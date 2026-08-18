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Rajasthan News Live: जयपुर के दोनों RTO की बिगड़ी परफॉर्मेंस, मुख्य सचिव को मिले तोहफे-स्मृति चिह्नों की होगी नीलामी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई अहम राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां होंगी. विधानसभा में सर्वदलीय बैठक के साथ निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां तेज रहेंगी. वहीं स्कूलों में हर शनिवार पौधरोपण अभियान चलाने की तैयारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 18, 2026, 10:35 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 11:50 AM IST
Rajasthan News Live: जयपुर के दोनों RTO की बिगड़ी परफॉर्मेंस, मुख्य सचिव को मिले तोहफे-स्मृति चिह्नों की होगी नीलामी
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है. सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे. बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचेंगे. राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है. निकाय पंचायत चुनाव में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता मिल सके. इसके लिए अब लगातार मंथन बैठकों का दौर चल रहा है, जो मंगलवार क़ो भी जारी रहेगा. बीजेपी ने निकाय-पंचायत चुनावों की तैयारी तेज कर दी है. बीजेपी का फोकस इस बार सभी वर्गों के साथ-साथ युवाओं पर रहेगा. साथ ही बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा. शिक्षा विभाग पौधरोपण को आगे बढ़ाने के लिए हर शनिवार हरियालो राजस्थान चलेगा. पौधारोपण अभियान अब स्कूलों में हर शनिवार को किया जाएगा, पौधारोपण का जियो टैगिंग करना अनिवार्य होगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

11:50:38 Aug 18, 2026, 11:50 AM (IST)

Rajasthan Government Project: 109 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से चमचमाएगा जयपुर, इस शहर में बनने जा रहा है 4 लेन अंडरपास, सड़क से लेकर स्ट्रीटस्केप तक होंगे कई काम

Rajasthan Government Project: जयपुर में सड़क, ट्रैफिक और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को लेकर करीब 109 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है. राजमहल पैलेस पर सर्विस रोड और ड्रेनेज के साथ 4 लेन अंडरपास बनाया जाएगा. इसके अलावा स्ट्रीटस्केप, फुटपाथ, सड़क मरम्मत और द्रव्यवती नदी के STP व गार्डन के सोलराइजेशन पर भी करोड़ों रुपए खर्च होंगे.
 

11:50:23 Aug 18, 2026, 11:50 AM (IST)

मर्डर से दहला राजसमंद, युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, अस्पताल में तोड़ा दम

Rajsamand Murder: राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र के धर्मेश पुरी इलाके में चाकू के हमले में घायल युवक सूरज मीणा की अजमेर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और हत्या के कारणों की जांच की जा रही है.
 

11:50:15 Aug 18, 2026, 11:50 AM (IST)

राखी पर घर जाने वालों के लिए राहत, कोटा से मथुरा-जबलपुर-दिल्ली तक के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Raksha Bandhan Special Trains: रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल से तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. ये ट्रेनें मथुरा, जबलपुर और हजरत निजामुद्दीन के लिए चलेंगी. अलग-अलग तारीखों पर चलने वाली इन ट्रेनों से त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
 

11:50:05 Aug 18, 2026, 11:50 AM (IST)

पति ने पत्नी को गोली मारी तो भड़क उठा बेटा, बाप को लाठी से पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट

Chittorgarh Crime: चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. सुवाणियां गांव में खेत पर हुए विवाद के दौरान भगवाना कालबेलिया ने कथित तौर पर बंदूक से फायर कर पहली पत्नी भोमली की हत्या कर दी. मां की मौत से गुस्साए बेटे अनिल ने पिता पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई. बीच-बचाव में आई तीसरी पत्नी तारा घायल हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

11:49:50 Aug 18, 2026, 11:49 AM (IST)

राजस्थान में फिर महंगा हुआ सोना, चांदी के भी ढीले नही हो रहे तेवर, पढ़ें आज के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने के दाम में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों तरह के सोने की कीमत बढ़ी है, जबकि चांदी का भाव फिलहाल स्थिर बना हुआ है. ऐसे में सोना-चांदी खरीदने से पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें.
 

