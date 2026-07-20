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Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज लेंगे राज-उन्नति बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर आ सकता है फैसला

Rajasthan News Live Today: आज सीएम भजनलाल शर्मा की राज-उन्नति बैठक, हाईकोर्ट में पंचायत-निकाय चुनाव पर अहम सुनवाई, कांग्रेस की चुनावी तैयारियां तेज, उदयपुर में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक और पल्लू पुलिस की बड़ी कार्रवाई समेत दिनभर के सभी बड़े अपडेट यहां पढ़ें.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 20, 2026, 08:04 AM|Updated: Jul 20, 2026, 09:55 AM
Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज लेंगे राज-उन्नति बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर आ सकता है फैसला
Image Credit: FileSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज-उन्नति बैठक आयोजित होगी. आज राजस्थान हाईकोर्ट में सभी पक्ष अपनी कार्ययोजना पेश करेंगे. आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही पंचायत-निकाय चुनाव घोषित होंगे. आबकारी आयुक्त नमित मेहता 20 जुलाई को उदयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के जल्द ऐलान की संभावनाओं के बीच कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं. हनुमानगढ़ जिले की पल्लू पुलिस ने एनडीपीएस मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी को चित्तौड़गढ़ जेल से प्रोडक्सन वारंट पर लेकर पल्लू पहुंची. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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निकाय-पंचायत चुनाव की आहट से कांग्रेस में बढ़ी सक्रियता

प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के जल्द ऐलान की संभावनाओं के बीच कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं. चुनावी बिगुल बजने की उम्मीद के साथ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है. संगठन स्तर पर चुनावी तैयारियों और रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद भी तेज हो गई है.
 

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पीले पानी के रहस्य की होगी वैज्ञानिक जांच

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जयपुर-अब सरकार बताएगी समस्या, स्टार्टअप देंगे समाधान

राजस्थान सरकार अब शासन की चुनौतियों का हल स्टार्टअप्स से तलाशेगी. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किए गए 'राजस्थान इनोवेशन चैलेंज' को आगे बढ़ाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर अपने-अपने विभागों की प्रमुख समस्याएं (प्रॉब्लम स्टेटमेंट) भेजने के निर्देश दिए हैं.

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जयपुर- आबकारी राजस्व की समीक्षा

आबकारी आयुक्त नमित मेहता 20 जुलाई को उदयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे. जिला परिषद सभागार में होने वाली बैठक में आबकारी राजस्व, बकाया वसूली, आबकारी बंदोबस्त, निरोधात्मक गतिविधियों और मदिरा उठाव की समीक्षा की जाएगी. साथ ही राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा होगी. बैठक में विभाग के सभी जोनल अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी शामिल रहेंगे.

09:51:11 Jul 20, 2026, 09:51 AM (IST)

जयपुर- आज हाईकोर्ट में सभी पक्ष अपनी कार्ययोजना करेंगे पेश

आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही घोषित होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण तय करना राज्य सरकार का अधिकार है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि वार्ड आरक्षण पूरा होते ही दो दिन के भीतर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा.  

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राज-उन्नति बैठक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज-उन्नति बैठक आयोजित होगी. बैठक में सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर शामिल होंगे.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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