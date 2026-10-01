/Rajasthan News Live: महंगाई का बड़ा झटका! कॉमर्शियल LPG सिलेंडर ₹62.50 महंगा

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. महंगाई के बीच LPG उपभोक्ताओं को दोहरा झटका लगा है. कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 62.50 रुपए बढ़ गए हैं, जिसके बाद अब इसकी कीमत 2837.50 रुपए हो गई है. नई दरें आज से लागू होंगी. वहीं, घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए e-KYC और BAA की लंबित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा. जिन ग्राहकों की e-KYC/BAA प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन्हें घरेलू LPG रिफिल नहीं मिल सकेगा. ऐसे ग्राहक FTL Consent दर्ज कराने के बाद 5 या 10 किलो का FTL सिलेंडर ले सकेंगे. दूसरी ओर, गुजरात में ACB ने निजी Automated Testing Station पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की है. खंभालिया स्थित MJ Enterprises Fitness Center के दो कार्मिकों को वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के बदले 2120 रुपए की अतिरिक्त रिश्वत लेते पकड़ा गया. इस कार्रवाई के बाद राजस्थान के ATS केंद्रों पर भी अतिरिक्त वसूली को लेकर सवाल उठ रहे हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

