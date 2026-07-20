/Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज लेंगे राज-उन्नति बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर आ सकता है फैसला

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज-उन्नति बैठक आयोजित होगी. आज राजस्थान हाईकोर्ट में सभी पक्ष अपनी कार्ययोजना पेश करेंगे. आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही पंचायत-निकाय चुनाव घोषित होंगे. आबकारी आयुक्त नमित मेहता 20 जुलाई को उदयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के जल्द ऐलान की संभावनाओं के बीच कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं. हनुमानगढ़ जिले की पल्लू पुलिस ने एनडीपीएस मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी को चित्तौड़गढ़ जेल से प्रोडक्सन वारंट पर लेकर पल्लू पहुंची. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज-उन्नति बैठक आयोजित होगी. आज राजस्थान हाईकोर्ट में सभी पक्ष अपनी कार्ययोजना पेश करेंगे. आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही पंचायत-निकाय चुनाव घोषित होंगे. आबकारी आयुक्त नमित मेहता 20 जुलाई को उदयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के जल्द ऐलान की संभावनाओं के बीच कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं. हनुमानगढ़ जिले की पल्लू पुलिस ने एनडीपीएस मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी को चित्तौड़गढ़ जेल से प्रोडक्सन वारंट पर लेकर पल्लू पहुंची. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
उधार में सिगरेट नहीं देने पर बहादुर मीणा पर चाकू से हमले के मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन.
नैनवां रोड जनता कॉलोनी में पुलिस और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व प्रशासन का संयुक्त दस्ता मौके पर पहुंचा.
वन भूमि पर बने आरोपी विशाल मेघवाल के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
नोटिस के बावजूद जवाब नहीं मिलने पर आज ध्वस्तीकरण की जा रही हैं कार्रवाई
दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में, मौके पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात.
प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के जल्द ऐलान की संभावनाओं के बीच कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं. चुनावी बिगुल बजने की उम्मीद के साथ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है. संगठन स्तर पर चुनावी तैयारियों और रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद भी तेज हो गई है.
बीसलपुर बांध से जयपुर समेत अन्य क्षेत्रों में चार बार पीले पानी की आपूर्ति होने के बाद अब जलदाय विभाग इसके कारणों की विशेषज्ञों से वैज्ञानिक स्टडी कराएगा. अब तक केमिस्ट इस समस्या का ठोस समाधान नहीं खोज पाए हैं. विभाग को उम्मीद है कि अध्ययन के जरिए पीले पानी की वजह और इसके स्थायी समाधान का पता चल सकेगा.
राजस्थान सरकार अब शासन की चुनौतियों का हल स्टार्टअप्स से तलाशेगी. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किए गए 'राजस्थान इनोवेशन चैलेंज' को आगे बढ़ाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर अपने-अपने विभागों की प्रमुख समस्याएं (प्रॉब्लम स्टेटमेंट) भेजने के निर्देश दिए हैं.
आबकारी आयुक्त नमित मेहता 20 जुलाई को उदयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. जिला परिषद सभागार में होने वाली बैठक में आबकारी राजस्व, बकाया वसूली, आबकारी बंदोबस्त, निरोधात्मक गतिविधियों और मदिरा उठाव की समीक्षा की जाएगी. साथ ही राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा होगी. बैठक में विभाग के सभी जोनल अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी शामिल रहेंगे.
आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही घोषित होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण तय करना राज्य सरकार का अधिकार है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि वार्ड आरक्षण पूरा होते ही दो दिन के भीतर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज-उन्नति बैठक आयोजित होगी. बैठक में सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर शामिल होंगे.