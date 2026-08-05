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Rajasthan News Live: त्योहारों से स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे प्रशासन, गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी आज आएंगी राजस्थान,  जगह-जगह पर होगा स्वागत

Rajasthan News Live Today: आज राजस्थान में कई बड़े घटनाक्रम होंगे. गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी का दौरा, 84 शहरों के विकास कार्यों पर चर्चा, आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक, रेलवे की त्योहारी तैयारियां और कई जिलों में बारिश का अलर्ट. सभी बड़ी अपडेट्स एक जगह. तो पढ़ते रहिए लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 05, 2026, 09:02 AM IST | Updated:Aug 05, 2026, 09:02 AM IST
Rajasthan News Live: त्योहारों से स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे प्रशासन, गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी आज आएंगी राजस्थान,  जगह-जगह पर होगा स्वागत
Image Credit: AI Image

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी आज राजस्थान आएंगी. जगह-जगह स्वागत किया जाएगा. RUIDP फेज-5 के तहत प्रदेश के 84 शहरों में करीब 9500 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं. परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए 5 से 11 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों और स्टेकहोल्डर्स से बातचीत की जाएगी. आबकारी आयुक्त नमित मेहता शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे. उत्तर-पश्चिम रेलवे की ओर से त्यौहारों को लेकर विशेष तैयारियां, रेलवे प्रशासन की ओर से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें, साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं. बताएंगे. मौसम विभीग जयपुर ने आज कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

09:02:18 Aug 05, 2026, 09:02 AM (IST)

जयपुर: राजस्थान के भरतपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट. मौसम विभाग ने 5 अगस्त को भी 17 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. मंगलवार को करौली, भरतपुर,अलवर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में 2 इंच से ज्यादा पानी बरसा. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य के पूर्वी हिस्से पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से अगले कुछ दिन उत्तर-पूर्वी जिलों में अच्छी बरसात होने की उम्मीद है. वहीं, कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में 7, 8 अगस्त को कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है. पिछले कुछ दिनों से एक्टिव मानसून के कारण दिन के तापमान में भी 5 डिग्री तक की गिरावट हुई है.
 

09:01:57 Aug 05, 2026, 09:01 AM (IST)

धौलपुर: स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों के प्रति किया जागरूक

धौलपुर: स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों के प्रति किया जागरूक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर लगाए गए सचिव रेखा यादव व न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को पॉक्सो एक्ट 2012 व किशोर न्याय अधिनियम 2015 की दी जानकारी, बताया कि 18 वर्ष से कम बच्चों को यौन उत्पीड़न, हमला, ऑनलाइन शोषण व अश्लील सामग्री से सुरक्षा मिली है. गुड टच-बैड टच, गंदी बातें व अश्लील फोटो मांगना भी अपराध है.
 

09:01:43 Aug 05, 2026, 09:01 AM (IST)

धौलपुर: जिले में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के फॉलोअप शिविर निरंतर जारी

धौलपुर: जिले में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के फॉलोअप शिविर निरंतर जारी. राज्य सरकार के निर्देश पर ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के फॉलोअप शिविर 31 अगस्त तक जिले में लगेंगे. मुख्य अभियान में शेष रहे शिविर आयोजित होंगे और पूर्व शिविरों की जनसमस्याओं का समाधान किया जाएगा. जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि 5 व 6 अगस्त को धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैपऊ व सरमथुरा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे. सभी विभाग भाग लेंगे.
 

09:01:24 Aug 05, 2026, 09:01 AM (IST)

जयपुर: आबकारी आयुक्त नमित मेहता VC से लेंगे समीक्षा बैठक

आज शाम 5 बजे बैठक में की जाएगी समीक्षा. आबकारी राजस्व, मदिरा उठाव, आबकारी बंदोबस्त, निरोधात्मक गतिविधियों, बकाया वसूली की समीक्षा की जाएगी. VC में सभी अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, उपायुक्त आबकारी निरोधक दल, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक और प्रहराधिकारी संबंधित क्षेत्र के वीसी कक्ष के माध्यम से जुड़ेंगे.
 

09:01:07 Aug 05, 2026, 09:01 AM (IST)

राताखेड़ा गांव में भगवान ओर इंसान चोरों के निशाने पर

बगरू (जयपुर) थाना इलाके के राताखेड़ा गांव में भगवान ओर इंसान चोरों के निशाने पर, पहले बालाजी मंदिर में चोरी का प्रयास हुआ विफल, दानपेटी का मुख्य ताला नहीं टूटने से बचे हजारों रूपये, निराश चोर मंदिर में लगा सीसीटीवी डीवीआर उठा ले गए, सीसीटीवी कैमरों को घुमाकर बदली दिशा, फिर बागरियों की ढाणी में एक घर को बनाया निशाना, संदूक तोड़कर करीब 22 हजार रूपए ले उड़े, दोनों जगह पीछे की जाली तोड़कर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस पहुंची मौके पर घटना का लिया जायजा.

