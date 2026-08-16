/Rajasthan News Live: अलवर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, अब से पांचवी कक्षा में भी पास होना अनिवार्य, बदले नियम

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज अमित शाह जयपुर होकर अलवर जाएंगे. उदयपुर से दोपहर 2:45 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. अटल गौरव स्मृति समारोह को लेकर निम्बाहेड़ा में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे. प्रदेश में होने वाले निकाय पंचायत चुनाव बीजेपी को सत्ता रिपीट के रास्ते की तरह देख रही है. प्रदेश नेतृत्व के साथ-साथ बीजेपी ने इन चुनावों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से भी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. शिक्षा विभाग के नियमों में बदलाव हुआ है. अब पांचवी कक्षा में भी पास होना अनिवार्य पास नहीं करने पर फिर से 5वीं कक्षा पढ़नी पड़ेगी. अब बिना पास किए अगली कक्षा में नहीं जा पाएंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

