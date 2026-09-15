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Rajasthan News Live: सिटी पैलेस से निकली विजय राज कुमारी मेवाड़ की अंतिम यात्रा, महासतियाजी में होगा अंतिम संस्कार

Rajasthan News Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर जनता का आभार जताया. उन्होंने इसे सत्य की विजय बताते हुए कहा कि जनादेश से डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास की नीतियों को जनता का समर्थन स्पष्ट हुआ है. पीएम मोदी ने सभी विजयी प्रत्याशियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 15, 2026, 08:20 AM IST | Updated:Sep 15, 2026, 08:48 AM IST
Rajasthan News Live: सिटी पैलेस से निकली विजय राज कुमारी मेवाड़ की अंतिम यात्रा, महासतियाजी में होगा अंतिम संस्कार
Image Credit: Rajasthan News Live, 15 September

Rajasthan News Live, 15 September: राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर केंद्रीय मंत्री नितिन नबीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की जनता का आभार जताया. दोनों नेताओं ने जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, सुशासन और विकास की नीतियों पर जनता की मुहर बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी.

08:48:06 Sep 15, 2026, 08:48 AM (IST)

पत्नी-बेटी से मनमुटाव... राहुल बना हैवान! 4 कत्ल के बाद मंदिर-मंदिर भटका, फिर आत्महत्या का सोचा

Kardhani Murder Case: जयपुर के करधनी इलाके में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल झा का पत्नी और बड़ी बेटी से विवाद चल रहा था. वारदात के बाद वह मोबाइल घर पर छोड़कर निकल गया और कई मंदिरों में गया. पुलिस ने खाटूश्यामजी और रींगस में उसकी तलाश करते हुए उसे हिरासत में लिया. पूछताछ में राहुल ने हत्या के बाद आत्महत्या के बारे में सोचने की बात भी बताई है. पुलिस अब आरोपी के बयानों की तस्दीक कर रही है.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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