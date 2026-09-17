/Rajasthan News Live: रीपोल में जयपुर में कांग्रेस जीती 4 सीट, जोधपुर मे एक वार्ड था वो BJP को मिला

राज्य चुनें
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. जयपुर नगर निगम के आखिरी चार वार्डों के नतीजे आज घोषित होंगे. री पोल के बाद वार्ड 9, 18, 25 और 34 की मतगणना होगी. इन चार वार्डों के 5 बूथों पर कल पुनर्मतदान हुआ था. आज परिणाम आने के साथ 150 वार्डों की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. अब तक 146 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं. इनमें भाजपा को 78, कांग्रेस को 53 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिली हैं. बचे हुए चार वार्डों के नतीजे भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों का अंतिम सीट गणित तय करेंगे. वहीं, जोधपुर नगर निगम के वार्ड 50 के पुनर्मतदान की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी. मतगणना कक्ष (कम्यूनिकेशन लैब) में एआरओ टेबल, कंप्यूटर टेबल और मतगणना टेबल की व्यवस्था की गई है. ईवीएम मशीनों को पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में रखा गया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
जोधपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 50 का मतगणना परिणाम घोषित हो गया है. यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा राम चौधरी ने 1,725 मत प्राप्त कर 83 मतों के अंतर से जीत दर्ज की. वहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी युवराज को कुल 1,642 मत मिले, जिनमें 1,641 ईवीएम और 1 डाक मतपत्र के मत शामिल हैं. निर्दलीय प्रत्याशी रिंकू मेवाड़ा को 540, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी दीपक जांगिड़ को 155 और निर्दलीय प्रत्याशी देशराज सिंह को 113 मत प्राप्त हुए. वहीं, 82 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना.
जयपुर नगर निगम के आखिरी 4 वार्डों की मतगणना री पोल के बाद भवानी निकेतन में शुरू हुई. मतगणना के दौरान वार्ड 9 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की. वार्ड 25 में कांग्रेस की रेखा ने जीत हासिल की. इसके अलावा वार्ड 18 में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की. वहीं वार्ड 34 से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है. इस तरह जयपुर नगर निगम के बचे हुए चारों वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की.
जयपुर नगर निगम के आखिरी 4 वार्डों की मतगणना शुरू हो गई है. री पोल के बाद भवानी निकेतन में मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई. अब तक वार्ड 9 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है. वहीं वार्ड 25 में कांग्रेस की रेखा ने जीत हासिल की है. वार्ड 18 में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है.
जयपुर नगर निगम के आखिरी 4 वार्डों की मतगणना शुरू हो गई है. री पोल के बाद भवानी निकेतन में मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई. अब तक वार्ड 9 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि वार्ड 25 में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है.