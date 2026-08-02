/Rajasthan News Live: उदयपुर दौरे पर CM भजनलाल शर्मा आज, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उदयपुर दौरे का दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीड़ा गांव में प्रातः भ्रमण के बाद हेलीकॉप्टर से उदयपुर पहुंचेंगे. आज से दुर्गापुरा स्थित आईडीबी में पालतू डॉग-कैट के ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप लगेगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाले पालतू जानवरों पर कार्रवाई, जब्ती और 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. शहर में घर बनाने का सपना और जमीन में निवेश अब पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा. प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी संगठन को सक्रिय कर रही है. प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
राजस्थान देवस्थान विभाग में स्टाफ और संसाधनों की भारी किल्लत, 2009 के बाद से रुका कैडर रिव्यू, मंदिरों और संपत्तियों का प्रबंधन प्रभावित
जयपुर - कोटा की अरुंधति चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक. राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 70 किग्रा मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता सीएम भजनलाल शर्मा ने दी बधाई. सोशल मीडिया एक्स पर लिखा - राजस्थान की बेटी' अरुंधति चौधरी जी को ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 70 किग्रा मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! आपकी यह स्वर्णिम सफलता प्रदेश सहित पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली है. आपका यह समर्पण और कड़ी मेहनत देश की युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. आपके उज्ज्वल भविष्य और आगामी अभियानों के लिए हार्दिक मंगलकामनाएं.
टोंक - कांग्रेस कार्यालय की बैठक में जमकर हंगामा, नेताओं के बीच मारपीट. जिला प्रभारी प्रशांत शर्मा, सह प्रभारी सुमित गर्ग की देखरेख में हो रही थी बैठक पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी बैठक. निवाई प्रभारी पर एक गुट को तवज्जो देने के आरोप के बाद बढ़ा विवाद. बहसबाजी के बाद दो कांग्रेस नेताओं के बीच हाथापाई की घटना जिलाध्यक्ष सऊद सईदी ने राजेश चौधरी को किया निलंबित श्री राम चौधरी को कारण बताओ नोटिस किया जारी.
बालेसर पुलिस थाने का जिला पुलिस अधीक्षक यादव करेंगे आज निरीक्षण, जोधपुर ग्रामीण नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक पंकज यादव आज करेंगे पुलिस थाने का निरीक्षण, निरीक्षण के बाद नगरपालिका सभागार में आमजन से करेंगे सीधा संवाद, साथ ही साईबर क्राइम एवं क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर भी पुलिस उप अधीक्षक राजेन्द्रसिंह उज्जवल एवं थानाधिकारी भंवरलाल जेवलिया से करेंगे विस्तृत चर्चा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय उदयपुर प्रवास पर, प्रातः भ्रमण को निकले CM, बीड़ा गांव में प्रातः भ्रमण के दौरान मिल रहे ग्रामीणों से, ग्रामीण महिलाओं, बुजुर्गों से घर घर जा कर कर रहे संवाद, किसानों ओर ग्रामीणों के साथ खाट पर बैठकर ली चाय की चुस्की, गाडरी समाज के परंपरागत साफा पहनकर किया स्वागत, TAD मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी है साथ, मुख्यमंत्री ने प्रातः भ्रमण के दौरान बच्चों को बांटे चॉकलेट ओर बिस्किट, वृद्ध महिलाओं को नियमित पेशन मिलने की पुछी बात, छोटी बच्चियों को पढ़ाई के बारे में ली जानकारी, कुछ देर में बीड़ा गांव में आवरी माता मंदिर के करेंगे दर्शन, ग्रामीण महिलाओं की मांग पर गांव में नाली निर्माण के दिए निर्देश.