/Rajasthan News Live: विमुक्त-घुमन्तु परिवारों को CM देंगे आशियाना, नगरीय निकायों के प्रमुख पदों का आरक्षण तय होगा आज

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. विमुक्त-घुमन्तु परिवारों को आशियाना मिलेगा, मुख्यमंत्री भूखंड-फ्लैट आवंटन करेंगे. राजस्थान में आरक्षण की लॉटरी से चुनावी पत्ता खुलेगा. 309 नगरीय निकायों के प्रमुख पदों का आरक्षण तय होगा. 16 अगस्त को जयपुर में रेलवे टेक्निकल स्टाफ कांग्रेस। 18 जोनल रेलवे के डेढ़ हजार तकनीशियन शामिल होंगे. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.