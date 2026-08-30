/Rajasthan News Live: जयपुर में 15 केंद्रों पर NEET-PG 2026 परीक्षा, नॉमिनेशन के चलते आज भी खुलेंगे SDM कार्यालय

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. NEET-PG 2026 परीक्षा आज जयपुर में 15 परीक्षा केंद्र सुबह 9 बजे से 12.30 तक होगी. 2 लाख 73 हज़ार 183 अभियार्थी परीक्षा में पंजीकृत हैं. 8.30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा. अभिर्थियों की प्रवेश से पहले हो रही सख्ती से जांच हो रीह है. परीक्षा को लेकर प्रशासन ने केंद्रों के 300 मीटर दायरे में पाबंदियां लगाईहैं. धौलपुर में आंखों में मिर्च डालकर 80 हजार लूटने वाला बदमाश MP से गिरफ्तार हो गया है. सीकर में अवकाश के दिन भी आज एसडीएम कार्यालय खुला रहेगा. नोमिनेशन प्रक्रिया को लेकर कार्यालय खुलेगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
बारां: जिले में नगर निकाय आम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है. दूसरे दिन शनिवार को अभ्यर्थियों में खासा उत्साह नजर आया. जिले की सभी 6 निकायों में एक ही दिन 169 अभ्यर्थियों ने 186 नामांकन पत्र दाखिल किए. पहले दिन 9 अभ्यर्थियों ने 9 नामांकन दाखिल किए थे. इस तरह दो दिनों में कुल 178 अभ्यर्थियों ने 195 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल ने बताया कि शनिवार को बारां नगर परिषद में 32 अभ्यर्थियों ने 33, अंता में 29 अभ्यर्थियों ने 35, मांगरोल में 43 अभ्यर्थियों ने 48, सीसवाली में 9 अभ्यर्थियों ने 10, अटरू में 13 अभ्यर्थियों ने 14 तथा छबड़ा में 43 अभ्यर्थियों ने 46 नामांकन पत्र दाखिल किए.
जयपुर में नाबालिग के दो बार अपहरण के मामले में मुहाना थाना पुलिस ने 5 दिन तक करीब 3000 KM पीछा कर 10 हजार के इनामी आरोपी रोहित राय उर्फ रोहित यादव को छत्तीसगढ़ से पकड़ा. नाबालिग को बिहार से सकुशल बरामद किया गया.
हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में देर शाम जीप ने स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी. हादसे में 6 वर्षीय परी और सुनील की मौत हो गई, वहीं, एक व्यक्ति गंभीर घायल है. पीलीबंगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.
Jaipur News: राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं को सोशल मीडिया पर परेशान करने वालों पर साइबर पुलिस ने शिकंजा कसा है. 698 सिम बंद करवाई गई हैं. गंभीर मामलों में FIR भी दर्ज हो रही है. जानिए R4C कैसे करता है कार्रवाई और 1930 पर शिकायत कैसे करें.
राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल कमजोर है. 30 अगस्त को उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. 1 सितंबर के बाद मौसम बदलने के संकेत हैं, वहीं, 2 से 7 सितंबर के बीच दक्षिण-पूर्वी और मध्य राजस्थान में बारिश बढ़ सकती है.
धौलपुर की दिहौली थाना पुलिस ने मढाभाऊ-मनियां रोड पर सेल्समैन की आंखों में मिर्च डालकर 80 हजार रुपये और मोबाइल लूटने की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है. एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को मध्यप्रदेश के मुरैना से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
साइबर ठगी पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने MRM मॉड्यूल के जरिए कार्रवाई तेज कर दी है. वर्ष 2026 में 25,890 से ज्यादा मामलों में कार्रवाई करते हुए बैंकों में 17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होल्ड कराई गई है. ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है ताकि होल्ड रकम का पता लगाकर रिफंड प्रक्रिया शुरू की जा सके.
निकाय चुनाव की तैयारियों को देखते हुए जयपुर में आज रविवार को छुट्टी के दिन भी सभी चुनावी प्रकोष्ठ, ERO और RO कार्यालय खुले रहेंगे. आज नए नामांकन दाखिल नहीं होंगे. कल 31 अगस्त को नामांकन की अंतिम तारीख होने के कारण प्रशासन मुस्तैद है और आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है.
जयपुर के 15 केंद्रों पर आज सुबह 9 से 12:30 बजे तक NEET-PG 2026 परीक्षा का आयोजन हो रहा है. देशभर से 2.73 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं. कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच 8:30 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया गया. प्रशासन ने दोपहर 1 बजे तक केंद्रों के 300 मीटर दायरे में कोचिंग, फोटोकॉपी की दुकानें और लाउडस्पीकर पूरी तरह बैन कर दिए हैं.