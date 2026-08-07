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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी. कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्री परिषद् की बैठक भी आयोजित की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित अरावली अध्ययन समिति 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान के दौरे पर रहेगी. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि के लिए शिक्षा विभाग ने नए नए प्रयोग कर रहा है, अब शिक्षक विभाग नामांकन वृद्धि के लिए नया फार्मूला निकाला है, एक शिक्षक एक बच्चा अब इस फार्मूले पर सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाया जाएगा. सुविधाओं की निगरानी के लिए देशभर में GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा. SC के आदेश के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों को पत्र लिखा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
थोड़ी देर में शुरू होगी भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक. मंत्रियों के सीएमओ पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू.
Sikar News: सीकर जिले के रींगस में यूनियन बैंक के बाहर खड़ी कार से करीब 4 लाख रुपए से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है. कार मालिक बैंक के अंदर गया था, तभी एक अज्ञात युवक कार से बैग लेकर ई-रिक्शा में फरार हो गया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है.
Jodhpur Congress: जोधपुर में निकाय और पंचायतीराज चुनावों को लेकर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद शहर और देहात कांग्रेस संगठन बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटा है. पार्टी 50 प्रतिशत युवाओं और 50 प्रतिशत अनुभवी नेताओं को टिकट देने की रणनीति पर काम कर रही है.
Rajasthan News: राजस्थान के बारां जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भेजे जा रहे सरकारी गेहूं में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं. ट्रक चालकों और ट्रक यूनियन ने दावा किया कि 50 किलो के कई कट्टों में 5 से 10 किलो तक गेहूं कम मिला. विरोध के बाद जिला रसद अधिकारी ने जांच के आदेश देते हुए सभी कट्टों का वजन कराने की बात कही है.
Ranthambore Tiger Reserve: सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर में बिना अनुमति निजी ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है. वन विभाग ने सोशल मीडिया से वीडियो हटवाते हुए संबंधित व्यक्ति पर 1100 रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई और नियमों के पालन को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
Sikar Weather Update: सीकर जिले में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जिले में तेज बारिश, गरज-चमक और कुछ इलाकों में झमाझम बरसात की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
Didwana Kuchaman: आज डीडवाना-कुचामन जिला अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रहा है. तीन साल बीतने के बाद भी जिले का आधारभूत ढांचा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है. कई सरकारी विभाग आज भी किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं, जबकि सरकारी भवनों के लिए जमीन चिन्हित होने के बावजूद वित्तीय स्वीकृति का इंतजार है.
Kotputli Weather Update: कोटपूतली में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. पिछले 15 घंटे में 15 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अगस्त महीने में अब तक 73 मिमी वर्षा हो चुकी है. बारिश से खरीफ फसलों को फायदा मिला है, लेकिन शहर के कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
Pravasi Rajasthani Sangam: बेंगलुरू में 9 अगस्त को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी संगम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में होने वाले इस कार्यक्रम में देश-विदेश से आए प्रवासी राजस्थानी, उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे. आयोजन के दौरान हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा और समझौते होने की संभावना है.
Jodhpur Crime News: जोधपुर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में ट्यूशन जा रहे एक बच्चे के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में एक महिला बच्चे को सड़क पर गिराकर मारती हुई दिखाई दे रही है. घटना के बाद बच्चे के माता-पिता भगत की कोठी थाने पहुंचे, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है.
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद निकाय और पंचायत चुनावों में आरक्षण का नया गणित चर्चा का विषय बन गया है. सरकार की ओर से रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सरपंच, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, पार्षद और निकाय अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण का नया स्वरूप तय होगा. खबर में वर्ष 2015 और 2020 के चुनावों में इन पदों पर लागू आरक्षण की तुलना के साथ यह बताया जाएगा कि नई रिपोर्ट के आधार पर इस बार कितनी सीटें आरक्षित हो सकती हैं. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि नए आरक्षण का चुनावी समीकरण और स्थानीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है.
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि के लिए शिक्षा विभाग ने नए नए प्रयोग कर रहा है, अब शिक्षक विभाग नामांकन वृद्धि के लिए नया फार्मूला निकाला है,एक शिक्षक एक बच्चा अब इस फार्मूले पर बढ़ाया जाएगा सरकारी स्कूलों में नामांकन अब प्रत्येक शिक्षक को दी जाएगी एक-एक बच्चे के एडमिशन की जिम्मेदारी पहले एक शिक्षक को पांच बच्चों के जिम्मेदारी दी जा रही थी लेकिन अब उसे कम करके एक बच्चा अनिवार्य किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित अरावली अध्ययन समिति 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान के दौरे पर रहेगी. महानिदेशक आईसीएफआरई की अध्यक्षता वाली समिति पारिस्थितिकी, भूविज्ञान, जैव विविधता और खनन गतिविधियों का फील्ड अध्ययन करेगी. दौरे के दौरान कोटपुतली, नीमकाथाना, सरिस्का, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा. समिति पर्यावरणविदों, किसानों, खनन श्रमिकों, खानधारकों और विशेषज्ञों से भी संवाद कर सुझाव लेगी. दौरे को लेकर राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों और जिलों को समन्वय एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
जयपुर में भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत आयोजित व्यापार एवं उद्योग मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है. बैठक में BRICS सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी व्यापार, निवेश, स्थानीय मुद्राओं में कारोबार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कॉमर्स और MSME सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा. सितंबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित BRICS शिखर सम्मेलन से पहले जयपुर की यह बैठक वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी. कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्री परिषद् की बैठक भी आयोजित की जाएगी. कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है.
