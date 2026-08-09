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Rajasthan News Live: तीन सत्रों में होगा प्रवासी राजस्थानी संगम, E-20 पेट्रोल पर सरकार को घेरेगी 'आप'

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़े आयोजन होंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानी संगम में शामिल होंगे. जयपुर में सुबह 9:30 बजे हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकलेगी. सावन सोमवार से पहले कई जगह कांवड़ यात्राएं भी निकलेंगी. राज्य के कई जिलों में बारिश जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 09, 2026, 02:12 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 02:21 PM IST
Rajasthan News Live: तीन सत्रों में होगा प्रवासी राजस्थानी संगम, E-20 पेट्रोल पर सरकार को घेरेगी 'आप'
Image Credit: AI Image

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रवासी राजस्थानी संगम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे. तीन सत्रों में भव्य आयोजन होगा. 'हर घर तिरंगा' अभियान-2026 के तहत सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में राज्यस्तरीय तिरंगा रैली निकाली जाएगी. रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर न्यू गेट, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक पहुंचेगी. सावन के दूसरे सोमवार से पहले रविवार को जयपुर शहर में विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से कई स्थानों से कांवड़ यात्राएं निकाली जाएंगी. श्रद्धालु शिवालयों तक जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर रवाना होंगे. कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

14:21:13 Aug 09, 2026, 02:21 PM (IST)

14:11:58 Aug 09, 2026, 02:11 PM (IST)

निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर. निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग. चुनावी मोड में राज्य निर्वाचन आयोग,रोज निकल रहे नए आदेश. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने संभाला मोर्चा. सचिव राजेश वर्मा भी चुनावी तैयारियों में जुटे. चुनावी तैयारी तेज, लेकिन आयोग में दो अहम पद खाली. उपसचिव और सहायक सचिव के पद पर नहीं है तैनाती. अफसर कम,चुनावी काम का दबाव ज्यादा. दो पद खाली,फिर भी चुनावी मशीनरी लगातार दौड़ रही. खाली पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग को पत्र. चुनाव से पहले आयोग ने अफसर लगाने को कहा.
 

14:11:36 Aug 09, 2026, 02:11 PM (IST)

झुंझुनूं संत रविदास की 650वीं जयंती पर खेतड़ी में कलश वंदन यात्रा का स्वागत

खेतड़ी, झुंझुनूं संत रविदास की 650वीं जयंती पर खेतड़ी में कलश वंदन यात्रा का स्वागत. विधायक धर्मपाल गुर्जर ने किया कई जगहों पर यात्रा का स्वागत कहा-यात्रा राजनीतिक लाभ-हानि नहीं, सामाजिक समरसता का संदेश. संत रविदास ने कहा-समाज में कोई नीचा-ऊंचा नहीं, सभी ईश्वर की संतान गोठड़ा, शिमला, दूधवा समेत एक दर्जन से अधिक गांवों से गुजरी यात्रा पपुरना, बबाई और बड़ाऊ में विधायक धर्मपाल गुर्जर ने किया कलश पूजन खेतड़ी के गोटा घर बाजार में हुआ कलश वंदन एवं महाआरती कार्यक्रम.

12:48:15 Aug 09, 2026, 12:48 PM (IST)

15 अगस्त के बाद खुलेगा वार्ड आरक्षण का पिटारा

जयपुर. 15 अगस्त के बाद खुलेगा वार्ड आरक्षण का पिटारा! निकायो के वार्डो की आरक्षण लॉटरी की डेट खिसकने के आसार. अब 15 अगस्त बाद वार्डो के आरक्षण की लॉटरी संभव. 15 अगस्त और तिरंगा रैली के चलते कुछ कलेक्टर्स ने लिखा पत्र. और 15 अगस्त के बाद वार्डो के आरक्षण लॉटरी कराने का आग्रह. ऐसे में 15 अगस्त के बाद ही आचार संहिता की संभावना. अब जिला कलेक्टर्स ने 15अगस्त बाद का मांगा नया स्लॉट. लॉटरी के साथ आचार संहिता का कनेक्शन, तारीख आगे बढ़ने के संकेत.
 

12:47:50 Aug 09, 2026, 12:47 PM (IST)

मानसून फीका, बांध पानी के लिए तरसे

जयपुर- मानसून फीका, बांध पानी के लिए तरसे, 225 बांध बिल्कुल खाली,सिर्फ 15 फुल, 453 डैम आंशिक रूप से भरे हुए, पिछले साल के मुकाबले 27% पानी कम, पिछले साल 77% बांधों में पानी की मात्रा थी, अबकी बार सिर्फ 49% प्रतिशत ही पानी बचा, 22 प्रमुख बांधों में से एक ही फुल नहीं,

12:22:41 Aug 09, 2026, 12:22 PM (IST)

अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक निकलेगी तिरंगा यात्रा

जयपुर में भाजपा की ओर से निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा. हर घर तिरंगा अभियान के तहत अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक निकलेगी तिरंगा यात्रा. तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे शामिल. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी रहेगी मौजूदगी. प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल भी तिरंगा यात्रा में रहेंगे मौजूद. अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक निकलेगी तिरंगा यात्रा. भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान के तहत जयपुर में भव्य आयोजन.

