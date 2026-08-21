/Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा सत्र में आज फिर हंगामे के आसार, प्रतापगढ़ नगर परिषद चुनाव में विरोध के सुर

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज फिर विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा. कांग्रेस ने आज फिर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल का ऐलान किया. निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आज आखिरी मौका है. नाम जोड़ने, संशोधन और नाम हटाने के आवेदन की अंतिम तारीख आज है. राजस्थान में राज्य विशेष पुलिस बल बनेगा. विशेष पुलिस दल की नई बटालियन गठित करने की मंजूरी मिल गी है. टिकट मिलने से पहले ही प्रतापगढ़ नगर परिषद चुनाव में विरोध के सुर तेज हो गए हैं. वार्डों में स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग से सियासत गरमाई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
विधायी कार्य के अंतर्गत राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 पर विचार-विमर्श के बाद उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी इसे सदन से पारित करवाएंगी.
वित्तीय कार्यों के तहत वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रथम संकलन सदन में उपस्थापित किया जाएगा, जिसे उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी मुखबंद प्रक्रिया का प्रयोग कर पारित करवाएंगी.
जन लेखा समिति का प्रतिवेदन और सीएजी से जुड़े 5 प्रतिवेदन सभापति टीकाराम जूली रखेंगे, जबकि पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन सभापति नरेंद्र बुडानिया सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे.
प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रतिवेदन सभापति राजेंद्र पारीक और अनुसूचित जाति कल्याण समिति का प्रतिवेदन सभापति रमेश खीची पटल पर रखेंगे.
प्राक्कलन समिति "क" के सभापति संदीप शर्मा वन और ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रतिवेदन रखेंगे, वहीं प्राक्कलन समिति "ख" के सभापति बाबू सिंह राठौड़ 3 प्रतिवेदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे.
पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति का प्रतिवेदन सभापति हरि सिंह रावत सदन में रखेंगे.
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 3 अंकेषण प्रतिवेदन, मंत्री सुरेश रावत राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन और मंत्री हीरालाल नागर ऊर्जा विभाग का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे.
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी सीएजी से संबंधित 5 प्रतिवेदन और राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगी.
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ऊर्जा विभाग की 5 अधिसूचनाएं, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर 2 अधिसूचनाएं, राजस्व मंत्री हेमंत मीना 7 अधिसूचनाएं और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा 44 अधिसूचनाएं सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे.
सदन की मेज पर विभिन्न विभागों के पत्रादि और अधिसूचनाएं रखी जाएंगी. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी वित्त विभाग की 5 उप-अधिसूचनाएं, डॉ प्रेमचंद बेरवा परिवहन विभाग की 6 अधिसूचनाएं, मंत्री गजेंद्र सिंह वित्त कर विभाग की 27 व वित्त आबकारी विभाग की 5 अधिसूचनाएं और मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म गृह विभाग की 2 अधिसूचनाएं रखेंगे.
विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति जितेंद्र गोठवाल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की नियत तिथि को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे. यह मामला 23 फरवरी 2025 को भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट निवासियों को नोटिस व धमकी देने के संबंध में डॉ सुभाष गर्ग के विरुद्ध आए विशेषाधिकार हनन से जुड़ा है.
सदन में कार्य सलाहकार समिति का 22वां प्रतिवेदन सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग द्वारा पटल पर रखा जाएगा. वहीं, विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन की नियत समय-सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव समिति के सभापति जितेंद्र गोठवाल प्रस्तुत करेंगे. यह मामला 23 फरवरी 2025 को डॉ. सुभाष गर्ग के विरुद्ध भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट निवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस और धमकी देने के संबंध में आया था, जिसकी नियत तिथि को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जाएगा.
जयपुर में आज राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी. आज सदन में तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 21-21 प्रश्न शामिल किए गए हैं. इस दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभागों के साथ-साथ कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा नगरीय विकास विभाग से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे.
दौसा के महवा थाना क्षेत्र में रोहतड़िया के पास NH-21 पर आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में पीछे वाले ट्रेलर के खलासी की फंसकर मौत हो गई, जिसके शव को महवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
प्रतापगढ़ के दादाबाड़ी परिसर में आज सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक उप नारकोटिक्स आयुक्त अफीम किसानों की शिकायतों पर सुनवाई करेंगे. किसान लाइसेंस, पात्रता और अन्य लंबित मुद्दों को लेकर सीधे संवाद कर सकेंगे.
राजस्थान सरकार वीआईपी प्रतिष्ठानों जैसे राजभवन, हाईकोर्ट, एयरपोर्ट और बड़े औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित 'राज्य विशेष पुलिस बल' गठित कर रही है. इससे RAC जवानों पर दबाव कम होगा और निवेश को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी.
जयपुर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन करने या अपात्र/मृत मतदाताओं के नाम हटवाने की आज अंतिम तारीख है. नागरिक अपने नाम और विवरण की जांच कर संबंधित निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को आवेदन जमा करा सकते हैं.