10:35:44 Aug 18, 2026, 10:35 AM (IST)

गागरिया में संविधान सद्भावना पदयात्रा का भव्य समापन

बाड़मेर - आज गागरिया में संविधान सद्भावना पदयात्रा का भव्य समापन. सेड़वा से शुरू हुई 100 किलोमीटर की पदयात्रा आज पहुंचेगी अंतिम पड़ाव. गागरिया 14 अगस्त से शुरू हुई पांच दिवसीय यात्रा का आज पांचवां और अंतिम दिन संविधान, सद्भाव, समानता और भाईचारे का संदेश लेकर थार में निकली पदयात्रा शिव में अमीन खान ने किया पदयात्रा का स्वागत, यात्रा में हुए शामिल हरीश चौधरी बोले थार की धरती से उठी आवाज नफरत के खिलाफ दूर तक जाएगी तिरंगे और संविधान की प्रतियों के साथ पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल हरीश चौधरी, उम्मेदाराम बेनीवाल समेत कांग्रेस के कई नेता पदयात्रा में रहे मौजूद गांव-गांव पहुंचा संविधान, सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश गागरिया में आज समापन , सद्भावना पदयात्रा के जरिए एकता का संदेश.

10:35:08 Aug 18, 2026, 10:35 AM (IST)

'नया सवेरा' अभियान से 360 परिवारों को मिलेगा पीएम आवास का लाभ

झालावाड़: 'नया सवेरा' अभियान से 360 परिवारों को मिलेगा पीएम आवास का लाभ. ​झालावाड़ जिला पुलिस के 'नया सवेरा' अभियान के तहत कंजर समुदाय के 360 भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टे आवंटित किए गए हैं. आईजीपी हरेन्द्र कुमार महावर, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और एसपी अमित कुमार की मौजूदगी में 283 पट्टे वितरित किए गए तथा 77 प्रक्रियाधीन हैं. पट्टा मिलने से अब ये लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी बैंकिंग व वित्तीय सहायताओं का सीधा लाभ ले सकेंगे.
 

09:45:18 Aug 18, 2026, 09:45 AM (IST)

परिवारवाद नहीं चलेगा

बीजेपी ने निकाय-पंचायत चुनावों की तैयारी तेज कर दी है. बीजेपी का फोकस इस बार सभी वर्गों के साथ-साथ युवाओं पर रहेगा. साथ ही बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा. सर्वे के आधार पर टिकट देंगे.

09:45:04 Aug 18, 2026, 09:45 AM (IST)

मुख्य सचिव को मिले तोहफे और स्मृति चिह्नों की होगी नीलामी

जयपुर- मुख्य सचिव को मिले तोहफे और स्मृति चिह्नों की होगी नीलामी, सरकारी पद पर रहते हुए विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों की ओर से मुख्य सचिव को मिले गिफ्ट आइटम्स और स्मृति चिह्न अब अलमारियों में सजे नहीं रहेंगे. इनकी नीलामी की तैयारी की जा रही है.

09:44:46 Aug 18, 2026, 09:44 AM (IST)

निकाय और पंचायत चुनाव

राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेरी  बजने से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है. निकाय पंचायत चुनाव में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता मिल सके इसके लिए अब लगातार मंथन बैठकों का दौर चल रहा है जो मंगलवार क़ो भी जारी रहेगा.पंचायत और निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस ने एक नया फॉमूला तैयार किया है, जिसके तहत निकाय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे हैं दावेदारों को प्रदेश कांग्रेस की ओर से बनाए गए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.आवेदन में आवेदकों को राजनीति में सक्रिय रहने के बारे में जानकारी मांगी जाएगी कि वे कब से कब तक पार्टी में काम कर रहे हैं और किन-किन पदों पर रहे हैं.इसके अलावा पहले कभी निकाय और पंचायत चुनाव लड़ा है या नहीं. इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनाव में उनकी जीत का आधार और समीकरण क्या होंगे जैसे कॉलम भी भरने होंगे.
 

