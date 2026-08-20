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Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, कोचिंग संस्थानों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जहां सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर बहस के आसार हैं. 309 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम जारी होने से आचार संहिता लागू हो गई है. साइबर अपराध रोकने के लिए R4C गठन का भी फैसला हुआ है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 20, 2026, 07:51 AM IST | Updated:Aug 20, 2026, 09:42 AM IST
Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, कोचिंग संस्थानों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं. आबकारी आयुक्त नमित मेहता कल दोपहर 1 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे.

राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही चुनावी रणभेरी बज गई है. निर्वाचन आयोग ने 309 निकायों 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. JDA की ओर से बिल्डिंग बायलॉज के तहत जारी नोटिस के विरोध में जयपुर के कोचिंग संस्थानों की हड़ताल कल चौथे दिन भी जारी रहेगी. राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए Rajasthan Cyber Crime Control Centre (R4C) का गठन किया जाएगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

09:42:43 Aug 20, 2026, 09:42 AM (IST)

कौन हैं प्रज्ञा केवलरमानी, जिनकी गृह जिले में पोस्टिंग से मचा बवाल, जानें पूरा मामला

Jaipur News: प्रज्ञा केवलरमानी की उदयपुर में संभागीय आयुक्त के पद पर तैनाती को लेकर सवाल उठ रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह 2001 से उदयपुर में अलग-अलग पदों पर रही हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के गृह जिले में पोस्टिंग संबंधी निर्देशों के बावजूद तैनाती चर्चा में है.
 

08:47:37 Aug 20, 2026, 08:47 AM (IST)

कंबल के रंगीन कवर ने जीता यात्रियों का दिल

रेल यात्रियों को कंबल के साथ कवर उपलब्ध कराने का उत्तर-पश्चिम रेलवे का प्रयोग सफल रहा है. फिलहाल करीब एक दर्जन ट्रेनों में यात्रियों को कंबल के साथ रंगीन कवर मुहैया कराया जा रहा है, जिसे लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है. यात्री रेलवे की इस पहल की सराहना कर रहे हैं. सफलता को देखते हुए अब उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन की ओर से करीब एक दर्जन अन्य ट्रेनों में भी कंबल कवर की सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है.
 

08:47:27 Aug 20, 2026, 08:47 AM (IST)

एक छत के नीचे होगा पूरा सिस्टम


राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए Rajasthan Cyber Crime Control Centre (R4C) का गठन किया जाएगा. R4C राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ एपेक्स बॉडी के रूप में काम करेगा. 1930 साइबर हेल्पलाइन, साइबर थाने, डिजिटल फॉरेंसिक, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और साइबर इंटेलिजेंस जैसे सिस्टम को एकीकृत कर एक छत के नीचे लाने की तैयारी है.

08:47:16 Aug 20, 2026, 08:47 AM (IST)

JDA के नोटिस से बढ़ा विवाद, कोचिंग संस्थानों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी

JDA की ओर से बिल्डिंग बायलॉज के तहत जारी नोटिस के विरोध में जयपुर के कोचिंग संस्थानों की हड़ताल कल चौथे दिन भी जारी रहेगी. राजधानी के सभी प्रमुख कोचिंग संस्थानों ने विरोध स्वरूप संस्थान बंद रखने का फैसला किया है. कोचिंग संचालक नोटिस वापस लेने और मामले में स्पष्ट नीति बनाने की मांग कर रहे हैं. खबर में JDA के नोटिस की वजह, कोचिंग संस्थानों की आपत्तियां, छात्रों पर पड़ रहा असर और आगे की रणनीति पर फोकस रहेगा.

08:47:05 Aug 20, 2026, 08:47 AM (IST)

निकाय चुनाव का बिगुल बजा, शहरों की सरकार का रण शुरू

राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही चुनावी रणभेरी बज गई है. निर्वाचन आयोग ने 309 निकायों- 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. वन स्टेट, वन इलेक्शन के तहत इस बार शहरी निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे और 9 व 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा. नामांकन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू होगी. अब आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही राजनीतिक दलों और दावेदारों की सक्रियता और तेज होगी.

08:46:49 Aug 20, 2026, 08:46 AM (IST)

विधानसभा सत्र, पहले दिन शोकाभिव्यक्ति के बाद स्थगित होगा सदन

राजस्थान विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा. पहले दिन सदन में ज्यादा कामकाज नहीं होगा. शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी. इसके बाद आगामी दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखी बहस और एक-दूसरे को घेरने की कोशिश देखने को मिल सकती है. UCC समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे सत्र के दौरान चर्चा के केंद्र में रहेंगे.

08:46:33 Aug 20, 2026, 08:46 AM (IST)

शराब उठाव और बकाया वसूली की होगी पड़ताल

आबकारी आयुक्त नमित मेहता कल दोपहर 1 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में आबकारी राजस्व, मदिरा उठाव, आबकारी बंदोबस्त, निरोधात्मक गतिविधियों और बकाया वसूली की समीक्षा की जाएगी. बैठक में सभी अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, उपायुक्त आबकारी निरोधक दल, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक और प्रहराधिकारी संबंधित वीसी कक्षों से शामिल होंगे.

08:46:25 Aug 20, 2026, 08:46 AM (IST)

मानसून सत्र आज से शुरू

राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी.  सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं.
 

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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