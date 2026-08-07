Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी. कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्री परिषद् की बैठक भी आयोजित की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित अरावली अध्ययन समिति 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान के दौरे पर रहेगी. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि के लिए शिक्षा विभाग ने नए नए प्रयोग कर रहा है, अब शिक्षक विभाग नामांकन वृद्धि के लिए नया फार्मूला निकाला है, एक शिक्षक एक बच्चा अब इस फार्मूले पर सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाया जाएगा. सुविधाओं की निगरानी के लिए देशभर में GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा. SC के आदेश के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों को पत्र लिखा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