09:43:56 Aug 18, 2026, 09:43 AM (IST)

डिग्गी कल्याण पदयात्रा के दौरान यातायात डाइवर्जन रहेगा

जयपुर: डिग्गी कल्याण पदयात्रा के दौरान यातायात डाइवर्जन रहेगा. मुहाना मंडी से डिग्गी मालपुरा रोड की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार मुहाना मंडी से डायवर्ट कर मुहाना गांव से रिंग रोड की तरफ संचालित किया जाएगा. डिग्गी मालपुरा की तरफ से आने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार रिंग रोड के नीचे से डायवर्ट कर रिंग रोड संचालित किया जाएगा. टोंक की तरफ से आने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार इण्डिया गेट टोंक रोड, रिको सर्किल, नारायण हृदयालय, अक्षय पात्र, 7 नम्बर बस स्टैंड से जगतपुरा होते हुये निकाला जाएगा. प्रधान वाटिका से चौरडिया पैट्रोल पंप की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को प्रधान वाटिका से डाईवर्ट कर समानान्तर मार्गों से निकाला जाएगा. चौरडिया पैट्रोल पंप की तरफ से सांगानेर पुलिया की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को चौरडिया पैट्रोल पंप से प्रधान वाटिका, न्यू सांगानेर रोड की तरफ डायवर्ट कर समानान्तर मार्गो से निकाला जाएगा.

09:43:03 Aug 18, 2026, 09:43 AM (IST)

उत्तर पश्चिम रेलवे के स्टेशनों की बढ़ रही आय

जयपुर. उत्तर पश्चिम रेलवे के स्टेशनों की बढ़ रही आय. 1 जून 2025 से 31 मई 2026 तक के आंकड़े आए सामने. जयपुर जंक्शन आय में सबसे आगे, 921.82 करोड़ की कमाई. रींगस जंक्शन ने दूसरी सर्वाधिक 95.30 करोड़ रुपए आय दर्ज की. रेवाड़ी जंक्शन की आय 66.52 करोड़ रुपए रही. अलवर जंक्शन ने 57.25 करोड़ रुपए कमाए. गांधीनगर जयपुर की आय 42.20 करोड़ रुपए रही. सीकर और बांदीकुई जंक्शन की आय भी 35 करोड़ से ज्यादा. दुर्गापुरा 28.22 करोड़ आय के साथ जयपुर शहर का तीसरा बड़ा स्टेशन.

09:42:54 Aug 18, 2026, 09:42 AM (IST)

राजेश जोशी को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

कोटा - प्रदेश में देर रात हुआ प्रशासनिक फेरबदल. शासन उपसचिव जयपुर के पद पर तैनात राजेश जोशी को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा नियुक्त किया गया. कोटा में तैनात वीरेंद्र सिंह यादव को अतिरिक्त निदेशक अनुसूचित जाति उपयोजना मॉनिटरिंग जयपुर भेजा गया रामगंजमंडी एसडीओ चारु को बूंदी जिला परिषद का सीईओ बनाया गया. चारु की जगह कोटा केडीए उपायुक्त हर्षित वर्मा को रामगंजमंडी एसडीओ की जिम्मेदारी दी गई है.

09:42:21 Aug 18, 2026, 09:42 AM (IST)

26 IAS अधिकारियों की तबादला सूची

Sawai Madhopur: 26 IAS अधिकारियों की तबादला सूची, जिला परिषद सीईओ गौरव बुडानिया का हुआ तबादला, अजमेर नगर निगम आयुक्त पद पर हुआ तबादला, IAS मोहित कासनियां होंगे नए जिला परिषद के सीईओ, जालौर के भीनमाल एसडीएम पद से तबादला कर लगाया सवाई माधोपुर सीईओ, जिले में अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ी जिला परिषद सीईओ गौरव बुडानिया ने, जिला परिषद सीईओ के पद पर रहकर अच्छा काम करने वालों का हौसला अफजाई करने में भी पीछे नहीं रहे सीईओ गौरव बुडानिया
 

09:42:01 Aug 18, 2026, 09:42 AM (IST)

