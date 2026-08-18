/Rajasthan News Live: जयपुर के दोनों RTO की बिगड़ी परफॉर्मेंस, मुख्य सचिव को मिले तोहफे-स्मृति चिह्नों की होगी नीलामी

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है. सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे. बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचेंगे. राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है. निकाय पंचायत चुनाव में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता मिल सके. इसके लिए अब लगातार मंथन बैठकों का दौर चल रहा है, जो मंगलवार क़ो भी जारी रहेगा. बीजेपी ने निकाय-पंचायत चुनावों की तैयारी तेज कर दी है. बीजेपी का फोकस इस बार सभी वर्गों के साथ-साथ युवाओं पर रहेगा. साथ ही बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा. शिक्षा विभाग पौधरोपण को आगे बढ़ाने के लिए हर शनिवार हरियालो राजस्थान चलेगा. पौधारोपण अभियान अब स्कूलों में हर शनिवार को किया जाएगा, पौधारोपण का जियो टैगिंग करना अनिवार्य होगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

