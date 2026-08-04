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Rajasthan News Live: संत रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कलश शोभायात्रा आज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम रहेंगे. बीजेपी की समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश शोभायात्रा निकलेगी. यूसीसी विधेयक की तैयारी, निकाय चुनावों पर कांग्रेस की रणनीति, फसल बीमा में सख्ती और जल विभाग के इंजीनियरों को क्लीन चिट का मामला चर्चा में रहेगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 04, 2026, 07:59 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 08:05 AM IST
Rajasthan News Live: संत रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कलश शोभायात्रा आज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट
Image Credit: AI Image

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से आयोजित होने वाले 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत भव्य कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी. राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है. सूत्रों के अनुसार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से जुड़े विधेयक को इसी सत्र में पेश किए जाने की तैयारी चल रही है. आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि टिकट वितरण में लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर कृषि विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

08:05:13 Aug 04, 2026, 08:05 AM (IST)

 

देवस्थान विभाग ने सावन माह में सरकारी मंदिरों और शिवालयों में अभिषेक एवं पूजा-अर्चना के लिए इस बार बजट में कटौती की है. अधिकांश शिवालयों के लिए 21-21 हजार रुपये का बजट जारी किया गया है. वहीं, सबसे अधिक 51 हजार रुपये का बजट प्रतापेश्वर महादेव मंदिर के लिए स्वीकृत किया गया है. विभाग की ओर से जारी बजट के अनुसार सावन में धार्मिक आयोजनों और पूजा-अर्चना की व्यवस्थाएं इसी राशि से संचालित की जाएंगी.

08:04:50 Aug 04, 2026, 08:04 AM (IST)

पहले गड़बड़ी और घोटाले, फिर क्लीन चिट; 10 इंजीनियर्स को राहत पर उठे सवाल


जल विभाग में पानी की योजनाओं में कथित गड़बड़ियों और घोटालों के मामलों में 10 इंजीनियर्स को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं. जिन योजनाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, उन्हीं मामलों में विभाग की ओर से संबंधित इंजीनियर्स को राहत दे दी गई. अब इस फैसले को लेकर विभागीय कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. मामले को लेकर जवाबदेही और जांच की निष्पक्षता पर भी चर्चा तेज हो गई है.

08:04:36 Aug 04, 2026, 08:04 AM (IST)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ियों पर कृषि विभाग सख्त, बीमा कंपनियों को जारी किए निर्देश


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर कृषि विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. विभाग ने बीमा कंपनियों को किसानों की बोई गई फसल और बीमित फसल में समानता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, बिना लोन वाले किसानों को फसल बीमा योजना में शामिल करने से पहले पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया है. कृषि भूमि का सत्यापन किए बिना बीमा करने पर संबंधित बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. विभाग का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और किसानों के हितों की रक्षा करना है.

08:04:24 Aug 04, 2026, 08:04 AM (IST)

निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी, घोषणा पत्र बनाने की कवायद शुरू


प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने चुनावी वादों और दावों को लेकर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है. साथ ही संभाग स्तर पर भी नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है. बीजेपी अब निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद शुरू करने जा रही है. पार्टी स्थानीय मुद्दों और जन अपेक्षाओं को घोषणा पत्र में शामिल कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है.

08:04:09 Aug 04, 2026, 08:04 AM (IST)

निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार, असली कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर जोर


आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है. कांग्रेस का फोकस संगठन के वफादार कार्यकर्ताओं को मौका देकर चुनावी मैदान में मजबूत दावेदारी पेश करने पर रहेगा. टिकट वितरण को लेकर पार्टी का यही फॉर्मूला इस बार चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

08:03:46 Aug 04, 2026, 08:03 AM (IST)

विधानसभा सत्र की तैयारी तेज, इसी सत्र में यूसीसी विधेयक पेश होने के संकेत


राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है. सूत्रों के अनुसार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से जुड़े विधेयक को इसी सत्र में पेश किए जाने की तैयारी चल रही है. सरकार की ओर से गठित समिति ने इस संबंध में अपना अधिकांश होमवर्क लगभग पूरा कर लिया है. अब अंतिम तैयारियों के साथ सरकार विधानसभा में यूसीसी को लेकर आगे की प्रक्रिया बढ़ाने की तैयारी में है. इस मुद्दे पर सत्र के दौरान राजनीतिक और विधायी स्तर पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है.

08:03:27 Aug 04, 2026, 08:03 AM (IST)

संत रविदास जयंती वर्ष पर निकलेगी भव्य कलश शोभायात्रा

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से आयोजित होने वाले 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत  भव्य कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी. यह शोभायात्रा विधानसभा के निकट स्थित मंडलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर एसएमएस स्टेडियम स्थित खेलेश्वर महादेव मंदिर तक जाएगी. शोभायात्रा में 1,100 महिलाओं की सहभागिता रहेगी. इसके अगले दिन 5 अगस्त को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में पवित्र रज कलश वंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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