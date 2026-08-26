/Rajasthan News Live: निकाय चुनाव को लेकर हलचलें तेज, BJP ने शुरू की आवेदनों की छंटनी

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. निकाय चुनावों को लेकर अब बीजेपी की ओर से सर्वे किया जा रहा है. जल्द बीजेपी टिकटों का ऐलान करने जा रही है. बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद युवा वोटर से कर रही है. शहर की सरकार चुनने की बारी फिर आ गई है लेकिन इस बार जिला निर्वाचन विभाग के सामने सिर्फ चुनाव कराने की चुनौती नहीं है बल्कि जयपुर के मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की भी बड़ी परीक्षा है. PHED की नई O&M पॉलिसी में आम जनता को बेहतर पेयजल सेवा देने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इसका विश्लेषण किया जाएगा. निकाय चुनावों में बीजेपी का टिकट लेने के लिए कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं. कार्यकर्ताओं की दावेदारी के बाद अब बीजेपी आवेदनों में से छंटनी का काम शुरू करने जा रही है. डूंगरपुर नगरपरिषद चुनावों की सुगबुगाहट तेज होते ही शहर में राजनीतिक पारा चढ़ गया है. नगरपरिषद के 40 वार्डों से चुनावी ताल ठोकने वाले दावेदारों ने अपनी-अपनी पार्टियों के समक्ष दावेदारी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

