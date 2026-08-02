/Rajasthan News Live: उदयपुर दौरे पर CM भजनलाल शर्मा आज, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उदयपुर दौरे का दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीड़ा गांव में प्रातः भ्रमण के बाद हेलीकॉप्टर से उदयपुर पहुंचेंगे. आज से दुर्गापुरा स्थित आईडीबी में पालतू डॉग-कैट के ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप लगेगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाले पालतू जानवरों पर कार्रवाई, जब्ती और 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. शहर में घर बनाने का सपना और जमीन में निवेश अब पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा. प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी संगठन को सक्रिय कर रही है. प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