बारां- राशन के गेहूं में खेल में 50 किलो के कट्टों से कम निकले गेंहू निकालने का आरोप, आरएसडब्ल्यूसी गोदाम में खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूं के लदान के दौरान सामने आई गड़बड़ी, राशन के गेहूं के 50 किलो के कट्टों में 5 से दस किलों गेहूं निकालने का लगाया आरोप, ट्रक चालकों ने विरोध कर किया हंगामा कई बरसों से तौल में चल रही थी गड़बड़ी, डीएसओ ओर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अधिकारी पहुंचे मौके पर जांच के दिये आदेश
जयपुर. बीती राज जयपुर एयरपोर्ट पर तेज बारिश का असर. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की फ्लाइट की नहीं हो सकी लैंडिंग. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आ रहे थे जयपुर. बीती रात पुणे से विशेष विमान से आ रहे थे जयपुर. लेकिन जयपुर में तेज बारिश के चलते नहीं हो सकी फ्लाइट की लैंडिंग. इस कारण उनकी फ्लाइट हुई दिल्ली के लिए डायवर्ट. बाद में संभवतया उन्होंने जयपुर आगमन का कार्यक्रम किया स्थगित.
जयपुर. NEET-PG 2026 को लेकर केंद्र सरकार का सभी राज्यों को पत्र. 30 अगस्त को होगी NEET-PG परीक्षा. देशभर में 2.73 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा. 340 शहरों के 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होगा एग्जाम. परीक्षा सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में होगी. राज्यों को दो नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश. एक प्रशासनिक और एक पुलिस विभाग से नोडल अधिकारी. हर परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती के निर्देश. साइबर पुलिस स्टेशन को भी परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाएगा. परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ अभ्यर्थियों और अधिकृत स्टाफ को ही प्रवेश मिलेगा. 24×7 बिजली, सुरक्षित इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के निर्देश. जिला कलेक्टर और एसपी को परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए विशेष जिम्मेदारी.
जयपुर: अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तय करने को लेकर कमेटी का दौरा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी आज से राजस्थान में निरीक्षण करेगी. सुबह 9 बजे वन विज्ञान भवन, नई दिल्ली से होगी रवाना. सुबह 11:30 बजे अलवर में जनसुनवाई, विभिन्न पक्षों से सुझाव और संवाद होगा. दोपहर बाद टहला, राजगढ़ और सरिस्का क्षेत्र का निरीक्षण. समिति पर्यावरण, खनन और संरक्षण संबंधी हालात का आंकलन करेगी.
जयपुर. सुप्रीम कोर्ट आदेश की अनुपालना पर परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक. 112 हेल्पलाइन से सभी आपातकालीन सेवाओं का एकीकरण होगा. राज्यभर की एंबुलेंस में GPS और VLTD अनिवार्य लगाने के निर्देश. गुड समैरिटन शिकायत निवारण प्रणाली जल्द डिजिटल रूप से होगी संचालित. सभी ट्रॉमा सेंटरों में मानक EMT प्रशिक्षण और प्रमाणन होगा. पीड़ित राहत योजना भुगतान के त्वरित निस्तारण के निर्देश जारी. 112, राहवीर योजना का व्यापक प्रचार अभियान चलाने पर जोर. सुप्रीम कोर्ट को 26 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तैयारी.
जयपुर: आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जयपुर घनश्याम शर्मा और EPF उपायुक्त, जयपुर ज्ञान प्रकाश मीणा के निर्देशन में कार्रवाई. EO लखन व्यास के सुपरविजन में PO नरेन्द्र सिंह सांजू ने पकड़ी शराब. RPF टीम के साथ गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पकड़ी शराब. कुल 47 बोतल, 3 हॉफ और 1 विदेशी इम्पोर्टेड शराब की बोतल पकड़ी. अभियुक्त आदित्य गुप्ता निवासी, गांधीनगर गुजरात को किया गिरफ्तार.
जयपुर. इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-7413 का मामला. चंडीगढ़ से रात 10:50 बजे फ्लाइट आती है जयपुर. बीती रात जयपुर एयरपोर्ट पर हो रही थी तेज बारिश. इस कारण नहीं हो सकी जयपुर में फ्लाइट की लैंडिंग. हालांकि करीब आधे घंटे फ्लाइट के पायलट ने किया होल्ड. लैंडिंग नहीं होने पर फ्लाइट हुई दिल्ली के लिए डायवर्ट. बाद में रात 2:50 बजे फ्लाइट दिल्ली से पहुंची जयपुर. यात्रियों का सवा घंटे का सफ़र 5 घंटे में हुआ पूरा.
जोधपुर
जोधपुर को जल्द मिलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस
घोषणा के करीब दो साल बाद कम किराये में यात्रियों को मिलेगा हाईस्पीड सफर
22 कोच की होगी ट्रेन, 11 कोच जोधपुर पहुंचे, 33 और आएंगे
इंजन और कोच उपलब्ध होते ही शुरू होगा ट्रायल
रूट और टाइम टेबल जल्द होंगे तय
ट्रेन में आगे-पीछे दो WAP-7 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए जाएंगे
11 जनरल, 8 स्लीपर, 1 पेंट्री और 2 दिव्यांगजन कोच होंगे शामिल
आधुनिक सस्पेंशन, बायो-वैक्यूम टॉयलेट, सीसीटीवी और बेहतर यात्री सुविधाओं से होगी लैस