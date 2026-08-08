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Rajasthan News Live: जयपुर में खेलों का महाकुंभ! CM भजनलाल करेंगे कॉमनवेल्थ विजेताओं का भव्य सम्मान

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़े घटनाक्रम होंगे. शाम 4 बजे सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. जयपुर में BRICS बैठक का दूसरा दिन है, वहीं कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 08, 2026, 12:53 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 06:14 PM IST
Rajasthan News Live: जयपुर में खेलों का महाकुंभ! CM भजनलाल करेंगे कॉमनवेल्थ विजेताओं का भव्य सम्मान
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्री परिषद् की बैठक भी आयोजित की जाएगी. कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है. जयपुर में भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत आयोजित व्यापार एवं उद्योग मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में BRICS सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी व्यापार, निवेश, स्थानीय मुद्राओं में कारोबार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कॉमर्स और MSME सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

18:14:53 Aug 08, 2026, 06:14 PM (IST)

EWS को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और EWS आयोग के गठन की मांग को लेकर 9 अगस्त को जयपुर में सवर्ण पंचायत आयोजित होगी. इसमें झुंझुनूं से विप्र फाउंडेशन के नेतृत्व में सैकड़ों समाजबंधु शामिल होंगे.

यहां पढ़ें पूरी खबर- EWS अधिकारों को लेकर जयपुर में सवर्ण पंचायत, झुंझुनूं से सैकड़ों लोग करेंगे शिरकत

18:14:20 Aug 08, 2026, 06:14 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. आज 8 अगस्त को राज्य के अलवर, भरतपुर, दौसा, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, झुंझुनू, चूरू व डीडवाना कुचामन जिले में कहीं-कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई.

यहां पढ़ें पूरी खबर- राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

18:13:55 Aug 08, 2026, 06:13 PM (IST)

Rajasthan Live News

 CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कैबिनेट ने बीकानेर और जैसलमेर में 922 मेगावाट की तीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है. इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

यहां पढ़ें पूरी खबर- बीकानेर-जैसलमेर में लगेंगी 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं, भूमि आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी

18:13:17 Aug 08, 2026, 06:13 PM (IST)

Rajasthan Live News

कोटा के सातलखेड़ी में राशन लेने पहुंची महिला ने राशन डीलर पर धक्का देकर सीढ़ियों से गिराने और 8 महीने से राशन नहीं देने का आरोप लगाया है. वहीं रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी ने धक्का-मुक्की से इनकार किया है. वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बाद मामला जांच के घेरे में है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- 8 महीने से राशन नहीं मिलने पर बढ़ा विवाद! महिला-डीलर में धक्का-मुक्की, VIDEO वायरल

17:39:07 Aug 08, 2026, 05:39 PM (IST)

Jaipur news

जयपुर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे. स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति का भी विशेष सम्मान होगा. कार्यक्रम का उद्देश्य खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों को सराहना देना तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है. साथ ही राजस्थान की खेल प्रतिभाओं और राज्य में बढ़ते खेल उत्साह को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा.

16:24:57 Aug 08, 2026, 04:24 PM (IST)

Jaipur news

जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राखी राठौड़ का जन्मदिन इस बार कुछ अलग अंदाज में मनाया गया. महिला मोर्चा की टीम मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पहुंची, जहां जन्मदिन के मौके पर खास सेलिब्रेशन हुआ. DJ की धुन पर महिला कार्यकर्ताओं ने डांस किया और उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया. इस दौरान डॉ. राखी राठौड़ ने महिला सशक्तिकरण के साथ राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने और जयपुर मेट्रो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की बात कही. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेट्रो फेज-2 के उद्घाटन के बाद जयपुर के परिवहन नेटवर्क को नई मजबूती मिली है. उन्होंने कहा कि मेट्रो केवल सफर का साधन नहीं, बल्कि जयपुर के विकास और आधुनिक कनेक्टिविटी का हिस्सा है. ऐसे में लोगों को मेट्रो का अधिक उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए. महिला मोर्चा ने जन्मदिन के इस आयोजन के जरिए महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और जयपुर मेट्रो को बढ़ावा देने का संदेश दिया. 