12:22:06 Aug 09, 2026, 12:22 PM (IST)

चूनावढ़ क्षेत्र में सुबह से रुक-रुक कर हो रही है बारिश

चूनावढ़ (श्रीगंगानगर) चूनावढ़ क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर शुरू, बरसात के साथ मौसम हुआ सुहावना, आमजन को भीषण गर्मी से मिली राहत, बरसात से किसानों की फसलों को भी होगा फायदा, बारिश के बाद तापमान में आई भारी गिरावट, मानसून की हल्की बारिश का लोग ले रहे आनंद, चूनावढ़ क्षेत्र में सुबह से रुक-रुक कर हो रही है बारिश.

12:21:51 Aug 09, 2026, 12:21 PM (IST)

14 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान में बारिश घटने की संभावना

जयपुर: प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश जारी राजधानी जयपुर में देर रात से बारिश जारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव एसएमएस के गेट 2,3, ओर सर्किल सहित गेट 4 पर पानी मौसम विभाग ने जयपुर समेत 10 जिलों में येलो अलर्ट किया जारी बारां, डीडवाना-कुचामन, नागौर, सीकर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर और करौली में येलो अलर्ट इस दौरान 30-40 घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना कल से 12 अगस्त के बीच फिर बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां. दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव 14 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान में बारिश घटने की संभावना. 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में कमी के संकेत.

12:21:22 Aug 09, 2026, 12:21 PM (IST)

वंदे मातरम गीत के साथ प्रभात फेरी रवाना हुई

झुंझुनूं: हर घर तिरंगा अभियान में झुंझुनूं में प्रभात फेरी निकली. वंदे मातरम गीत के साथ प्रभात फेरी रवाना हुई. विधायक राजेंद्र भांबू, कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने किया रवाना. पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, प्यारेलाल ढूकिया भी रहे मौजूद. नगर परिषद आयुक्त राकेश रंगा के संयोजन में निकाली फेर ली. जगह-जगह हुआ प्रभात फेरी का भव्य स्वागत स्काउट-गाइड, सफाईकर्मी और शहरवासियों ने लिया हिस्सा.

12:20:39 Aug 09, 2026, 12:20 PM (IST)

सांवला गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष

जैसलमेर: सांवला गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष. दो गुटों के बीच प्लॉट के विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी, चाकूबाजी की घटना में तीन युवक गंभीर रूप से हुए घायल, दो पक्षों के तीनों घायलों को लाया गया जवाहिर चिकित्सालय, पदमसिंह पुत्र सूरतसिंह गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में पदम सिंह को जोधपुर किया रैफर, देरावर सिंह व नरपत सिंह को भी चाकू लगने से घायल, पुरानी रंजिश के चलते दोनों गुट आए आमने-सामने, विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में हुई चाकूबाजी.

12:20:19 Aug 09, 2026, 12:20 PM (IST)

इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन

जयपुर: लक्ष्य फौजदार ने रचा इतिहास. काठमांडू, नेपाल में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन. 2nd साउथ  एशियाई  ओपन  इंटरनेशनल कर्राटे  चैंपियनशिप -2026 में जीता स्वर्ण पदक. लक्ष्य फौजदार ने गोल्ड  मैडल  पर किया कब्जा. शानदार जीत के बाद लक्ष्य को मिल रही बधाइयां. मेहनत, लगन, अनुशासन और आत्मविश्वास से लक्ष्य ने हासिल की बड़ी उपलब्धि. स्वर्ण पदक जीतकर परिवार और देश का नाम किया रोशन.

12:19:51 Aug 09, 2026, 12:19 PM (IST)

15 अगस्त के बाद खुलेगा वार्ड आरक्षण का पिटारा

जयपुर. 15 अगस्त के बाद खुलेगा वार्ड आरक्षण का पिटारा! निकायों के वार्डो की आरक्षण लॉटरी की डेट खिसकने के आसार. अब 15 अगस्त बाद वार्डो के आरक्षण की लॉटरी संभव. 15 अगस्त और तिरंगा रैली के चलते कुछ कलेक्टर्स ने लिखा पत्र. और 15 अगस्त के बाद वार्डो के आरक्षण लॉटरी कराने का आग्रह. ऐसे में 15 अगस्त के बाद ही आचार संहिता की संभावना. अब जिला कलेक्टर्स ने 15अगस्त बाद का मांगा नया स्लॉट. लॉटरी के साथ आचार संहिता का कनेक्शन, तारीख आगे बढ़ने के संकेत.
 

12:19:28 Aug 09, 2026, 12:19 PM (IST)

निचले इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी

लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र मे उमस के बाद बारिश कि दौर हुआ शुरू इलाके में हो रही है तेज हवाओं के साथ बारिश. झमाझम हो रही बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न. निचले इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी.

