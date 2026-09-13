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Rajasthan News Live: वार्ड-62 बूथ-23 पर री-पोल जारी, पहले घंटे में 8.34% मतदान

Rajasthan News Live: जयपुर नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड-62 के बूथ नंबर-23 पर आज री-पोल कराया जाएगा. यहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. मतदान टीलावाला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कमरा नंबर-4 में कराया जाएगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 13, 2026, 08:08 AM IST | Updated:Sep 13, 2026, 10:12 AM IST
Rajasthan News Live: वार्ड-62 बूथ-23 पर री-पोल जारी, पहले घंटे में 8.34% मतदान
Image Credit: Rajasthan News Live, 13 September

Rajasthan News Live, 13 September: श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बाईपास रोड स्थित ई-बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई. सूचना मिलने के बाद नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और फायर कर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. बताया गया कि दो महीने में बाईपास रोड स्थित ई-बाइक शोरूम में आग लगने की यह दूसरी घटना है.

10:12:43 Sep 13, 2026, 10:12 AM (IST)

डिलीवरी से पहले ही पुलिस ने कर दिया धप्पा: महाराष्ट्र से बीकानेर पहुंचा था 70 लाख का 'अंबरग्रीस' 4 युवक पकड़े

Rajasthan Crime News: बीकानेर में पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से अंबरग्रीस का पैकेट लेकर डिलीवरी देने पहुंचे चार युवकों को पकड़ा है. बरामद अंबरग्रीस की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई गई है. पकड़े गए युवकों में तीन नाबालिग और एक बालिग है. पुलिस अब इसके पूरे नेटवर्क और 15 दिन पहले आए सैंपल से कनेक्शन की जांच कर रही है.
 

10:12:30 Sep 13, 2026, 10:12 AM (IST)

सरहद पर 'नापाक' साजिश: श्री गंगानगर में करोड़ों की ड्रग्स बरामद, जानें पाकिस्तान की खौफनाक साजिश...

Rajasthan Crime Explainer: श्रीगंगानगर के रावला इलाके में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास BSF की सर्चिंग के दौरान हेरोइन और अफीम के 12 पैकेट बरामद हुए. 11 पैकेट में करीब 5 किलो 500 ग्राम हेरोइन और एक पैकेट में करीब 500 ग्राम अफीम मिली. खेप की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये बताई गई है. पुलिस और BSF पूरे इलाके में सर्चिंग कर रही हैं.
 

08:08:26 Sep 13, 2026, 08:08 AM (IST)

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जयपुर के वार्ड-62 के बूथ नंबर-23 पर पुनर्मतदान जारी है. पहले एक घंटे में 8.34% मतदान हुआ. कुल 587 मतदाताओं में से 49 ने सुबह 7 से 8 बजे के बीच वोट डाला. टीलावाला स्थित बूथ पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. विलोपन सूची में शामिल 110 मतदाताओं के वोट पड़ने के बाद आयोग ने पुनर्मतदान के निर्देश दिए थे.

07:40:14 Sep 13, 2026, 07:40 AM (IST)

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Rajasthan weather Update: बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों समेत आसपास के इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है.
 

07:40:07 Sep 13, 2026, 07:40 AM (IST)

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Ranthambore Trinetra Ganesh Fair: सवाई माधोपुर में रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश का तीन दिवसीय लक्खी मेला शुरू हो गया है. मेले में 5 से 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. हालिया बारिश से क्षतिग्रस्त हुए त्रिनेत्र गणेश मार्ग को वन प्रशासन ने दिन-रात मेहनत कर श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया. बारिश की चेतावनी और रणथंभौर में टाइगर मूवमेंट के बीच प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने मेले का शुभारंभ किया है. मेले के दौरान 1252 जवानों की तैनाती की गई है.
 

07:39:58 Sep 13, 2026, 07:39 AM (IST)

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Moti Dungri: मोती डूंगरी में सिंजारे पर मेहंदी अर्पित करने की परंपरा कभी सवा किलो से शुरू हुई थी. जैसे-जैसे इस मेहंदी से लोगों की मन्नतें पूरी होने लगीं और भक्तों की भीड़ बढ़ती गई, मेहंदी की मात्रा भी बढ़ती गई. आज सिंजारे पर करीब 3100 से 3500 किलो यानी 35 क्विंटल तक मेहंदी भगवान को अर्पित कर भक्तों में बांटी जाती है.
 