15:59:55 Aug 08, 2026, 03:59 PM (IST)

Jaipur news

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों को बेहतर और तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. अस्पताल प्रशासन ने 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के आईटी उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसके तहत अस्पताल के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा. DDC, पंजीयन डेस्क और मरीज काउंटरों पर 100 टू-वे माइक्रोफोन लगाए जाएंगे, जिससे मरीजों और कर्मचारियों के बीच संवाद बेहतर हो सकेगा. साथ ही 'अपना घर' और प्राइवेट इंश्योरेंस को नए लाभार्थी वर्ग में शामिल करने की मंजूरी दी गई है. 

12:08:48 Aug 08, 2026, 12:08 PM (IST)

बीकानेर से खबर

विधायक अंशुमान सिंह भाटी का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में
वीडियो में बोले भाटी- “थोथे भाषण नहीं होते”

बोले- “मैं थोथे भाषण नहीं कर सकता, मुझे अपने दादा और पिता की साख का ध्यान रखना पड़ता है”
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की चर्चाएं तेज

अंशुमान सिंह भाटी के ग्राउंडेड अंदाज और आम लोगों से कनेक्टिविटी की हो रही चर्चा
मारवाड़ी में सहज संवाद और धरातल से जुड़ाव को लेकर सोशल मीडिया पर मिल रही प्रतिक्रियाएं

भाटी का यह अंदाज अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना.

12:06:58 Aug 08, 2026, 12:06 PM (IST)

STEM शिक्षा को आसान बनाने का अभिनव प्रयोग

जयपुर   STEM शिक्षा को आसान बनाने का अभिनव प्रयोग. प्री-वायर्ड रोबोटिक्स किट से आसान होगी विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल पढ़ाई. बिना वायरिंग और सोल्डरिंग के सीधे कोडिंग-प्रोग्रामिंग का अभ्यास. प्लग-एंड-प्ले तकनीक पर आधारित है नई रोबोटिक्स ट्रेनिंग किट. सेंसर, मोटर, एलईडी, बजर और डिस्प्ले एक ही किट में एकीकृत. विद्यार्थी बना सकेंगे स्मार्ट गेट, पर्यावरण निगरानी जैसे मॉडल. वायरिंग की जटिलता और गलत कनेक्शन की समस्या होगी कम. स्कूलों से इंजीनियरिंग कॉलेजों तक रोबोटिक्स शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा.
 

12:05:49 Aug 08, 2026, 12:05 PM (IST)

कमजोर मानसून पर गहलोत ने जताई चिंता

Jaipur : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का X पोस्ट कमजोर मानसून पर गहलोत ने जताई चिंता. सरकार से वैकल्पिक जल प्रबंधन की तैयारी की मांग गहलोत ने X पोस्ट में कहा, प्रदेश के 693 में से 246 बांध पूरी तरह सूखे पड़े जबकि केवल 15 बांध ही भर पाए जयपुर-अजमेर सहित 4 जिलों की करीब 1.16 करोड़ आबादी की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध में इस बार एक इंच भी पानी नहीं आया लिखा 31 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से 11% कम बारिश हुई, 23 जिलों में सूखे जैसे हालात गहलोत ने सरकार से अभी से वैकल्पिक जल प्रबंधन, चारे, रोजगार और आपातकालीन इंतजाम शुरू करने की मांग की.
 

12:04:22 Aug 08, 2026, 12:04 PM (IST)

नया आंकलन कैलेंडर जारी

जयपुर : सरकारी स्कूलों में नया आंकलन कैलेंडर जारी. कक्षा 3 से 5 तक विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट होंगे. 10 से 12 अगस्त तक होगी बेसलाइन परीक्षा. अगस्त के अंतिम सप्ताह में पहला योगात्मक आकलन. 15 से 29 अक्टूबर के बीच पहला एआई दक्षता आकलन. हिंदी, अंग्रेजी और गणित की होगी एआई से जांच. मार्च 2027 में दूसरा एआई दक्षता आकलन होगा. कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर मिलेगी अतिरिक्त शैक्षणिक मदद.
 

11:49:52 Aug 08, 2026, 11:49 AM (IST)

Bharatpur Weather Update

भरतपुर में आज मौसम बदल सकता है. मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना है. मौसम को देखते हुए 8 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी रहेगी.
 

10:36:10 Aug 08, 2026, 10:36 AM (IST)

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों में फर्जीवाड़ा, परिवहन विभाग करेगा FIR की कार्रवाई

फिटनेस सेंटरों के बाद परिवहन विभाग में अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस में सामने आने लगे फर्जीवाड़े, चित्तौड़गढ़ के मीरा टेस्टिंग स्टेशन संचालक ने लगाए फर्जी दस्तावेज, अब परिवहन विभाग ATS संचालक के विरुद्ध दर्ज करवाएगा FIR, कई अन्य स्टेशंस के दस्तावेजों में भी गड़बड़ियों की आशंका.

