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Rajasthan News Live: निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 71.69% मतदान, 62.82 लाख वोटर्स ने दबाया EVM बटन

Rajasthan News Live: कोटा नगर निगम चुनाव में इस बार पिछले चार चुनावों का रिकॉर्ड टूट गया हैं. इस बार परिसीमन के बाद नगर निगम चुनाव में गांव का क्षेत्र भी जुड़ा है और सबसे रोचक बात यही है कि शहर से ज्यादा मतदान गांव के क्षेत्र वाले वार्ड में हुआ है. यहां भी एक तस्वीर उभर कर आती है की वोटिंग के मामले में शहरी मतदाताओं में ग्रामीण वोटरों के मुकाबले कम रुचि देखने को मिलती है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 12, 2026, 08:23 AM IST | Updated:Sep 12, 2026, 08:56 AM IST
Rajasthan News Live: निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 71.69% मतदान, 62.82 लाख वोटर्स ने दबाया EVM बटन
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live, 12 September: सागवाड़ा नगरपालिका चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी है. कांग्रेस प्रत्याशियों को माउंट आबू और भाजपा प्रत्याशियों को उदयपुर की ओर ले जाने की जानकारी है. दोनों दल संभावित बोर्ड गठन और जोड़तोड़ की आशंकाओं के बीच अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने की रणनीति अपना रहे हैं.

08:56:23 Sep 12, 2026, 08:56 AM (IST)

गला काटने के बाद तड़पता रहा युवक: जयपुर में खौफनाक सुसाइड का वीडियो वायरल

Jaipur Suicide Case: जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक युवक ने चाकू से गला काटकर आत्महत्या कर ली. घटना पास के मकान में लगे CCTV में कैद हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी भिजवाया.
 

08:03:14 Sep 12, 2026, 08:03 AM (IST)

बारां, कोटा, अजमेर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने सुबह-सुबह जारी की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. बारां, झालावाड़, कोटा, अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू और झुंझुनूं में मेघगर्जन के साथ अचानक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.
 

08:03:04 Sep 12, 2026, 08:03 AM (IST)

जयपुर ने रचा नया इतिहास: 63.55% वोटिंग से टूटा पुराना रिकॉर्ड, 15.46 लाख वोटर्स ने डाला वोट

Jaipur Municipal Election: जयपुर नगर निगम चुनाव में इस बार 63.55% मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है. 24.33 लाख मतदाताओं में से 15.46 लाख ने वोट डाला. आमेर 81.45% मतदान के साथ सबसे आगे रहा, जबकि सिविल लाइंस में 57.28% वोटिंग हुई. अब 14 सितंबर को मतगणना के बाद पता चलेगा कि रिकॉर्ड मतदान किसके पक्ष में गया.
 

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NO-1 खिलाड़ी का एशियन गेम्स टीम से नाम काटने का दावा, दिव्यांशी का वीडियो आया सामने

Rajasthan News: एशियन गेम्स की वुशु टीम से नाम हटाए जाने का दावा करते हुए दिव्यांशी ने एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में उन्होंने मानसिक प्रताड़ना और गलत ट्रेनिंग से लिगामेंट इंजरी होने का आरोप लगाया. उन्होंने रोशिबिना देवी के चयन पर भी सवाल उठाए. दिव्यांशी का दावा है कि उनका नाम टीम की लिस्ट और किट वितरण में शामिल था, लेकिन टीम रवाना होने से कुछ दिन पहले नाम काट दिया गया.
 

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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