11:46:55 Aug 09, 2026, 11:46 AM (IST)

घटते नामांकन पर शिक्षा विभाग का नया दांव, 'शिक्षा सेतु' अभियान से बढ़ाएगा प्रवेश

सरकारी स्कूलों में लगातार घट रहे नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रहा है. तीन चरणों में प्रवेश उत्सव चलाने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर अब 'शिक्षा सेतु' अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में प्रवेश बढ़ाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को भी सौंपी जाएगी. खबर में शिक्षा सेतु अभियान की रूपरेखा, जिला प्रशासन की भूमिका, नामांकन बढ़ाने की नई रणनीति और शिक्षा विभाग की आगे की कार्ययोजना पर फोकस रहेगा.

11:01:31 Aug 09, 2026, 11:01 AM (IST)

E-20 पेट्रोल पर सरकार को घेरेगी की तैयारी

आम आदमी पार्टी  E-20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी. जयपुर के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस, सह प्रभारी धर्मेंद्र भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक सहित सभी 13 प्रदेश सह-प्रभारी मौजूद रहेंगे. बैठक में E-20 पेट्रोल से जुड़े मुद्दों और पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी. इसके बाद पार्टी पदाधिकारी मीडिया से भी रूबरू होकर अपने रुख और आंदोलन की रूपरेखा साझा करेंगे.

11:01:19 Aug 09, 2026, 11:01 AM (IST)

वार्ड से लेकर मेयर तक साफ होगी चुनावी तस्वीर

निकाय चुनाव से पहले 13 और 14 अगस्त को आरक्षण की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी. 13 अगस्त को सभी जिलों में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी, जिसमें सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड तय होंगे. 

11:01:06 Aug 09, 2026, 11:01 AM (IST)

सावन के दूसरे सोमवार से पहले कांवड़ यात्राओं की धूम

सावन के दूसरे सोमवार से पहले कांवड़ यात्राओं की धूम, शहरभर में गूंजेंगे भोले के जयकारे- सावन के दूसरे सोमवार से पहले रविवार को जयपुर शहर में विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से कई स्थानों से कांवड़ यात्राएं निकाली जाएंगी. श्रद्धालु शिवालयों तक जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर रवाना होंगे. यात्रा मार्गों पर धार्मिक आयोजन, भजन-कीर्तन और स्वागत की तैयारियां की गई हैं. कांवड़ यात्राओं को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

11:00:39 Aug 09, 2026, 11:00 AM (IST)

हर घर तिरंगा' अभियान, पूरे राजस्थान में देशभक्ति के रंग में रंगेगा प्रदेश

राजस्थान में 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान जनभागीदारी के साथ मनाया जाएगा. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को व्यापक आयोजन के निर्देश दिए हैं. 9 अगस्त को गांव-ढाणी तक तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी, 10 अगस्त को तिरंगा बाइक, साइकिल और ट्रैक्टर रैलियां आयोजित होंगी. 11-12 अगस्त को तिरंगा थीम पर मेले और प्रदर्शनियां लगेंगी, जबकि 13 से 17 अगस्त तक सरकारी भवन, प्रमुख स्मारक और बाजार तिरंगा रोशनी से सजेंगे. 15 अगस्त को ध्वजारोहण के साथ तिरंगा शपथ दिलाई जाएगी और 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे. अभियान की सभी गतिविधियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी.

11:00:00 Aug 09, 2026, 11:00 AM (IST)

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निकलेगी राज्यस्तरीय तिरंगा रैली

'हर घर तिरंगा' अभियान-2026 के तहत सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में राज्यस्तरीय तिरंगा रैली निकाली जा रही है. रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर न्यू गेट, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक पहुंचेगी ,प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रहेंगे मौजूद.

10:59:39 Aug 09, 2026, 10:59 AM (IST)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम


मुख्यमंत्री भजनलाल दोपहर 12:15 बजे जयपुर से रवाना होकर 3:00 से 4:00 बजे तक प्रवासी राजस्थानी संगम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. 4:30-5:00 बजे राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्षों के साथ बैठक, 5:00-6:30 बजे - उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ बैठक, शाम 6:30-7:00 बजे  जीतो नेतृत्व  के साथ बैठक,  मुख्यमंत्री रात 8:25 बजे बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे और रात 10:40 बजे जयपुर पहुंचेंगे.

10:59:25 Aug 09, 2026, 10:59 AM (IST)

प्रवासी राजस्थानी संगम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, तीन सत्रों में होगा भव्य आयोजन

बेंगलुरू  प्रवासी राजस्थानी संगम  दोपहर 01 बजे होगी शुरूआत  पहले सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि  सचिव नितेश टिबरेवाल ने कहा  दूसरे सत्र में होगा नागरिक अभिनंदन  डॉक्टर सतीश पूनियां का होगा स्वागत   तीसरे सत्र में रिकी केज का होगा लाइव कॉन्सर्ट
 

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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