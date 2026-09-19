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Rajasthan News Live: अल्बर्ट हॉल 3 साल के लिए बंद होगा, आज जयपुर से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट संचालित

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई अहम अपडेट हैं. अक्टूबर के अंतिम रविवार से फ्लाइट शेड्यूल बदलेगा और जयपुर से जोधपुर, जैसलमेर, धर्मशाला व वाराणसी के लिए उड़ानें शुरू होंगी. अल्बर्ट हॉल 3 साल के लिए बंद रहेगा. जयपुर-दिल्ली अतिरिक्त फ्लाइट भी चलेगी और कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 19, 2026, 08:21 AM IST | Updated:Sep 19, 2026, 11:12 AM IST
Rajasthan News Live: अल्बर्ट हॉल 3 साल के लिए बंद होगा, आज जयपुर से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट संचालित
Image Credit: राजस्थान समाचार लाइव.

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. अक्टूबर के अंतिम रविवार से फ्लाइट्स का शेड्यूल बदलेगा. जयपुर एयरपोर्ट से जोधपुर, जैसलमेर, धर्मशाला, वाराणसी जैसे नए शहरों के लिए फ्लाइट्स शुरू होंगी. अल्बर्ट हॉल 3 साल के लिए बंद होगा. 3 साल तक पर्यटक अल्बर्ट हॉल विजिट नहीं कर पाएंगे. 25 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार होने जा रहा है. आज जयपुर से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट संचालित होगी. दोपहर के समय यात्रियों को दिल्ली की अतिरिक्त फ्लाइट मिलेगी. फ्लाइट 6E-2037 दिल्ली से सुबह 11:50 बजे जयपुर पहुंचेगी. मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में आज बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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