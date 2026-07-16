/Rajasthan News Live: पहली बार आयोजित होगी 'विदेश संपर्क-स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' आज, कुछ जगहों पर बारिश के आसार

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में पहली बार 'विदेश संपर्क-स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' आयोजित होगी. कृषि विभाग की ओर से आज सुबह 11:30 बजे पंत कृषि भवन में टैफे कंपनी के साथ नॉन-फाइनेंशियल एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. प्रदेश कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित होगी. कोटा में राजस्थान वित्त निगम का मेगा उद्योग प्रोत्साहन शिविर लगेगा. 7.15 करोड़ रुपये के ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं. युवा उद्यमियों ने योजनाओं में बड़ी रुचि दिखाई है. राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है. कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में पहली बार 'विदेश संपर्क-स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' आयोजित होगी. कृषि विभाग की ओर से आज सुबह 11:30 बजे पंत कृषि भवन में टैफे कंपनी के साथ नॉन-फाइनेंशियल एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. प्रदेश कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित होगी. कोटा में राजस्थान वित्त निगम का मेगा उद्योग प्रोत्साहन शिविर लगेगा. 7.15 करोड़ रुपये के ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं. युवा उद्यमियों ने योजनाओं में बड़ी रुचि दिखाई है. राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है. कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Ajmer Crime News: अजमेर जिले के भिनाय थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद गांव में तनाव फैल गया. आरोपी एक 65 वर्षीय बुजुर्ग बताया जा रहा है. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों को देखते हुए पुलिस ने भारी बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा है और मामले की जांच जारी है.
Rajasthan Monsoon: राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं, जिससे प्रदेशभर में उमस और गर्मी बढ़ गई है. कम बारिश का असर अब खरीफ फसलों पर भी दिखाई देने लगा है और किसानों को फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है. मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि 19 जुलाई से प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत दिए हैं.
कोटा की एशिया प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में किसानों और व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से करीब 11 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया सात मंजिला एग्रो टावर छह साल बाद भी पूरी तरह खाली पड़ा है. 113 व्यावसायिक यूनिट्स में से एक भी दुकान या ऑफिस नहीं बिक पाया है. अब भवन की हालत खराब होने लगी है और मंडी समिति ने दुकानों की कीमतों में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है.
जयपुर. रोडवेज की 144 बसों का जल्द होगा लोकार्पण. सीएम भजनलाल शर्मा से बसों का लोकार्पण कराया जाना संभव. 21 से 25 जुलाई के बीच हो सकता है कार्यक्रम. हीरापुरा बस स्टैंड से दिखाई जाएगी बसों को हरी झंडी. आज रोडवेज के अधिकारियों ने किया बस स्टैंड का निरीक्षण. रोडवेज EDA चांदमल वर्मा, DGM एडमिन निशा अग्रवाल, चीफ मैनेजर राकेश राय रहे मौजूद. बस स्टैंड पर लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर देखी तैयारियां.
Jaipur Crime: जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज जगपाल सिंह के बेटे और बेटी के बीच संपत्ति विवाद हिंसक रूप लेता नजर आया. आरोप है कि भाई ने बहन की कार पर डंडे से हमला कर तोड़फोड़ की. घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि संपत्ति विवाद का मामला पहले से अदालत में लंबित है.
जयपुर. सरकारी एयरलाइन अलायंस एयर की कार्यशैली को लेकर सवाल. कुल्लू के लिए नियमित रूप से नहीं चल रही फ्लाइट. फ्लाइट संख्या 9I-805/806 का मामला. जयपुर से सुबह 9:20 बजे फ्लाइट जाती है कुल्लू. कुल्लू से दोपहर 1:15 बजे फ्लाइट आती है जयपुर. सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट संचालन का है शेड्यूल. DGCA से शेड्यूल एप्रूव्ड कराने के बावजूद नियमित संचालन नहीं. अक्सर 2 से 3 दिन ही संचालित होती है फ्लाइट. रविवार को ज्यादातर दिनों में रद्द रहती है फ्लाइट.
भिनाय,अजमेर देर रात चापानेरी में बिगड़ा माहौल, मासूम लड़की से छेड़छाड़ का बताया जा रहा कारण, पुलिस की समझदारी से इलाके में शांती का माहौल, मौके पर आस पास के थानों की पुलिस पहुंची , फ़िलहाल अभी मौके पर स्थानीय पुलिस जाब्ता मौजूद.
प्रदेश के 649 पीएमश्री स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय- प्रदेश के 649 पीएमश्री स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है. शिक्षा विभाग बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ जीवन कौशल, डिजिटल शिक्षा, साइबर सुरक्षा और पुलिस जागरूकता प्रशिक्षण पर विशेष फोकस कर रहा है. सरकार का उद्देश्य पीएमश्री स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मॉडल के रूप में विकसित करना है.
