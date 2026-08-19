/Rajasthan News Live: निकाय चुनावों को लेकर BJP ने तेज की तैयारियां, रक्षाबंधन पर हवाई किराए में 3 गुना तक बढ़ोतरी

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 57 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम 6.30 बजे सीएमआर में होगी. बैठक में सत्र की रणनीति पर सीएम चर्चा करेंगे. बीजेपी ने प्रदेश में निकाय चुनावों की तैयारी तेज कर दी है. अलग-अलग जगहों पर नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है. कांग्रेस की ओर से युवाओं को तवज्जो देने के मामले को लेकर भी बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है. राजस्थान के टेक्सटाइल सेक्टर को नई दिशा मिलेगी. सर्कुलर इकोनॉमी आधारित टेक्सटाइल सेक्टर पर पूरा फोकस होगा. जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर विशेष जोर होगा. त्यौहारी सीजन शुरू होते ही एयरलाइंस की चांदी शुरू हो गई. रक्षाबंधन पर जयपुर के हवाई किराए में 3 गुना तक बढ़ोतरी, मुम्बई से जयपुर के लिए एक यात्री का किराया 21 हजार रुपए तक पहुंचा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज के सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में रात के समय वार्डन के पति के रुकने पर हड़कंप मच गया. मामले की सूचना पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया; वहीं हॉस्टल की छात्राओं ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कीड़े वाला खाना देने के भी आरोप लगाए हैं.
डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज के सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में रात के समय वार्डन के पति के रुकने पर हड़कंप मच गया. मामले की सूचना पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया; वहीं हॉस्टल की छात्राओं ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कीड़े वाला खाना देने के भी आरोप लगाए हैं.
गृह विभाग की नई तबादला सूची में पदोन्नत हुए 7 DSP को ASP पद पर नई तैनाती दी गई है. इनमें राजेंद्र सिंह को राजस्थान पुलिस अकादमी, भोपाल सिंह लाखावत को सीआईडी एसएसबी जोधपुर और अनूप सिंह को जयपुर क्राइम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनाया गया है.
गृह विभाग ने राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल करते हुए 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) स्तर के अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के आदेश दिए हैं. इस बदलाव से सीआईडी, साइबर, एसओजी और यातायात जैसी कई महत्वपूर्ण इकाइयां प्रभावित हुई हैं.
जयपुर में RSPCB द्वारा 'WCEF-2026' के प्री-इवेंट के रूप में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य टेक्सटाइल सेक्टर में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) और ज़ीरो ग्राउंड वाटर विथड्रॉल को बढ़ावा देकर अपशिष्ट को संसाधन में बदलना है.
जयपुर में 20 से 22 अगस्त तक BRICS टूरिज्म वर्किंग ग्रुप और मिनिस्टर्स की पहली ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है. इस दौरान विदेशी मेहमान आमेर, हवा महल और सिटी पैलेस का भ्रमण कर राजस्थान की समृद्ध कला और संस्कृति से रूबरू होंगे.