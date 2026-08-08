जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राखी राठौड़ का जन्मदिन इस बार कुछ अलग अंदाज में मनाया गया. महिला मोर्चा की टीम मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पहुंची, जहां जन्मदिन के मौके पर खास सेलिब्रेशन हुआ. DJ की धुन पर महिला कार्यकर्ताओं ने डांस किया और उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया. इस दौरान डॉ. राखी राठौड़ ने महिला सशक्तिकरण के साथ राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने और जयपुर मेट्रो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की बात कही. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेट्रो फेज-2 के उद्घाटन के बाद जयपुर के परिवहन नेटवर्क को नई मजबूती मिली है. उन्होंने कहा कि मेट्रो केवल सफर का साधन नहीं, बल्कि जयपुर के विकास और आधुनिक कनेक्टिविटी का हिस्सा है. ऐसे में लोगों को मेट्रो का अधिक उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए. महिला मोर्चा ने जन्मदिन के इस आयोजन के जरिए महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और जयपुर मेट्रो को बढ़ावा देने का संदेश दिया.