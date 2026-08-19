/Rajasthan News Live: निकाय चुनावों को लेकर BJP ने तेज की तैयारियां, रक्षाबंधन पर हवाई किराए में 3 गुना तक बढ़ोतरी

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 57 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम 6.30 बजे सीएमआर में होगी. बैठक में सत्र की रणनीति पर सीएम चर्चा करेंगे. बीजेपी ने प्रदेश में निकाय चुनावों की तैयारी तेज कर दी है. अलग-अलग जगहों पर नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है. कांग्रेस की ओर से युवाओं को तवज्जो देने के मामले को लेकर भी बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है. राजस्थान के टेक्सटाइल सेक्टर को नई दिशा मिलेगी. सर्कुलर इकोनॉमी आधारित टेक्सटाइल सेक्टर पर पूरा फोकस होगा. जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर विशेष जोर होगा. त्यौहारी सीजन शुरू होते ही एयरलाइंस की चांदी शुरू हो गई. रक्षाबंधन पर जयपुर के हवाई किराए में 3 गुना तक बढ़ोतरी, मुम्बई से जयपुर के लिए एक यात्री का किराया 21 हजार रुपए तक पहुंचा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

