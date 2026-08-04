/Rajasthan News Live: संत रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कलश शोभायात्रा आज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से आयोजित होने वाले 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत भव्य कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी. राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है. सूत्रों के अनुसार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से जुड़े विधेयक को इसी सत्र में पेश किए जाने की तैयारी चल रही है. आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि टिकट वितरण में लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर कृषि विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

