमुक्त-घुमन्तु परिवारों को CM देंगे आशियाना, नगरीय निकायों के प्रमुख पदों का आरक्षण तय होगा आज
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. विमुक्त-घुमन्तु परिवारों को आशियाना मिलेगा, मुख्यमंत्री भूखंड-फ्लैट आवंटन करेंगे. राजस्थान में आरक्षण की लॉटरी से चुनावी पत्ता खुलेगा. 309 नगरीय निकायों के प्रमुख पदों का आरक्षण तय होगा. 16 अगस्त को जयपुर में रेलवे टेक्निकल स्टाफ कांग्रेस। 18 जोनल रेलवे के डेढ़ हजार तकनीशियन शामिल होंगे. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

(IST)

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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