/Rajasthan News Live: रीपोल में जयपुर में कांग्रेस जीती 4 सीट, जोधपुर मे एक वार्ड था वो BJP को मिला

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. जयपुर नगर निगम के आखिरी चार वार्डों के नतीजे आज घोषित होंगे. री पोल के बाद वार्ड 9, 18, 25 और 34 की मतगणना होगी. इन चार वार्डों के 5 बूथों पर कल पुनर्मतदान हुआ था. आज परिणाम आने के साथ 150 वार्डों की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. अब तक 146 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं. इनमें भाजपा को 78, कांग्रेस को 53 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिली हैं. बचे हुए चार वार्डों के नतीजे भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों का अंतिम सीट गणित तय करेंगे. वहीं, जोधपुर नगर निगम के वार्ड 50 के पुनर्मतदान की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी. मतगणना कक्ष (कम्यूनिकेशन लैब) में एआरओ टेबल, कंप्यूटर टेबल और मतगणना टेबल की व्यवस्था की गई है. ईवीएम मशीनों को पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में रखा गया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