10:35:50 Aug 08, 2026, 10:35 AM (IST)

एक शिक्षक-एक बच्चा फॉर्मूला, सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की नई मुहिम

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि के लिए शिक्षा विभाग ने नए नए प्रयोग कर रहा है, अब शिक्षक विभाग नामांकन वृद्धि के लिए नया फार्मूला निकाला है,एक शिक्षक एक बच्चा  अब इस फार्मूले पर बढ़ाया जाएगा सरकारी स्कूलों में नामांकन अब प्रत्येक शिक्षक को दी जाएगी एक-एक बच्चे के एडमिशन की जिम्मेदारी पहले एक शिक्षक को पांच बच्चों के जिम्मेदारी दी जा रही थी लेकिन अब उसे कम करके एक बच्चा अनिवार्य किया गया है.
 

10:35:37 Aug 08, 2026, 10:35 AM (IST)

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की समिति का राजस्थान दौरा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित अरावली अध्ययन समिति 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान के दौरे पर रहेगी. महानिदेशक आईसीएफआरई की अध्यक्षता वाली समिति पारिस्थितिकी, भूविज्ञान, जैव विविधता और खनन गतिविधियों का फील्ड अध्ययन करेगी. दौरे के दौरान कोटपुतली, नीमकाथाना, सरिस्का, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा. समिति पर्यावरणविदों, किसानों, खनन श्रमिकों, खानधारकों और विशेषज्ञों से भी संवाद कर सुझाव लेगी. दौरे को लेकर राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों और जिलों को समन्वय एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
 

10:35:27 Aug 08, 2026, 10:35 AM (IST)

BRICS बैठक का दूसरा दिन, व्यापार और आर्थिक सहयोग पर होगा मंथन

जयपुर में भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत आयोजित व्यापार एवं उद्योग मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है. बैठक में BRICS सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी व्यापार, निवेश, स्थानीय मुद्राओं में कारोबार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कॉमर्स और MSME सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा. सितंबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित BRICS शिखर सम्मेलन से पहले जयपुर की यह बैठक वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

10:35:17 Aug 08, 2026, 10:35 AM (IST)

मानसून सत्र से पहले कैबिनेट की अहम बैठक


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में  शाम 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी. कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्री परिषद् की बैठक भी आयोजित की जाएगी. कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है.

09:38:20 Aug 08, 2026, 09:38 AM (IST)

राजस्थान भवन, बेंगलुरु की वर्षों पुरानी मांग को मिली नई उम्मीद!

राजस्थान भवन, बेंगलुरु की वर्षों पुरानी मांग को मिली नई उम्मीद!

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पत्र लिखकर बेंगलुरु में लगभग 3000 वर्ग मीटर भूमि पर राजस्थान भवन के निर्माण हेतु केंद्रीय स्थान पर भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है. यह पत्र केवल एक मांग नहीं, बल्कि कर्नाटक में बसे लाखों प्रवासी राजस्थानियों की वर्षों पुरानी आकांक्षा को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. राजस्थान भवन केवल एक भवन नहीं होगा. यह जन्मभूमि राजस्थान और कर्मभूमि कर्नाटक के बीच संस्कृति, सेवा, सहयोग और संबंधों का मजबूत सेतु बनेगा.और आज, मुख्यमंत्री के बेंगलुरु आगमन से ठीक पहले यह खबर निश्चित रूप से प्रवासी राजस्थानियों के लिए बड़ी खुशी और उम्मीद लेकर आई है.
 

09:17:36 Aug 08, 2026, 09:17 AM (IST)

जोबनेर (जयपुर) जोबनेर में महला रोड पर केरिया नाडा के पास हुआ हादसा.

जोबनेर (जयपुर)
जोबनेर में महला रोड पर केरिया नाडा के पास हुआ हादसा.
स्कॉर्पियो और स्कूल बस में हुई भीषण टक्कर,

टक्कर के बाद स्कूल बस सड़क पर पलटी.
बस में सवार एक दर्जन बच्चे हुए गंभीर घायल,

घायल बच्चों को जोबनेर अस्पताल में पहुंचाया गया.
सूचना पर जोबनेर थाना पुलिस भी पहुंची मौके पर,

हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम.
गंभीर घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर किया रेफर.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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