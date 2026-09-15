/Rajasthan News Live: सिटी पैलेस से निकली विजय राज कुमारी मेवाड़ की अंतिम यात्रा, महासतियाजी में होगा अंतिम संस्कार

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Rajasthan News Live, 15 September: राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर केंद्रीय मंत्री नितिन नबीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की जनता का आभार जताया. दोनों नेताओं ने जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, सुशासन और विकास की नीतियों पर जनता की मुहर बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी.
Kardhani Murder Case: जयपुर के करधनी इलाके में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल झा का पत्नी और बड़ी बेटी से विवाद चल रहा था. वारदात के बाद वह मोबाइल घर पर छोड़कर निकल गया और कई मंदिरों में गया. पुलिस ने खाटूश्यामजी और रींगस में उसकी तलाश करते हुए उसे हिरासत में लिया. पूछताछ में राहुल ने हत्या के बाद आत्महत्या के बारे में सोचने की बात भी बताई है. पुलिस अब आरोपी के बयानों की तस्दीक कर रही है.
Baran Election Explainer: बारां नगर परिषद चुनाव 2026 में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला. 60 वार्डों वाली नगर परिषद में आम आदमी पार्टी ने 31 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया. कांग्रेस को 18, भाजपा को 9 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 सीटें मिलीं. इस नतीजे के साथ बारां नगर परिषद में पहली बार AAP का बोर्ड बनने का रास्ता साफ हुआ. नए स्थानीय चेहरों, डोर-टू-डोर प्रचार, सोशल मीडिया और स्थानीय बुनियादी मुद्दों पर फोकस को AAP की जीत के प्रमुख कारणों में गिना जा रहा है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने करवट ली है. मौसम विभाग ने बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, टोंक, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, सलूम्बर और डूंगरपुर समेत कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.
Kardhani Murder Case: जयपुर के करधनी इलाके में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल झा का पत्नी और बड़ी बेटी से विवाद चल रहा था. वारदात के बाद वह मोबाइल घर पर छोड़कर निकल गया और कई मंदिरों में गया. पुलिस ने खाटूश्यामजी और रींगस में उसकी तलाश करते हुए उसे हिरासत में लिया. पूछताछ में राहुल ने हत्या के बाद आत्महत्या के बारे में सोचने की बात भी बताई है. पुलिस अब आरोपी के बयानों की तस्दीक कर रही है.
Vijay Raj Kumari Mewar Passes Away : उदयपुर से दुखद खबर सामने आई है. पूर्व राजपरिवार सदस्य विजय राज कुमारी मेवाड़ का निधन हो गया है. वह दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की पत्नी और डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की माता थीं. उनके निधन की खबर से मेवाड़ क्षेत्र में शोक की लहर है.
घणी-घणी बधाइयां राजस्थान!
राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सुशासन और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है।
इस प्रचंड विजय के लिए मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री @madanrrathore जी तथा @BJP4Rajasthan के सभी…
घणी-घणी बधाइयां राजस्थान!
आभार राजस्थान!
राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड विजय पर जनता-जनार्दन का सहृदय धन्यवाद। प्रदेश की जनता ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उनका अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व पर है।
भ्रम फैलाने वालों और नाराज़ फूफाओं को दरकिनार… https://t.co/XAuAPKitvC
आभार राजस्थान!
राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता-जनार्दन का हृदय से आभार।
यह झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है।
यहां के मेरे परिवारजनों के इस जनादेश से एक बार फिर साफ हो गया है कि डबल इंजन सरकार की सुशासन एवं विकास की नीतियों को उनका पूरा…
राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता-जनार्दन का हृदय से आभार।