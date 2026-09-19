/Rajasthan News Live: अल्बर्ट हॉल 3 साल के लिए बंद होगा, आज जयपुर से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट संचालित

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. अक्टूबर के अंतिम रविवार से फ्लाइट्स का शेड्यूल बदलेगा. जयपुर एयरपोर्ट से जोधपुर, जैसलमेर, धर्मशाला, वाराणसी जैसे नए शहरों के लिए फ्लाइट्स शुरू होंगी. अल्बर्ट हॉल 3 साल के लिए बंद होगा. 3 साल तक पर्यटक अल्बर्ट हॉल विजिट नहीं कर पाएंगे. 25 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार होने जा रहा है. आज जयपुर से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट संचालित होगी. दोपहर के समय यात्रियों को दिल्ली की अतिरिक्त फ्लाइट मिलेगी. फ्लाइट 6E-2037 दिल्ली से सुबह 11:50 बजे जयपुर पहुंचेगी. मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में आज बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
नामांकन के आखिरी दिन खुला राज! जयपुर मेयर के लिए BJP से सुनील कोठारी का नाम चर्चा में
कोटपूतली-बहरोड़ जिले में निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. कोटपूतली और बहरोड़ नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. इसके अलावा बर्डोद, नीमराना, माढ़न, बानसूर, पावटा-प्रागपुरा, विराटनगर और नारायणपुर नगरपालिकाओं में भी भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं.
निकाय चुनाव में चौमूं नगर परिषद में भाजपा ने 45 में से 30 वार्डों पर जीत दर्ज की है. प्रदेश की 45 वार्ड वाली 6 नगर परिषदों में यह भाजपा का सबसे अच्छा प्रदर्शन बताया गया है. इसके अलावा झालावाड़ में भाजपा ने 29, निम्बाहेड़ा में 27, राजसमंद में 27, जैसलमेर में 25 और खैरथल में 20 सीटों पर कब्जा किया है.
जयपुर के मेयर चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. राजधानी की राजनीति का केंद्र इस समय पुष्कर बना हुआ है. जयपुर के जीते हुए पार्षदों को देर रात पुष्कर के एक रिसॉर्ट में लाया गया. रिसॉर्ट के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा है और किसी भी व्यक्ति को पार्षदों से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
उदयपुर के झाड़ोल में आवारा कुत्तों के झुंड ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है. नई कॉलोनी, बस स्टैंड और अस्पताल क्षेत्र में आवारा कुत्तों के झुंड घूम रहे हैं. इससे उपजिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है.
उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान की ओर से 47वें दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है. संस्थान के बड़ी स्थित सेवा महातीर्थ परिसर में होने वाले समारोह की शुरुआत गणपति स्थापना के साथ होगी.
टोंक के उनियारा नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर की स्थिति बनी हुई है. निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 11, भाजपा ने 5 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 4 सीटों पर कब्जा किया था.
झुंझुनूं में अग्रवाल समाज की नाराजगी खुलकर सामने आई है. अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष श्यामसुंदर जालान 'नूआंवाला' ने भाजपा नेतृत्व को पत्र भेजकर समाज को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की है.
जयपुर के दुर्गापुरा स्थित SL मार्ग के आंच हॉस्पिटल में डेडबॉडी की अदला-बदली का मामला सामने आने के बाद हंगामा हो गया. बताया जा रहा है कि परिजन शव लेकर करीब 20 किलोमीटर दूर पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें गलत डेडबॉडी होने की जानकारी मिली. घटना के बाद अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.
इटावा क्षेत्र में ERCP राम जल सेतु परियोजना के पहले नोनेरा ऐबरा नवनिर्मित बांध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. बांध में जलभराव बढ़ने के बाद इसके 5 गेट खोल दिए गए हैं. बांध से करीब 40 क्यूसेक पानी कालीसिंध नदी में छोड़ा जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने के कारण पानी की आवक बढ़ रही है, जिसके चलते पानी की निकासी की जा रही है.