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Rajasthan News Live: निकाय चुनाव को लेकर हलचलें तेज, BJP ने शुरू की आवेदनों की छंटनी

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज निकाय चुनावों से लेकर पेयजल नीति तक कई बड़ी हलचलें रहेंगी. बीजेपी टिकटों के लिए आवेदनों की छंटनी और सर्वे में जुटी है, डूंगरपुर नगरपरिषद के 40 वार्डों में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. राजस्थान की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 26, 2026, 06:58 AM IST | Updated:Aug 26, 2026, 06:58 AM IST
Rajasthan News Live: निकाय चुनाव को लेकर हलचलें तेज, BJP ने शुरू की आवेदनों की छंटनी
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. निकाय चुनावों को लेकर अब बीजेपी की ओर से सर्वे किया जा रहा है. जल्द बीजेपी टिकटों का ऐलान करने जा रही है. बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद युवा वोटर से कर रही है. शहर की सरकार चुनने की बारी फिर आ गई है लेकिन इस बार जिला निर्वाचन विभाग के सामने सिर्फ चुनाव कराने की चुनौती नहीं है बल्कि जयपुर के मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की भी बड़ी परीक्षा है. PHED की नई O&M पॉलिसी में आम जनता को बेहतर पेयजल सेवा देने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इसका विश्लेषण किया जाएगा. निकाय चुनावों में बीजेपी का टिकट लेने के लिए कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं. कार्यकर्ताओं की दावेदारी के बाद अब बीजेपी आवेदनों में से छंटनी का काम शुरू करने जा रही है. डूंगरपुर नगरपरिषद चुनावों की सुगबुगाहट तेज होते ही शहर में राजनीतिक पारा चढ़ गया है. नगरपरिषद के 40 वार्डों से चुनावी ताल ठोकने वाले दावेदारों ने अपनी-अपनी पार्टियों के समक्ष दावेदारी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

(IST)

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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