मकान-दुकान खरीदना हो सकता है और महंगा- प्रदेश में आवासीय, कृषि और व्यावसायिक संपत्तियों की डीएलसी दरों में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की तैयारी अंतिम चरण में है. यदि संशोधित दरें लागू होती हैं तो मकान, दुकान और जमीन की खरीद पर स्टाम्प शुल्क का खर्च बढ़ जाएगा. खास बात यह है कि 1 अप्रैल 2026 से डीएलसी दरों में पहले ही 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू हो चुकी है.
जयपुर: राजधानी में बारिश की गतिविधियां एक सप्ताह थमी, प्रदेश में बारिश कम होने से उमस. गर्मी से लोग परेशान, मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना, प्रदेश में 19 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ में आधा इंच तक बारिश रिकॉर्ड हुई, बारिश कम होने का असर खरीफ फसलों पर नजर आने लगा कम बारिश के कारण ये सूखने लगी हैं फसले और खराबे की आशंका बढ़ी.
आज निकलेगी भगवान श्रीराम की पारंपरिक रथयात्रा. चांदपोल स्थित श्री रामचंद्रजी मंदिर से होगा शुभारंभ. 150 साल पुराने ऐतिहासिक लकड़ी के रथ पर विराजेंगे प्रभु श्रीराम. शीशम की लाल लकड़ी से बना रथ आज भी आस्था और विरासत का प्रतीक. पारंपरिक काष्ठ निर्मित घोड़े और पहिए होंगे मुख्य आकर्षण. भगवान श्रीराम शस्त्र धारण कर विशेष श्रृंगार में देंगे दर्शन. मंदिर परिसर में रथ की पांच परिक्रमाएं, हर फेरे के बाद विशेष भोग और आरती. भजन-कीर्तन के बीच भक्तिमय माहौल में निकलेगी रथयात्रा. जगन्नाथ पुरी की रथयात्रा की भावना से निकाली जाती है श्रीराम की रथयात्रा.
जयपुर. नई IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन. यूजर्स नया लुक और अनुभव आजमा सकेंगे, सुझाव देंगे. वेबसाइट में आसान और आधुनिक यूजर इंटरफेस मिलेगा. बेकार कैप्चा, पॉप-अप और चमकते ग्राफिक्स पूरी तरह हटाए गए. सभी क्लास की सीट उपलब्धता एक साथ आसानी से दिखेगी. टिकट बुकिंग के स्टेप्स कम किए गए. रिपीट बुकिंग में यात्री की जानकारी पहले से सेव रहेगी. MNIT के छात्रों के सुझाव पर वेबसाइट डिजाइन और बेहतर बनी. जल्द नया पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन वेबसाइट से जोड़ा जाएगा. IRCTC ने यूजर्स से फीडबैक देने की अपील की.
करौली: मंडरायल ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांकरी प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार गुप्ता ने जारी किया कारण बताओं नोटिस, विद्यालय में आयोजित दो कमरों का उद्घाटन कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक को नहीं बुलाने पर नोटिस, कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक हंसराज मीणा को नहीं बुलाने पर नोटिस, राजकीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन और वर्तमान विधायक की उपेक्षा का आरोप, कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रमेश मीणा थे मुख्य अतिथि, जिला परिषद जिला प्रमुख शिमला देवी थी विशिष्ट अतिथि.
जयपुर: मानसून मौसम के चलते सब्जियों पर महंगाई की मार, सब्जी के साथ फ्री मिलने वाला धनिया 200 रू भाव अधिक हुआ, बारिश के चलते स्थानीय फसलें कम और खराब होने का असर, प्याज और अदरक के भाव भी आसमान छू रहे, इस बार टमाटर के भाव में असर नहीं देखा जा रहा, हरी सब्जियों के दामों में भी 40 फीसदी तक बढोतरी हुई, राजधानी जयपुर की लालकोठी,जौहरी बाजार सब्जी मंडी समेत अन्य सब्जी मंडियों में धनिया,प्याज और अदरक के दाम बढे,
जयपुर: पुलिस पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने 82 पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश जारी. पूर्व में स्थानांतरण आदेशों के तहत कार्यभार ग्रहण करने वाले पांच पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के नियमित पदस्थापन के भी आदेश जारी किए गए. इस फेरबदल में शहर के कई प्रमुख थानों को नए थानाधिकारी मिले. अपराध शाखा, विशेष अपराध एवं साइबर थाना, सीएसटी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, एसआईयू-सीएडब्ल्यू, पुलिस नियंत्रण कक्ष, रिजर्व पुलिस लाइन और यातायात शाखा में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं.
हरमाड़ा जयपुर
फांसी का फंदा लगाकर युवक ने की खुदकुशी
दादर की पहाड़ी के नीचे जंगल मे पेड़ के लटका मिला शव
घटना की सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस पहुंची मौके पर,
पुलिस ने शव को लिया अपने कब्जे में
मृतक की राजूलाल मीणा बिशनपुरा पुनाना के रूप में हुई पहचान
घटनास्थल पर खड़ी बाइक को भी पुलिस ने किया जब्त