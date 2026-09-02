/Rajasthan News Live: जोधपुर से लेकर डूंगरपुर और बेगूं में कांग्रेस को बड़ा झटका, बिलाड़ा में 3 नामांकन खारिज

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Rajasthan News Live: राजस्थान के डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में नगर निकाय चुनाव के दौरान नामांकन जांच के बाद बीजेपी को बढ़त मिली है. डूंगरपुर और बेगूं में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन खारिज होने से बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचन की राह आसान हुई, वहीं बिलाड़ा में भी कांग्रेस के तीन नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी के तीन प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं. हालांकि, कुछ वार्डों में नामांकन को लेकर आपत्तियों और विरोध के चलते सियासी माहौल गर्म है.
Begun Municipal Election: डूंगरपुर नगर पालिका चुनाव के बाद अब बेगूं में भी बीजेपी को बढ़त मिली है. बेगूं नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया है.
Swara Bhasker Controversy: जौहर को लेकर दिए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपना पक्ष सामने रखा है. स्वरा ने कहा कि उनके वीडियो क्लिप का गलत अनुवाद कर यह दावा फैलाया जा रहा है कि उन्होंने रानी पद्मावती और जौहर करने वाली महिलाओं को कायर कहा था. अभिनेत्री ने इस आरोप से साफ इनकार किया है.
Rajasthan Sona Chandi Rate: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में गिरावट आई है. जानिए 22, 24 और 18 कैरेट सोने के साथ चांदी के बाजार में आज क्या बदलाव हुआ और कल के मुकाबले रेट में कितना अंतर आया.
Jaipur Civic Elections: राजस्थान के निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी बुधवार को प्रदेश स्तर का संकल्प पत्र जारी करेगी. पार्टी इसे विकास की गारंटी के तौर पर जनता के सामने रखेगी. इसके बाद अलग-अलग शहरी निकायों के लिए स्थानीय स्तर पर भी संकल्प पत्र जारी किए जाएंगे.
Jaipur Municipal Election: जयपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद चुनावी तस्वीर बदल गई है. वार्ड 76 में बीजेपी के कुलदीप नाथ का नामांकन खारिज होने के बाद पुनीत कर्णावट पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रह गए हैं. वहीं वार्ड 146 में बीजेपी का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है. वार्ड 111 में कांग्रेस प्रत्याशी ज्वाला प्रसाद का नामांकन भी निरस्त हुआ है. अब 3 सितंबर को नाम वापसी के बाद मुकाबले की अंतिम तस्वीर साफ होगी.
HPV Vaccination Baran: बारां जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए दो दिवसीय विशेष HPV वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के पहले दिन 8 ब्लॉक के 44 केंद्रों पर 611 बालिकाओं को टीका लगाया गया. जिले में अब तक 5,621 बालिकाओं का HPV वैक्सीनेशन हो चुका है. अभियान के दूसरे दिन 2 सितंबर को भी निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा.
Dungarpur Municipal Election 2026: डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में मतदान से पहले ही भाजपा को बड़ी बढ़त मिल गई है. वार्ड 23 से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कटारा का नामांकन आपराधिक मामलों की जानकारी के आधार पर खारिज कर दिया गया. इसके बाद भाजपा के मनन कलासुआ अकेले उम्मीदवार रह गए हैं. मनन पूर्व एवं निवर्तमान सभापति अमृत कलासुआ के बेटे हैं. हालांकि निर्विरोध निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.
Govind Dev Ji Temple: जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. भीड़ को देखते हुए जयपुर पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी की है. श्रद्धालुओं को 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है. मंदिर में प्रवेश सिर्फ जलेब चौक के बांदरवाल गेट से होगा, जबकि वाहनों के लिए रामनिवास बाग, चौगान स्टेडियम और जैम सिनेमा में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 2 सितंबर से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आज से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है, जबकि 4 और 5 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.