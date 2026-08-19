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Rajasthan News Live: निकाय चुनावों को लेकर BJP ने तेज की तैयारियां, रक्षाबंधन पर हवाई किराए में 3 गुना तक बढ़ोतरी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़ी गतिविधियां होंगी. पुलिस में 57 ASP के तबादले, शाम 6:30 बजे CM आवास पर BJP विधायक दल की बैठक, निकाय चुनाव की तैयारी, टेक्सटाइल सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस और रक्षाबंधन पर हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी अहम खबरें हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 19, 2026, 08:40 AM IST | Updated:Aug 19, 2026, 08:52 AM IST
Rajasthan News Live: निकाय चुनावों को लेकर BJP ने तेज की तैयारियां, रक्षाबंधन पर हवाई किराए में 3 गुना तक बढ़ोतरी
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 57 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम 6.30 बजे सीएमआर में होगी. बैठक में सत्र की रणनीति पर सीएम चर्चा करेंगे. बीजेपी ने प्रदेश में निकाय चुनावों की तैयारी तेज कर दी है. अलग-अलग जगहों पर नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है. कांग्रेस की ओर से युवाओं को तवज्जो देने के मामले को लेकर भी बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है. राजस्थान के टेक्सटाइल सेक्टर को नई दिशा मिलेगी. सर्कुलर इकोनॉमी आधारित टेक्सटाइल सेक्टर पर पूरा फोकस होगा. जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर विशेष जोर होगा. त्यौहारी सीजन शुरू होते ही एयरलाइंस की चांदी शुरू हो गई. रक्षाबंधन पर जयपुर के हवाई किराए में 3 गुना तक बढ़ोतरी, मुम्बई से जयपुर के लिए एक यात्री का किराया 21 हजार रुपए तक पहुंचा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

08:52:45 Aug 19, 2026, 08:52 AM (IST)

डूंगरपुर हॉस्टल में सुरक्षा की धज्जियां! एबीवीपी ने पुलिस के साथ डाला डेरा, वार्डन के पति पर लगे गंभीर आरोप

डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज के सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में रात के समय वार्डन के पति के रुकने पर हड़कंप मच गया. मामले की सूचना पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया; वहीं हॉस्टल की छात्राओं ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कीड़े वाला खाना देने के भी आरोप लगाए हैं.
 

08:51:36 Aug 19, 2026, 08:51 AM (IST)

डूंगरपुर हॉस्टल विवाद (गर्ल्स हॉस्टल मामला)

डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज के सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में रात के समय वार्डन के पति के रुकने पर हड़कंप मच गया. मामले की सूचना पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया; वहीं हॉस्टल की छात्राओं ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कीड़े वाला खाना देने के भी आरोप लगाए हैं.
 

08:50:55 Aug 19, 2026, 08:50 AM (IST)

राजस्थान पुलिस पदोन्नति एवं नई नियुक्तियाँ

गृह विभाग की नई तबादला सूची में पदोन्नत हुए 7 DSP को ASP पद पर नई तैनाती दी गई है. इनमें राजेंद्र सिंह को राजस्थान पुलिस अकादमी, भोपाल सिंह लाखावत को सीआईडी एसएसबी जोधपुर और अनूप सिंह को जयपुर क्राइम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनाया गया है.
 

08:50:35 Aug 19, 2026, 08:50 AM (IST)

राजस्थान पुलिस तबादला सूची (प्रशासकीय बदलाव)

गृह विभाग ने राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल करते हुए 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) स्तर के अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के आदेश दिए हैं. इस बदलाव से सीआईडी, साइबर, एसओजी और यातायात जैसी कई महत्वपूर्ण इकाइयां प्रभावित हुई हैं.
 

08:50:17 Aug 19, 2026, 08:50 AM (IST)

कपड़ा उद्योग के लिए जयपुर में बड़ा फैसला!

जयपुर में RSPCB द्वारा 'WCEF-2026' के प्री-इवेंट के रूप में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य टेक्सटाइल सेक्टर में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) और ज़ीरो ग्राउंड वाटर विथड्रॉल को बढ़ावा देकर अपशिष्ट को संसाधन में बदलना है.
 

08:49:29 Aug 19, 2026, 08:49 AM (IST)

BRICS टूरिज्म समिट (जयपुर)

जयपुर में 20 से 22 अगस्त तक BRICS टूरिज्म वर्किंग ग्रुप और मिनिस्टर्स की पहली ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है. इस दौरान विदेशी मेहमान आमेर, हवा महल और सिटी पैलेस का भ्रमण कर राजस्थान की समृद्ध कला और संस्कृति से रूबरू होंगे.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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