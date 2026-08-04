/Rajasthan News Live: संत रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कलश शोभायात्रा आज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से आयोजित होने वाले 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत भव्य कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी. राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है. सूत्रों के अनुसार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से जुड़े विधेयक को इसी सत्र में पेश किए जाने की तैयारी चल रही है. आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि टिकट वितरण में लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर कृषि विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
देवस्थान विभाग ने सावन माह में सरकारी मंदिरों और शिवालयों में अभिषेक एवं पूजा-अर्चना के लिए इस बार बजट में कटौती की है. अधिकांश शिवालयों के लिए 21-21 हजार रुपये का बजट जारी किया गया है. वहीं, सबसे अधिक 51 हजार रुपये का बजट प्रतापेश्वर महादेव मंदिर के लिए स्वीकृत किया गया है. विभाग की ओर से जारी बजट के अनुसार सावन में धार्मिक आयोजनों और पूजा-अर्चना की व्यवस्थाएं इसी राशि से संचालित की जाएंगी.
जल विभाग में पानी की योजनाओं में कथित गड़बड़ियों और घोटालों के मामलों में 10 इंजीनियर्स को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं. जिन योजनाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, उन्हीं मामलों में विभाग की ओर से संबंधित इंजीनियर्स को राहत दे दी गई. अब इस फैसले को लेकर विभागीय कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. मामले को लेकर जवाबदेही और जांच की निष्पक्षता पर भी चर्चा तेज हो गई है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर कृषि विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. विभाग ने बीमा कंपनियों को किसानों की बोई गई फसल और बीमित फसल में समानता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, बिना लोन वाले किसानों को फसल बीमा योजना में शामिल करने से पहले पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया है. कृषि भूमि का सत्यापन किए बिना बीमा करने पर संबंधित बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. विभाग का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और किसानों के हितों की रक्षा करना है.
प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने चुनावी वादों और दावों को लेकर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है. साथ ही संभाग स्तर पर भी नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है. बीजेपी अब निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद शुरू करने जा रही है. पार्टी स्थानीय मुद्दों और जन अपेक्षाओं को घोषणा पत्र में शामिल कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है.
आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है. कांग्रेस का फोकस संगठन के वफादार कार्यकर्ताओं को मौका देकर चुनावी मैदान में मजबूत दावेदारी पेश करने पर रहेगा. टिकट वितरण को लेकर पार्टी का यही फॉर्मूला इस बार चर्चा का केंद्र बना हुआ है.
राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है. सूत्रों के अनुसार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से जुड़े विधेयक को इसी सत्र में पेश किए जाने की तैयारी चल रही है. सरकार की ओर से गठित समिति ने इस संबंध में अपना अधिकांश होमवर्क लगभग पूरा कर लिया है. अब अंतिम तैयारियों के साथ सरकार विधानसभा में यूसीसी को लेकर आगे की प्रक्रिया बढ़ाने की तैयारी में है. इस मुद्दे पर सत्र के दौरान राजनीतिक और विधायी स्तर पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है.
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से आयोजित होने वाले 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत भव्य कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी. यह शोभायात्रा विधानसभा के निकट स्थित मंडलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर एसएमएस स्टेडियम स्थित खेलेश्वर महादेव मंदिर तक जाएगी. शोभायात्रा में 1,100 महिलाओं की सहभागिता रहेगी. इसके अगले दिन 5 अगस्त को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में पवित्र रज कलश वंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है.