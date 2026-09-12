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Rajasthan News Live, 12 September: सागवाड़ा नगरपालिका चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी है. कांग्रेस प्रत्याशियों को माउंट आबू और भाजपा प्रत्याशियों को उदयपुर की ओर ले जाने की जानकारी है. दोनों दल संभावित बोर्ड गठन और जोड़तोड़ की आशंकाओं के बीच अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने की रणनीति अपना रहे हैं.
Jaipur Suicide Case: जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक युवक ने चाकू से गला काटकर आत्महत्या कर ली. घटना पास के मकान में लगे CCTV में कैद हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी भिजवाया.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. बारां, झालावाड़, कोटा, अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू और झुंझुनूं में मेघगर्जन के साथ अचानक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.
Jaipur Municipal Election: जयपुर नगर निगम चुनाव में इस बार 63.55% मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है. 24.33 लाख मतदाताओं में से 15.46 लाख ने वोट डाला. आमेर 81.45% मतदान के साथ सबसे आगे रहा, जबकि सिविल लाइंस में 57.28% वोटिंग हुई. अब 14 सितंबर को मतगणना के बाद पता चलेगा कि रिकॉर्ड मतदान किसके पक्ष में गया.
Rajasthan News: एशियन गेम्स की वुशु टीम से नाम हटाए जाने का दावा करते हुए दिव्यांशी ने एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में उन्होंने मानसिक प्रताड़ना और गलत ट्रेनिंग से लिगामेंट इंजरी होने का आरोप लगाया. उन्होंने रोशिबिना देवी के चयन पर भी सवाल उठाए. दिव्यांशी का दावा है कि उनका नाम टीम की लिस्ट और किट वितरण में शामिल था, लेकिन टीम रवाना होने से कुछ दिन पहले नाम काट दिया गया.