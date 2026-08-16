/Rajasthan News Live: अलवर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, अब से पांचवी कक्षा में भी पास होना अनिवार्य, बदले नियम

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज अमित शाह जयपुर होकर अलवर जाएंगे. उदयपुर से दोपहर 2:45 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. अटल गौरव स्मृति समारोह को लेकर निम्बाहेड़ा में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे. प्रदेश में होने वाले निकाय पंचायत चुनाव बीजेपी को सत्ता रिपीट के रास्ते की तरह देख रही है. प्रदेश नेतृत्व के साथ-साथ बीजेपी ने इन चुनावों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से भी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. शिक्षा विभाग के नियमों में बदलाव हुआ है. अब पांचवी कक्षा में भी पास होना अनिवार्य पास नहीं करने पर फिर से 5वीं कक्षा पढ़नी पड़ेगी. अब बिना पास किए अगली कक्षा में नहीं जा पाएंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
बीजेपी ने प्रदेश प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां की हैं. बीकानेर के अनिल जोशी को प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया गया है. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आभार जताते हुए जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने की बात कही.
भरतपुर: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार मीना सम्मानित. भरतपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित हुआ जिला स्तरीय समारोह. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी,संतोष कुमार मीना को मिला सम्मान जल संसाधन एवं जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा किया गया सम्मानित. यह सम्मान जिला कलेक्टर के X, Facebook एवं Instagram सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रभावी संचालन राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यक्रमों एवं विभागीय बैठकों की उत्कृष्ट एवं प्रभावी मीडिया कवरेज के लिए किया गया प्रदान.
झुंझुनूं: सावन री तीज महोत्सव में राजस्थानी संस्कृति के रंग बिखरे खुशी हर्ष जालान बनीं तीज क्वीन, महिलाओं में दिखा उत्साह संगीता रवि खेतान और निराली मयूर गुप्ता को भी मिला तीज क्वीन का खिताब. कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने परिवार सहित कार्यक्रम का आनंद लिया. भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरि ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ खुद भी झूला झूली, गोल गप्पे खाए और महिलाओं के साथ की मस्ती झूलों, मेहंदी, चूड़ियों और गेम्स में महिलाओं ने खूब एंजॉय किया बच्चों ने टॉय ट्रेन, बाउंसी और ऊंट सवारी का आनंद लिया 1500 से ज्यादा शहरवासियों ने करीब पांच घंटे किया एंजॉय देर शाम तक राजस्थानी लोक संगीत और फोक डांस चला रवि गुप्ता, डॉ. सीएल शर्मा, डॉ. अन्नूश्री, डॉ. अमित समेत अन्य रहे मौजूद.
जयपुर: सावन के तीसरे सोमवार से पहले जयपुर में ‘बम-बम भोले’. गलताजी तीर्थ से निकल रही कावड़ यात्रा. कंधों पर कावड़... जुबां पर भोलेनाथ का नाम. पवित्र जल लेकर शहर की ओर बढ़े हजारों कावड़िये. केसरिया रंग में रंगा जयपुर... हर तरफ शिवभक्ति. कदम-कदम पर गूंज रहा-हर हर महादेव. गलियों से सड़कों तक कावड़ियों का रेला. सावन के तीसरे सोमवार से पहले शिवमय छोटिकाशी. गलताजी का जल लेकर शिवालयों की ओर बढ़े कावड़िये. कावड़ियों की आस्था,जयपुर की सड़कों पर दिखा सैलाब.
जयपुर. पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी. जिला स्तर की लॉटरी 17 अगस्त को होगी. जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों की लॉटरी. 17 अगस्त को जिला स्तर पर आरक्षण/लॉटरी के निर्देश. बड़े जिलों में 17 अगस्त को संभव नहीं तो 18 अगस्त को लॉटरी. सरपंच और वार्ड पंच की लॉटरी 18 अगस्त को. उपखंड स्तर पर होगी सरपंच-वार्ड पंच की आरक्षण लॉटरी. 41 जिला परिषद के 1403 वार्डो की आरक्षण की लॉटरी. 457 पंचायत समिति के 8245 वार्डो की लॉटरी. 14,403 सरपंचों और 1,30,589 वार्ड पंचों की लॉटरी. 17 अगस्त को स्थानीय निकायों के वार्डों की लॉटरी भी प्रस्तावित. बड़े जिलों में प्रशासनिक-व्यवहारिक दिक्कत पर 18 अगस्त का विकल्प. लॉटरी के बाद पंचायत चुनाव की तस्वीर होगी साफ. किसी भी स्थिति में 18 अगस्त के बाद नहीं होगी जिला स्तरीय लॉटरी.
राजस्थान में 309 निकायों के 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी से चुनावी तस्वीर बदलेगी. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों का आरक्षण भी तय होगा. पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण प्रक्रिया 17 और 18 अगस्त को पूरी होगी.
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आठवीं पुण्यतिथि पर निम्बाहेड़ा के जेके सर्किल पर 21 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अटल गौरव स्मृति समारोह में भाग लेकर राजकीय महाविद्यालय मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.
राज्यपाल के डीडवाना दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर है. राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए 14 दिन भूख हड़ताल कर चुके छात्र नेता शुभम रेवाड़ द्वारा राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगने पर, प्रशासन ने मुलाकात की अनुमति देने के बजाय उनके घर के बाहर रात भर पुलिस बल तैनात कर दिया है.
लगातार पानी की आवक बढ़ने के कारण बांध बारैठा का गेज 27.70 फीट पार कर गया है, जिससे गेट नंबर 5 को 2 फीट खोलकर 502 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. जल निकासी से लगभग एक दर्जन गांव प्रभावित हो सकते हैं, जिसके चलते प्रशासन ने कुकंद नदी के किनारे बसे ग्रामीणों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी है.
शिक्षा विभाग ने पुरानी परीक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए अब 5वीं कक्षा में भी पास होना अनिवार्य कर दिया है. नए नियमों के तहत परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोमोट नहीं किया जाएगा और उन्हें पुनः 5वीं कक्षा में पढ़ाई करनी होगी.