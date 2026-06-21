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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है. पूरे देश समेत मरुधरा में भी इसे भव्य बनाने की की तैयारियां की गई हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर माउंट आबू की नक्की झील के किनारे आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले इस आयोजन में सीएम हजारों लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे. NEET UG री-एग्जाम आज, देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित होगी, जिसमें लगभग 22.79 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. जयपुर के ऐतिहासिक जंतर-मंतर में राज्य स्तरीय सामूहिक योग प्रोटोकॉल अभ्यास एवं योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम में संस्थान के चिकित्सक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में आमजन सहभागिता करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है. पूरे देश समेत मरुधरा में भी इसे भव्य बनाने की की तैयारियां की गई हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर माउंट आबू की नक्की झील के किनारे आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले इस आयोजन में सीएम हजारों लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे. NEET UG री-एग्जाम आज, देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित होगी, जिसमें लगभग 22.79 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. जयपुर के ऐतिहासिक जंतर-मंतर में राज्य स्तरीय सामूहिक योग प्रोटोकॉल अभ्यास एवं योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम में संस्थान के चिकित्सक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में आमजन सहभागिता करेंगे. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांचना बांध को खोलने को लेकर पूर्वी राजस्थान में कई दिनों से बने तनाव पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है. गहलोत ने सरकार से मांग की कि दोनों पक्षों के पंच-पटेलों और प्रतिनिधियों को तत्काल बुलाकर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं पूर्वी राजस्थान से आते हैं, ऐसे में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी चुप्पी समझ से परे है. गहलोत ने सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द हस्तक्षेप करने और विवाद का स्थायी समाधान निकालने की अपील की.
Sabarmati Lalgarh Express: बीकानेर को नई रेल सेवा की बड़ी सौगात मिली है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने साबरमती-लालगढ़ प्रतिदिन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
Bharatpur News: भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में एक ट्रेलर गाड़ी में 19 वर्षीय हेल्पर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सुबह चालक के जागने पर ट्रेलर में पत्थरों की ठेवियों के बीच हेल्पर मृत अवस्था में मिला.
Sabarmati Lalgarh Express: बीकानेर को नई रेल सेवा की बड़ी सौगात मिली है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने साबरमती-लालगढ़ प्रतिदिन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज आबूराज में योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन और आत्मिक संतुलन का संदेश आत्मसात किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने तथा स्वस्थ एवं विकसित राजस्थान के निर्माण में सहभागी बनने का संकल्प दिलाया।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 21, 2026
योग… pic.twitter.com/cnrmDgJ2s2
बाड़ी, धौलपुर: धूमधाम से नगर में निकलेगी भगवान परशुरामजी की शोभायात्रा, साथ ही समाज की प्रतिभाओं को किया जायेगा सम्मानित, दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत हुई थी विभिन्न प्रतियोगिताएं, मेंहदी रंगोली पत्रवाचन भारतीय संस्कृति और सामान्य ज्ञान परीक्षाओं का किया गया था आयोजन, प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया जायेगा पुरस्कृत, शोभायात्रा में अवधूत संत पागलबाबा महाराज होंगे मुख्य अतिथि, साथ ही वृंदावन धाम के डॉक्टर चतुर्नारायण शास्त्री जी महाराज,डॉक्टर शिवम साधक जी महाराज, कथा व्यास प्रद्युम्न कृष्णजी महाराज, गोर्वधनधाम के महंत गोपालदास जी महाराज, अमित गोस्वामी जी महाराज बढ़ाएंगे कार्यक्रम की शोभा.
बीकानेर से खबर. बीकानेर को मिली नई रेल सेवा की सौगात. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने दिखाई हरी झंडी. साबरमती-लालगढ़ प्रतिदिन एक्सप्रेस का हुआ शुभारंभ. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी रहे मौजूद. रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री का हुआ भव्य स्वागत. रेलवे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया अभिनंदन. नई रेल सेवा से बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जालोर और साबरमती के बीच बढ़ी कनेक्टिविटी 23 डिब्बों वाली आधुनिक ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी की सुविधाएं यात्रियों को मिलेगी अधिक कन्फर्म सीटें और बेहतर यात्रा सुविधा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- रेलवे लगातार यात्री सुविधाओं का विस्तार कर रहा है. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इसे बीकानेर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया रेलवे स्टेशन पर उत्साह का माहौल, बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग नई रेल सेवा के शुभारंभ के साथ बीकानेर को विकास की एक और सौगात मिली.
झालावाड़- 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वृहद योग कार्यक्रम, झालावाड़ के राजकीय खेल संकुल परिसर में हुआ सामूहिक योग अभ्यास, डीएम, एसपी, पीटीएस जवान, मेडिकल छात्र, विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों सहित शहरवासी भी योगाभ्यास में हुए शामिल, “स्वस्थ्य आयु के लिए योग” रही कार्यक्रम की थीम, विशेषज्ञों ने योग को जीवन शैली में शामिल करने की अपील की, आगंतुको ने योग पर प्रधानमंत्री का लाइव उद्बोधन भी सुना.