09:00:46 Aug 05, 2026, 09:00 AM (IST)

करौली: पूर्व CMHO को चार्जशीट एवं लैब असिस्टेंट पर कार्रवाई

करौली: पूर्व CMHO को चार्जशीट एवं लैब असिस्टेंट पर कार्रवाई, दिव्यांग प्रमाण पत्र के पेंडिंग मामलों में पूर्व CMHO डॉ. जयंती लाल मीना पर कार्रवाई, पूर्व सीएमएचओ के कार्यकाल में कार्यालय में अटके थे 1800 से अधिक UDID आवेदन, लापरवाही बरतने पर रुकी 1 साल की इंक्रीमेंट, लैब असिस्टेंट दीपक कुमार गर्ग पर सहकर्मी महिला को परेशान करने मामले में कार्रवाई, लैब असिस्टेंट की 2 साल की वेतनवृद्धि पर रोक के आदेश, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जारी किए आदेश.
 

09:00:21 Aug 05, 2026, 09:00 AM (IST)

जयपुर

डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा जाएंगे एसएमएस स्टेडियम. थोड़ी देर में प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प अभियान में होंगे शामिल. दोपहर 1 बजे जयपुर से सड़क मार्ग से होंगे रवाना. सूरतगढ़, श्रीगंगानगर गेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम. कल सुबह ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, पदमपुर का करेंगे लोकार्पण.
 

09:00:09 Aug 05, 2026, 09:00 AM (IST)

जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर दौरे पर

सुबह जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचें शेखावत अजीत कॉलोनी में कार्यकर्ताओं और नागरिकों से की मुलाकात कुछ देर बाद जोगराज नगर, बालेसर दुर्गावता में सामाजिक कार्यक्रम में होंगे शामिल कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण रहेंगे मौजूद, सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर करेंगे संवाद, दोपहर से पहले जोधपुर एयरपोर्ट के लिए करेंगे प्रस्थान दोपहर 12:20 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे
 

08:59:57 Aug 05, 2026, 08:59 AM (IST)

जयपुर: परिवहन निरीक्षकों की 2 वीक ऑफ देने की मांग

 प्रदेशभर में निरीक्षकों के तैयार किया जा रहे चेकिंग रोस्टर. लेकिन रोस्टर में परिवहन निरीक्षकों को दिया जा रहा है केवल एक अवकाश. इसे लेकर राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने उठाई मांग. संघ अध्यक्ष रोबिन सिंह ने कहा, जब विभाग के अन्य कार्मिकों को मिल रहे 2 अवकाश, तो परिवहन निरीक्षकों को आखिर क्यों नहीं दिए जा रहे 2 अवकाश? मुख्यालय के आदेश के बावजूद 2 अवकाश नहीं दिए जा रहे.

08:59:45 Aug 05, 2026, 08:59 AM (IST)

राशन दुकानों का होगा सोशल ऑडिट

लाभार्थियों के घर-घर जाकर होगी पड़ताल. हर महीने पूरा राशन मिला या नहीं, टीम करेगी सत्यापन. घटतौली, अवैध वसूली और शिकायतों की ली जाएगी जानकारी. दुकान समय पर खुलती है या नहीं, इसका भी होगा सर्वे. स्टॉक रजिस्टर, ई-POS डेटा और वास्तविक वितरण का होगा मिलान. गड़बड़ी मिलने पर राशन डीलरों पर होगी सख्त कार्रवाई.

08:59:32 Aug 05, 2026, 08:59 AM (IST)

प्रदेश के 84 शहरों में 9500 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित.

जनप्रतिनिधियों और स्टेकहोल्डर्स से संवाद कार्यक्रम. सुबह 10 बजे जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में होगा संवाद. ADB और विश्व बैंक के सहयोग से लागू होगी बड़ी शहरी परियोजना. 67 शहरों में सीवरेज और ट्रीटेड वॉटर रीयूज परियोजनाएं. 32 शहरों में आधुनिक ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली विकसित होगी. 7 प्रमुख शहरों में ट्रैफिक और अर्बन मोबिलिटी सुधार कार्य. 56 शहरों में बाढ़ प्रबंधन और ड्रेनेज नेटवर्क होगा मजबूत. 56 शहरों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हेरिटेज और पर्यटन विकास कार्य. जयपुर को सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 2233.11 करोड़ का निवेश. जयपुर में सीवरेज, ड्रेनेज, ट्रैफिक, हेरिटेज और वेस्ट मैनेजमेंट पर होगा फोकस. स्थानीय जरूरतों के अनुसार लिया जाएगा फीडबैक. परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए लिए जाएंगे सुझाव और फीडबैक.
 

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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