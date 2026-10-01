/Rajasthan News Live: महंगाई का बड़ा झटका! कॉमर्शियल LPG सिलेंडर ₹62.50 महंगा

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. महंगाई के बीच LPG उपभोक्ताओं को दोहरा झटका लगा है. कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 62.50 रुपए बढ़ गए हैं, जिसके बाद अब इसकी कीमत 2837.50 रुपए हो गई है. नई दरें आज से लागू होंगी. वहीं, घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए e-KYC और BAA की लंबित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा. जिन ग्राहकों की e-KYC/BAA प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन्हें घरेलू LPG रिफिल नहीं मिल सकेगा. ऐसे ग्राहक FTL Consent दर्ज कराने के बाद 5 या 10 किलो का FTL सिलेंडर ले सकेंगे. दूसरी ओर, गुजरात में ACB ने निजी Automated Testing Station पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की है. खंभालिया स्थित MJ Enterprises Fitness Center के दो कार्मिकों को वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के बदले 2120 रुपए की अतिरिक्त रिश्वत लेते पकड़ा गया. इस कार्रवाई के बाद राजस्थान के ATS केंद्रों पर भी अतिरिक्त वसूली को लेकर सवाल उठ रहे हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rado Showroom Theft: जयपुर के टोंक रोड स्थित द वॉच फैक्ट्री शोरूम में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. शोरूम से करीब 3 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की राडो घड़ियां चोरी होने की जानकारी सामने आई है. वारदात की सूचना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चोरों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.
Sariska Tiger Reserve: मानसून के तीन महीने के ब्रेक के बाद अलवर का सरिस्का बाघ अभयारण्य 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर खोल दिया गया है. सफारी शुरू होते ही बड़ी संख्या में पर्यटक सरिस्का पहुंचे. वन विभाग और स्थानीय लोगों ने पर्यटकों का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया.
जयपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विश्वेंद्र सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस में मतभेद की बात को खारिज किया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ‘टूलकिट’ के जरिए कांग्रेस में फूट दिखाने की कोशिश कर रही है. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में मजबूत हो रही है और पार्टी के नेता व कार्यकर्ता एकजुट हैं.
Foreign Parachutes: सिरोही के आबूरोड में मानपुर हवाई पट्टी पर संचालित स्काई पैराग्लाइडिंग कंपनी से दो विदेशी पैराशूट बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. दोनों पैराशूट कंपनी के इंस्ट्रक्टर दिनेश जाट के पास मिले. इनमें एक अफ्रीका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से संबंधित बताया जा रहा है.
Jaipur News: राजस्थान में जैविक, परंपरागत और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोतीलाल कुमावत को किसान ब्राण्ड एम्बेसेडर एवं ट्रेनर बनाया गया है. वे राज्यभर में किसानों को प्राकृतिक खेती, गौ-आधारित कृषि और स्थानीय संसाधनों के उपयोग की ट्रेनिंग देंगे.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अचानक सीकर दौरा तय होने से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री 1 अक्टूबर को विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी पहुंचेंगे, जहां वे बाबा श्याम के दरबार में दर्शन-पूजन करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री फतेहपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे.
जयपुर: गुजरात में फिटनेस केंद्रों पर ACB ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है. निजी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस पर गड़बड़ियों को लेकर यह कार्रवाई की गई है. गुजरात ACB ने MJ एंटरप्राइजेज फिटनेस सेंटर, खंभालिया में कार्रवाई करते हुए निजी ATS के 2 कार्मिकों को 2120 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा. आरोप है कि वाहनों की जांच के बदले अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे थे. वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी अतिरिक्त पैसे मांगे गए थे. राजस्थान में भी ज्यादातर ATS केंद्रों पर अतिरिक्त पैसे लिए जाने की बात सामने आ रही है. ऐसे में सवाल है कि क्या राजस्थान ACB भी ATS केंद्रों पर कार्रवाई शुरू करेगी.
जयपुर: महंगाई का झटका देते हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 62.50 रुपए बढ़ गए हैं. नई दरें आज से लागू होंगी. अब कॉमर्शियल LPG सिलेंडर 2837.50 रुपए में मिलेगा. हालांकि, घरेलू LPG उपभोक्ताओं को राहत मिली है. घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. घरेलू सिलेंडर की कीमत 945.50 रुपए यथावत है.
जयपुर। LPG उपभोक्ताओं के लिए आज से नए नियम लागू हो गए हैं. लंबित e-KYC/BAA वाले ग्राहकों के लिए e-KYC पूरा नहीं होने पर घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल सुविधा नहीं मिलेगी. हालांकि, ऐसे ग्राहकों के लिए LPG लेने का वैकल्पिक रास्ता रहेगा. FTL Consent दर्ज कराने के बाद 5 KG या 10 KG का FTL सिलेंडर लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा. घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल सुविधा पाने के लिए लंबित e-KYC/BAA प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा.
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी आज डूंगरपुर पहुंचेंगे. वे दोपहर 2 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां संगठन की बैठक लेंगे. बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होगी और संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल सहित जिला संगठन पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी और मोर्चों के पदाधिकारी शामिल होंगे.
जयपुर: राजस्थान पुलिस की चार बजट घोषणाएं भूमि आवंटन की प्रक्रिया के चलते अटकी हुई हैं. इनमें चारों घोषणाएं जयपुर और डीग से जुड़ी हैं. डीग में अभय कमांड सेंटर की स्थापना का मामला लंबित है. इसके अलावा डीग में SC/ST वृत कार्यालय और AHT यूनिट के लिए भी जमीन का इंतजार है. जयपुर के कादेड़ा, चाकसू में नई पुलिस चौकी के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जा चुकी है, लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. त्रिवेणी नगर, सांगानेर में पुलिस चौकी के लिए जमीन चिन्हित कर JDA में आवेदन किया गया है. पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से लंबित प्रक्रिया पूरी कराने और अद्यतन कार्रवाई की मांग की है. बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है.
जयपुर: स्पाइसजेट की इंटरनेशनल फ्लाइट SG-5157 आज अत्यधिक लेट है. जयपुर से दुबई जाने वाली यह फ्लाइट आज करीब साढ़े 5 घंटे की देरी से रवाना होगी. जयपुर से यह फ्लाइट सुबह 7:55 बजे दुबई के लिए रवाना होती है, लेकिन आज दोपहर 1:25 बजे तक इसके दुबई के लिए रवाना होने की संभावना है. इससे पहले कल भी यह फ्लाइट निर्धारित समय से करीब 10 घंटे लेट गई थी.
जयपुर: राजस्थान रोडवेज का 63वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा. रोडवेज मुख्यालय पर स्थापना दिवस का कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा. स्थापना दिवस को केवल साधारण रूप से मनाया जाएगा. इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा. वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले डिपो को भी शील्ड प्रदान की जाएंगी.