राजस्थान रोडवेज की डिग्गी मेले को लेकर तैयारियां

जयपुर. राजस्थान रोडवेज की डिग्गी मेले को लेकर तैयारियां. आज से 23 अगस्त तक चलेगा कल्याणजी महाराज डिग्गी मेला. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें संचालित होंगी. सिंधी कैंप बस स्टैंड से अतिरिक्त बस संचालन की व्यवस्था. वैशाली डिपो प्रबंधन ने मेले में अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई. बस संचालन के लिए मेला प्रभारी नियुक्त किए गए. डिग्गी मेला ग्राउंड में टिकट कैश जमा केंद्र बनेगा. बसों की पार्किंग व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी भी तय. वैशाली डिपो मुख्य प्रबंधक हेमराज मीना कर रहे नियमित मॉनिटरिंग.
 

09:41:49 Aug 18, 2026, 09:41 AM (IST)

सोलर पैनल से रोशन होंगे स्कूल परिसर

 बिजली बिलों से मुक्त होंगे सरकारी स्कूल. सोलर पैनल से रोशन होंगे स्कूल परिसर. हर जिले में जल्द शुरू होगी सौर ऊर्जा योजना. पहले चरण में शहरी क्षेत्र के बड़े स्कूल होंगे शामिल. सीनियर सेकेंडरी स्कूलों से होगी योजना की शुरुआत बिजली खर्च घटाने के साथ बिना कनेक्शन वाले स्कूलों को भी मिलेगा लाभ. प्रदेश के सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से योजना से जोड़ा जाएगा.
 

09:40:09 Aug 18, 2026, 09:40 AM (IST)

वार्ड लॉटरी के बाद सोशल मीडिया पर गर्माई राजनीति

धौलपुर: वार्ड लॉटरी के बाद सोशल मीडिया पर गर्माई राजनीति, स्वघोषित उम्मीदवारों ने लगाया पोस्टर वार वार्ड लॉटरी होते ही धौलपुर में पार्षद की बाढ़ आ गई. स्वघोषित उम्मीदवार सोशल मीडिया पर पार्टी का चुनाव चिन्ह चिपका कर खुद को जनता का सेवक घोषित कर रहे हैं, टिकट का अता-पता नहीं पर पोस्टर में माला फूल और आपका अपना सब रेडी, कहीं कमल कहीं हाथ कहीं झाड़ू कही हाथी.. जनता बोली पहले सिंबल तो तय कर लो भाई...

09:39:55 Aug 18, 2026, 09:39 AM (IST)

सीकर जिले के रींगस में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड

सीकर: जिले के रींगस में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड, यूपी नंबर की तीन गाड़ियों में आए लगभग 15 अधिकारी, जयपुर, उदयपुर में भी कई जगह इनकम टैक्स रेड की कार्यवाही की मिल रही सूचना, अल सुबह 6 बजे से चल रही कार्यवाही, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दो स्थानों पर चल रही कार्यवाही, रींगस पुलिस थाने का जाब्ता तैनात,

09:39:26 Aug 18, 2026, 09:39 AM (IST)

सरकारी स्कूलों में लागू होगा ‘स्कूल हेल्थ प्रोग्राम’

जयपुर: सरकारी स्कूलों में लागू होगा ‘स्कूल हेल्थ प्रोग्राम’. शिक्षा परिषद ने 15 सरकारी विद्यालयों में दी मंजूरी. जयपुर, भरतपुर और कोटा के 5-5 स्कूलों का चयन. कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को मिलेगा स्वास्थ्य प्रशिक्षण. सप्ताह में दो बार 40-40 मिनट की होंगी विशेष कक्षाएं. हर दो माह में अभिभावकों के साथ होगा स्वास्थ्य संवाद.

09:38:37 Aug 18, 2026, 09:38 AM (IST)

RAS तबादला सूची में प्रशासनिक फेरबदल

डीडवाना - RAS तबादला सूची में प्रशासनिक फैरबदल, राजवीर सिंह यादव को लगाया डीडवाना एसडीएम, लाखन सिंह गुर्जर को लगाया कुचामन ADM, डीडवाना एसडीएम जयसिंह ने कल ही की थी जोइनिंग और देर रात आ गए तबादला आदेश.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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