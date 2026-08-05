/Rajasthan News Live: त्योहारों से स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे प्रशासन, गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी आज आएंगी राजस्थान,  जगह-जगह पर होगा स्वागत

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी आज राजस्थान आएंगी. जगह-जगह स्वागत किया जाएगा. RUIDP फेज-5 के तहत प्रदेश के 84 शहरों में करीब 9500 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं. परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए 5 से 11 अगस्त तक जनप्रतिनिधियों और स्टेकहोल्डर्स से बातचीत की जाएगी. आबकारी आयुक्त नमित मेहता शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे. उत्तर-पश्चिम रेलवे की ओर से त्यौहारों को लेकर विशेष तैयारियां, रेलवे प्रशासन की ओर से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें, साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं. बताएंगे. मौसम विभीग जयपुर ने आज कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.