नीट री एग्जाम 2026 आज
स्टूडेंट्स के साथ आज सिस्टम की भी परीक्षा
बेहद कड़ी सुरक्षा में नीट पेपर क़ो पहुँचाया जा रहा है एग्जाम सेंटर्स तक
बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सज, लोकल पुलिस की तैनाती
पूरे प्रोटोकॉल के साथ कड़ी सुरक्षा में गाड़ियों में रखे जा रहे पेपर सेट
केंद्र सरकार, राज्य सरकार की इस बार मजबूत तैयारी
International Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है. राजधानी जयपुर सहित 19 जिलों में बारिश, मेघगर्जना और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर दौरे के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें कोटा नहीं जाना चाहिए था.
DAP Fertilizer: बारां जिले के समरानियां क्षेत्र में डीएपी उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग की टीम ने खाद-बीज की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया. संयुक्त निदेशक राजेश विजय के नेतृत्व में 14 उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई.
झुंझुनूं
झुंझुनूं में उत्साह के साथ मनाया गया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम
विधायक राजेंद्र भाम्बू सहित हजारों लोगों ने किया योग
योगा संगम पोर्टल पर झुंझुनूं जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर
जिले में 8500 स्थानों पर आयोजित हुए योग कार्यक्रम
गांव-ढाणी तक पहुंचे योग शिक्षक, बताए योग के फायदे
जिला कलेक्टर ने योग को दिनचर्या में अपनाने की अपील की.
अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए.सुबह करीब सवा छह बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन प्रसारित किया गया, जिसके बाद योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में उपस्थित लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया. कार्यक्रम के दौरान हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सुहावना बना दिया, जिससे प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ योग किया. इस मौके पर मंत्रियों ने नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ भी दिलाई , शांतिपाठ के साथ इसका समापन हुआ .
चित्तौड़गढ़ #कपासन 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एसआर वाटिका में हुआ योग कार्यक्रम उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, योग प्रशिक्षकों ने सूक्ष्म व्यायाम सहित विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास करवाया, नियमित योग के शारीरिक एवं मानसिक लाभों की जानकारी दी गई, अधिशासी अधिकारी खेमराज गुर्जर एवं आयुर्वेदिक नोडल अधिकारी डॉ. शुभम मौजूद रहे, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया, योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया
भरतपुर
International Yoga Day 2026 : 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया योग, संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने किया योग
करौली: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा सहित अधिकारियों, कर्मचारियों ने लिया कार्यक्रम में भाग, योग शिविर में शहर के लोगों ने भी लिया बढ़-चढ़कर भाग, योग शिविर में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा कराए गए विभिन्न प्राणायाम, करौली के सिटी पार्क में भी आयोजित हुआ योग शिविर.
दौसा: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम मान क्लब मैदान में हो रहा आयोजन, प्रभारी सचिव पीसी किशन, कलेक्टर डॉ. सौम्या झा, एसपी पीयूष दीक्षित, एएसपी शंकरलाल मीणा, सीईओ बिरदीचंद गंगवाल, एडीएम अरविन्द शर्मा, सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद, भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला सहित अन्य पदाधिकारी हुए योग में शामिल, बड़ी तादाद में आमजन भी कर रहे योग.
International Yoga Day 2026 LIVE : 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस | Yoga For Health | Zee Rajasthan #InternationalYogaDay2026 #YogaForHealth #ZeeRajasthanNews https://t.co/eDrR0YNcgh— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 21, 2026
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी की है. विभाग के अनुसार आगामी तीन घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है. मौसम विभाग ने अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी, खैरथल-तिजारा और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
Jaipur Jantar MantarL: जयपुर के ऐतिहासिक जंतर-मंतर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन कल सुबह 6 बजे से होगा. कार्यक्रम में नेपाल, अमेरिका और फ्रांस समेत 18 देशों के 74 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी भाग लेंगे, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे. बड़ी संख्या में आमजन भी इस सामूहिक योग सत्र में शामिल होकर योग और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देंगे.
RE-NEET परीक्षा से पहले NTA ने देशभर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित कर तैयारियों का जायजा लिया. परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. प्रशासन ने परीक्षार्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है. परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी, विशेष घड़ियां और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
International Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है. राजधानी जयपुर सहित 19 जिलों में बारिश, मेघगर्जना और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
#Live :- अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस, सिरोहीhttps://t.co/PL3d7aRDR3— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 21, 2026
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर से दरभंगा के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. इस ट्रेन से राजस्थान और बिहार के प्रमुख शहरों के बीच सीधा रेल संपर्क मजबूत होगा,ट्रेन दौसा, भरतपुर, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. अमृत भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस खातीपुरा स्थित कोच केयर कॉम्पलेक्स में किया जाएगा, जिसे करीब 205 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है.
राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में बदला मौसम का मिजाज. जयपुर के कई इलाकों में हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट. अजमेर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर जिलों में जारी किया अलर्ट.
आज मनाया जाएगा 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- सुबह 6 बजे 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा. जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे., राज्य सरकार ने मंत्रियों और बोर्ड-निगम अध्यक्षों को अपने प्रभार वाले जिलों में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. मंत्री जिला मुख्यालय पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे और आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, योग दिवस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को मंत्रियों के साथ समन्वय कर आयोजन कराने के निर्देश दिए गए हैं. राज्यभर में कार्यक्रमों के समन्वय की जिम्मेदारी आयुर्वेद विभाग को सौंपी गई है.
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आज राजस्थान के 41 जिलों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 23 जिलों में प्रभारी मंत्री कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे, जबकि 9 जिलों में बोर्ड और आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे. वहीं, 9 जिलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में योग दिवस के आयोजन किए जाएंगे. राज्य सरकार ने सभी जिलों में व्यापक जनभागीदारी और सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
जयपुर के ऐतिहासिक जंतर-मंतर में राज्य स्तरीय सामूहिक योग प्रोटोकॉल अभ्यास एवं योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम में संस्थान के चिकित्सक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में आमजन सहभागिता करेंगे. मुख्य योग कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में अध्ययनरत 18 देशों के 74 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी भी सहभागिता करेंगे. नेपाल, थाईलैंड, नीदरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, सीरिया, ईरान, जाम्बिया, घाना, फ्रांस, टोगो, नाइजीरिया, तंजानिया, केन्या, मलावी, युगांडा, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), सूरीनाम तथा श्रीलंका से आए विद्यार्थी भारतीय योग एवं आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतिनिधित्व करेंगे.
NEET UG री-एग्जाम आज, देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित होगी, जिसमें लगभग 22.79 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. राजस्थान के 27 जिलों में आज NEET UG री-एग्जाम होगा. 602 परीक्षा केंद्रों पर करीब 2.09 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी, जयपुर में 106, सीकर में 102, कोटा में 92 और जोधपुर में 46 केंद्र बनाए गए हैं. सुरक्षा के लिए केंद्रों के आसपास जैमर लगाए जाएंगे और सख्त फ्रिस्किंग की जाएगी, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रतिबंधित रहेंगे. बड़े बटन, जिप, मेटल वाली वस्तुएं और भारी एक्सेसरीज पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर माउंट आबू की नक्की झील के किनारे आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में शामिल होंगे. सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले इस आयोजन में सीएम हजारों लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6:30 बजे कोलकाता में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे. इस वर्ष योग दिवस की थीम "योग फॉर हेल्दी एजिंग" है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगी. इस दौरान वह योग कार्यक्रम में सहभागिता कर देशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश देंगी.
मुख्यमंत्री दोपहर 2:20 बजे पुनः मानपुर हवाईपट्टी, आबूरोड पहुंचेंगे. इसके बाद वे दोपहर 2:25 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री देवास तृतीय एवं चतुर्थ बांध परियोजना का हवाई निरीक्षण भी करेंगे.
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शाम 4:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री के इस दौरे में योग दिवस कार्यक्रम, प्रशासनिक समीक्षा बैठक, धार्मिक दर्शन और विकास परियोजना का निरीक्षण शामिल है.
मुख्यमंत्री गुजरात के बनासकांठा जिले स्थित प्रसिद्ध Ambaji Temple में दर्शन एवं पूजा करेंगे. उनका यह कार्यक्रम दोपहर 1:10 बजे से 1:40 बजे तक निर्धारित है. दर्शन और पूजा के बाद वे दोपहर 1:40 बजे अंबाजी मंदिर से रवाना होंगे.
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योग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे और सुबह 8:15 बजे सर्किट हाउस, आबूराज पहुंचेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे सीआरपीएफ गेस्ट हाउस, आबूराज पहुंचेंगे. यहां वे सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. बैठक में विभिन्न विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा किए जाने की संभावना है.
बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे सीआरपीएफ गेस्ट हाउस से रवाना होंगे. वे दोपहर 12:20 बजे पोलो ग्राउंड स्थित हैलीपैड पहुंचेंगे और वहां से मानपुर हवाईपट्टी, आबूरोड के लिए प्रस्थान करेंगे. मुख्यमंत्री दोपहर 12:25 बजे मानपुर हवाईपट्टी पहुंचेंगे.
राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma का 21 जून 2026 (रविवार) का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री माउंट आबू में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके साथ ही वे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और गुजरात स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन एवं पूजा भी करेंगे.
मुख्यमंत्री का दिन सुबह 6 बजे नक्की झील स्थित योगाभ्यास कार्यक्रम से शुरू होगा. वे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लेंगे और योगाभ्यास करेंगे. यह कार्यक्रम माउंट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील के किनारे आयोजित किया जाएगा.