07:39:50 Sep 13, 2026, 07:39 AM (IST)

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Jal Jeevan Mission: राजस्थान में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति और विभिन्न स्तरों पर सामने आ रही खामियों को लेकर प्रमुख सचिव हेमंत गेरा और एमडी राजन विशाल ने इंजीनियर्स पर नाराजगी जताई. वीसी में कई जिलों के अधिकारियों को फटकार लगाई गई. स्पर्श पोर्टल में एंट्री की खामियों, कनेक्शन की धीमी प्रगति और VWSC को योजनाओं के हैंडओवर में देरी पर सवाल उठे. लापरवाही जारी रहने पर इंजीनियर्स को चार्जशीट दिए जाने की संभावना है.
 

07:39:40 Sep 13, 2026, 07:39 AM (IST)

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Jaipur Traffic Plan: गणेश चतुर्थी पर 14 सितंबर को जयपुर में यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा. मोती डूंगरी गणेश मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर डायवर्जन, नो-व्हीकल जोन और नो-पार्किंग व्यवस्था की है. श्रद्धालुओं के लिए 15 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है. पार्किंग से मंदिर तक JCTSL बस और निःशुल्क ई-रिक्शा की सुविधा मिलेगी.
 

07:39:07 Sep 13, 2026, 07:39 AM (IST)

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जयपुर: जयपुर नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड-62 के बूथ नंबर-23 पर री-पोल कराया जा रहा है. टीलावाला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कमरा नंबर-4 में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. 11 सितंबर की वोटिंग में विलोपन सूची में शामिल 110 मतदाताओं के वोट डालने की गड़बड़ी सामने आई थी. DEO और RO की रिपोर्ट के बाद आयोग ने री-पोल का फैसला लिया. री-पोल में केवल अधिकृत मतदाता ही वोट डाल सकेंगे और बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी.
 

07:39:00 Sep 13, 2026, 07:39 AM (IST)

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मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी महोत्सव के तहत आज सिंजारा मनाया जाएगा. शाम से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को सिंजारे की मेहंदी प्रसाद के रूप में बांटी जाएगी. गणपति के दरबार में सिंजारे की पारंपरिक रस्म निभाई जाएगी. मंदिर आने वाले श्रद्धालु बप्पा के दरबार से सिंजारे की मेहंदी प्रसाद के रूप में लेकर जाएंगे. मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी दी. गणेश जन्मोत्सव से पहले मोती डूंगरी में सिंजारे को लेकर उल्लास का माहौल है.
 

07:38:52 Sep 13, 2026, 07:38 AM (IST)

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जयपुर नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड-62 के बूथ नंबर-23 पर री-पोल शुरू हो गया है. टीलावाला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कमरा नंबर-4 में मतदान कराया जा रहा है. 11 सितंबर की वोटिंग में विलोपन सूची में शामिल 110 मतदाताओं के वोट डालने की गड़बड़ी सामने आई थी. DEO और RO की रिपोर्ट के बाद आयोग ने री-पोल का फैसला लिया. री-पोल में केवल अधिकृत मतदाता ही वोट डाल सकेंगे और बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी.
 

07:38:44 Sep 13, 2026, 07:38 AM (IST)

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कांग्रेस प्रत्याशी बाड़ेबंदी के लिए रवाना होने लगे हैं. प्रत्याशी बस से नहीं, बल्कि अलग-अलग गाड़ियों से रवाना हो रहे हैं. कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक अमीन कागजी के आवास से प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी के लिए भेजा जा रहा है. सभी प्रत्याशियों को जयपुर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर जयपुर-आगरा हाईवे पर किसी रिसोर्ट में शिफ्ट किए जाने की संभावना है.
 

07:38:36 Sep 13, 2026, 07:38 AM (IST)

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मंगला आरती के साथ बाबा रामदेव जी के 642वें भादवा मेले का विधिवत आगाज हुआ. भादवा शुक्ल द्वितीया पर बाबा की समाधि का पंचामृत से अभिषेक कर मखमली चादर चढ़ाई गई. स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठापन और मंगला आरती के साथ मेले की शुरुआत हुई. रामदेवरा बाबा के जयकारों से गूंज उठा. मेले में 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा किया गया है. जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल और एसपी अभिषेक शिवहरे ने भी बाबा की समाधि की पूजा-अर्चना की.
 

07:38:30 Sep 13, 2026, 07:38 AM (IST)

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जोधपुर के मसूरिया में लोकदेवता बाबा रामदेव के मेले ‘बाबा की बीज’ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा. मसूरिया पहाड़ी स्थित गुरु बालीनाथ जी के समाधि मंदिर में विशेष अनुष्ठानों के साथ मेले की शुरुआत हुई. अल सुबह 108 ज्योतों से महाआरती की गई, जबकि रात में 151 किलो दूध से महाभिषेक के बाद महाआरती हुई. ट्रस्ट के नरेंद्र चौहान ने बताया कि मेले में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली से लाखों भक्त पहुंचे.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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